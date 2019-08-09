CHP'li Özel, Sarıgöl'de partililerle bir araya geldi

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde partillerle bir araya geldi, esnafı ziyaret edip, sorunlarını dinledi.CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, partisinin Sarıgöl İlçe Lokali'ni ziyaret etti. Milletvekili Özel, burada CHP Sarıgöl İlçe Başkanı Tahsin Akdeniz, CHP Sarıgöl İlçe Kadın Kolları Başkanı Melike Yağcı, Sarıgöl Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Emrah Eroğlu, Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ve partililer tarafından karşılandı. Burada partililere seslenen Özgür Özel, konuşmasına Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depreme değinerek başladı. Depremde evi hasar gören ve yaralananlara 'Geçmiş olsun' dileğinde bulunan Özel, Bozkurt Belediye Başkanı CHP'li Birsen Çelik'in makam odasının bir duvarının da yıkıldığını hatırlattı. Özel, "Bayramlaşma yarından itibaren başlayacak. Manisa'da 9 ilçeyi ziyaret edeceğiz. Sarıgöl'e ziyaretimiz bayramın ikinci günü olacaktı. Ancak Bozkurt'ta meydana gelen deprem nedeniyle CHP'li kadın belediye başkanımıza, partimizin yanında olduğunu hissettirmek ve geçmiş olsun demek için ziyarette bulunacağım" dedi.Geçen Mart ayındaki yerel seçimlerde İzmir, İstanbul, Ankara, Mersin, Adana gibi büyükşehirleri ve Manisa'da Akhisar, Turgutlu, Saruhanlı ve Alaşehir'de CHP'li belediye başkanlarının kazanmasının sevincini yaşadıklarını belirten Özel, "Yüreğimin en çok buruk olduğu yer Sarıgöl oldu. Adayımız önceden belirlenip, tam bir mutabakat sağlandı, genç bir arkadaşımız, çalışkan ekibiyle birlikte parti örgütünün tam desteğini arkasına almış, İYİ Parti'nin de destek verdiği bir isimdi, sevindirici haber bekliyorduk, ama olmadı. Yine de sizlere seçim sürecindeki gayretleriniz ve bütünleşmeniz için teşekkür ederim" diye konuştu.'VATANDAŞ 'YANDIK, BİTTİK' DEDİĞİNDE CHP AKILLARINA GELİYOR'Özgür Özel, ardından esnaf ziyaretinde de bulundu. Esnafla tek tek tokalaşıp, sorunlarını dinleyen Özel, "MASKİ ile ilgili bir sorun varsa o MHP'nin elinde, orman ve su işleri ile ilgili bir şey soruyorsan o da AK Parti'nin elinde. Susuz kalıyorsunuz, hararet basınca da 'Kurtar bizi CHP' diyorsunuz. Birilerinin oy verirken aklına gelmeyen CHP, 'Yandık, bittik' dediklerinde akıllarına geliyor. CHP ile yönetilen yerlerle vatandaşın üzerine gidilmedi" diye konuştu.