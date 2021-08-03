CHP milletvekilleri BERTO'yu ziyaret etti - Son Dakika

CHP İzmir milletvekilleri, Bergama Ticaret Odasında (BERTO) oda başkanlarıyla bir araya geldi.
Bergama Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper'in ev sahipliğini yaptığı görüşmede, CHP İzmir milletvekilleri Bedri Serter, Özcan Purçu, Mahir Polat, Kamil Okyay Sındır, Atila Sertel yer aldı.
Ürper, kurulma aşamasındaki Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri sayesinde yakın gelecekte bölgeye yeni yatırımcıların geleceğini söyledi.
Altyapı olarak bu talebe hazır olmaları gerektiğini belirten Ürper, milletvekillerine bilgi verdi.
Ürper, Kozak Çam Fıstığı ve Dikili Marina Projesi çalışmalarını da aktardı.
Kaynak: AA
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