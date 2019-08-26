Chp'li öztrak: milletin iradesini yok saydılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınmasıyla ilgili, "O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar. Eğer bu başkanlar hakkında 'teröre yardım ve yataklık' yaptıkları konusunda ciddi bir delil ve bulgular varsa bunu kovuşturacak ve karara bağlayacak yer mahkemelerdir" dedi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı sırasında CHP'li Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün HDP yönetiminin partilerine ziyarette bulunduğunu, HDP'lilerin demokrasi, anayasa ve yargı reformu konusunda görüşlerini kendileriyle paylaştığını kaydetti. HDP heyetinin bu görüşmeleri diğer partiler ile de yürüteceğini kendilerine bildirdiğini kaydeden Öztrak, "İlk ziyaretlerini partimize yaptılar. Her partinin farklı tüzüğü, farklı siyasi programı ve farklı dünya görüşü vardır. Partiler arasında farkların olması da son derece doğaldır. Zaten farklı görüşlerin olmadığı ve bu farklı görüşlerin ifade edilmediği rejime de 'demokrasi' denilmez. Demokratik rejimlerin namusu da sandıktır. Sandıktan çıkan sonuca herkes saygı duymak zorundadır. 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri Türkiye'nin demokratik hayatında yeni bir sayfa açmıştır" dedi.

'MİLLETİN İRADESİ YOK SAYILMIŞTIR'

Öztrak, Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir belediye başkanlıklarına yapılan kayyum atamasına değinerek, şöyle konuştu:

"O ilin valilerini kayyum atayarak milletin iradesini yok saydılar. Anayasa'nın 67'nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyet vatandaşları kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme ve seçilme hakkına sahiplerdir. Bu belediye başkanları Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından seçimlerde aday yapılmalarına mani bir hal görülmediğine göre kanunların emrettiği seçimlere girebilme şartlarını yerine getirmişlerdir. Dolayısıyla adli makamlar nezdinde bu başkanların kamu hizmetine girmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Eğer bu başkanlar hakkında teröre yardım ve yataklık yaptıkları konusunda ciddi bir delil ve bulgular varsa bunu kovuşturacak ve karara bağlayacak yer mahkemelerdir, saray değildir."

'ÜLKENİN KANAYAN YARASI'

Öztrak, Emine Bulut cinayeti sonrası yeniden gündeme gelen 'idam' tartışmaları ile ilgili olarak ise, "Bu, böyle meydanlarda idam naraları atılarak çözülecek bir husus değil, bu gerçekten ülkenin çok ciddi kanayan bir yarası. Bunun telafi edilmesi ile ilgili elimizde ciddi düzenlemeler var; ama bir türlü uygulanmıyor. Bir an önce bu düzenlemeleri uygulasınlar ve bu olayların önüne geçsinler. Devletin yapması gereken iş budur" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-CHP'li Öztrak açıklama

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA,

