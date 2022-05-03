CHP'li Özel'den AKP'li Turan'a: "Bu Seviyesizliğe Gerekli Cevabı Kurulacak İlk Sandıkta Milletimiz Verecektir" - Son Dakika
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CHP'li Özel'den AKP'li Turan'a: "Bu Seviyesizliğe Gerekli Cevabı Kurulacak İlk Sandıkta Milletimiz Verecektir"

03.05.2022 14:43
CHP'li Özel'den AKP'li Turan'a: "Bu Seviyesizliğe Gerekli Cevabı Kurulacak İlk Sandıkta Milletimiz Verecektir"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefete “dangalaklar” diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’a tepki gösterdi. Özel, “Bir grup başkanvekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken, kendilerinden olmayanlar için kullandığı ‘dangalak’ ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesidir. Seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği ortadayken, Millet İttifakı’nın tamamına, Millet İttifakı’nın yöneticilerine ve Millet İttifakı’na oy veren seçmenlere kullanılan bu ifadeye, bu seviyesizliğe gerekli cevabı kurulacak ilk sandıkta milletimiz verecektir” açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, muhalefete "dangalaklar" diyen AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'a tepki gösterdi. Özel, "Bir grup başkanvekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken, kendilerinden olmayanlar için kullandığı 'dangalak' ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesidir. Seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği ortadayken, Millet İttifakı'nın tamamına, Millet İttifakı'nın yöneticilerine ve Millet İttifakı'na oy veren seçmenlere kullanılan bu ifadeye, bu seviyesizliğe gerekli cevabı kurulacak ilk sandıkta milletimiz verecektir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın muhalefete yönelik "dangalaklar" sözlerine, yaptığı yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, dün, Çanakkale'de düzenlenen bayramlaşma programında; "2023 Çanakkale'ye dünyanın en büyük köprüsünü yapanlar ile köprüyü sadece polemik konusu yapıp oradan bizi denize dökeceğini düşünen dangalakların seçimi olacak" demişti.

Özel, şu değerlendirmeleri yaptı:

" Ramazan Bayramı'nın ilk iki günde Türkiye'nin dört bir yanında yapılan bayramlaşmalarda maalesef iktidar partisi temsilcilerinin Ramazan Bayramı'nın ruhuna uygun söylemin çok dışında ifadelere tanıklık ettik.

Özellikle Çanakkale ve Bursa'da yapılan bayramlaşmalardaki üsluptan tüm vatandaşlarımız adına utandık. Her anket sonucu kendilerine ulaştığında partilerindeki erimeyi gören, sokağa çıktıklarında vatandaştan gelen her eleştiride yanlış yaptıklarını gören bir siyasi partinin zıvanadan çıkması durumuyla karşı karşıyayız.

"BU SEVİYESİZLİĞE, BU SİYASETTE KALİTEYİ DÜŞÜREN İFADELERE GEREKLİ CEVABI KURULACAK İLK SANDIKTA MİLLETİMİZ VERECEKTİR"

Her eleştiriyi kabul eden, her eleştiriden pay çıkaran bir siyasi partinin temsilcileri olarak ağır hakaretlere sessiz kalmamız beklenemez. Özellikle bir grup başkanvekilinin seçimlerin hangi iki kesim arasında geçeceğini ifade ederken, kendilerinden olmayanlar için kullandığı 'dangalak' ifadesi bir acizlik ve tükenmişlik göstergesidir. Seçimin Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçeceği ortadayken, Millet İttifakı'nın tamamına, Millet İttifakı'nın yöneticilerine ve Millet İttifakı'na oy veren seçmenlere kullanılan bu ifadeyi sineye çekmemiz mümkün değildir. Bu seviyesizliğe, bu siyasette kaliteyi düşüren ifadelere gerekli cevabı kurulacak ilk sandıkta milletimiz verecektir.

"YAPILACAK İLK GENEL SEÇİMLERDE DE KORKU SİYASETİ KAYBEDECEK, UMUT SİYASETİ KAZANACAKTIR"

AKP, iktidarının 20'nci yılında yorulmuş, bu topluma vadedecek bir projesi kalmamış, 2023 vizyonu olarak sunduğu kriterlerin hiçbirini gerçekleştirememiş bir siyasi partiye dönüşmüştür. Hal böyle olunca, ya hakarete varan bir dili tercih etmekte, ya da eski defterleri karıştırmak zorunda kalmaktadır. Umudunu yitirmiş toplum kesimlerine hakaret ederek, korkutarak oy isteyenlerin karşısında umut siyaseti yapan bizler varız. Nasıl ki 2019 yerel seçimlerinde korku siyaseti kaybetti, yapılacak ilk genel seçimlerde de korku siyaseti kaybedecek, umut siyaseti kazanacaktır."

"İKTİDAR PARTİSİ, KISA VADELİ VAATLERİNİ DAHİ UNUTMAKTA, YERİNE GETİREMEMEKTEDİR"

Özel, 1 Mayıs'ta emeklilere açıklanacağı duyurulan ama açıklanmayan müjdeyi anımsattı ve şu değerlendirmeleri yaptı:

"İktidar partisi, kısa vadeli vaatlerini dahi unutmakta, yerine getirememektedir. Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde yaşadık. Çalışma Bakanı, 27 Nisan'da Kadir Gecesi'nde bir iftar programında emeklilere 1 Mayıs'ta Tayyip Erdoğan'ın müjde vereceğini açıklamıştı. Bu müjde verilmeyince Çalışma Bakanının sesi çıkmamaktadır. Emeklinin bayram ikramiyesini bile artırmaktan aciz bir siyasi iktidarın, kendi yarattığı beklentileri dahi yerine getirememesi, yakın siyasi tarihimizdeki önemli hayal kırıklıklarından biridir. Maalesef emekliler, işçiler, memurlar geçinememekte, aldıkları maaş enflasyon karşısında güneşi görmüş buz gibi erimektedir. Geniş toplum kesimlerine merhem olacak adımlar atmak yerine iktidar partisi ve Çalışma Bakanları kafasını devekuşu gibi kuma gömerek, bir sorun yokmuş gibi davranmayı tercih etmektedir. İktidar partisi sözcüleri ağızlarını her açtıklarında hayat pahalılığından, sıkıntılardan haberdar olduklarını ilan etmektedir, ancak bu sorunlara çözüm üretemeyecek kadar yanlış bir ekonomi politikasında ısrar etmektedirler."

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Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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