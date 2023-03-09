CHP'nin "Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması" Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi - Son Dakika
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CHP'nin "Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması" Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi

09.03.2023 17:07

CHP'nin "depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunları”yla ilgili Meclis araştırması önergesinin TBMM Genel Kurulu’nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Enkazlardan yakınını çıkartıp ambulansa verip hastaneye sevk edenler diğer yakınlarını çıkarmak için enkazda çalışmaya devam edip sonra dönüp hastaneye yakınını aradığında yakınını bulamadı" dedi.

CHP'nin "depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunları"yla ilgili Meclis araştırması önergesinin TBMM Genel Kurulu'nda bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Enkazlardan yakınını çıkartıp ambulansa verip hastaneye sevk edenler diğer yakınlarını çıkarmak için enkazda çalışmaya devam edip sonra dönüp hastaneye yakınını aradığında yakınını bulamadı" dedi.

CHP, TBMM Başkanlığı'na bugün "depremde kaybolan insanlar ve refakatsiz kalan çocukların sorunlarının araştırılması" için Meclis Araştırması önergesi verdi. CHP, TBMM Genel Kurulu'nda araştırma önergesinin gündemin önüne çekilerek bugün görüşülmesini önerdi.

"CHP OLARAK BİR KOMİSYON KURDUK VE ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"

Önerinin gerekçesini açıklayan CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, "Millet yardıma koştu. Eliyle, dişiyle, tırnağıyla ama maalesef herkes diyor ki 'devlet yoktu.' Çünkü iktidar sahipleri devletin kolonlarını kesti. Talimatla yangın söndürmeye gidenler, tek adam rejimi afeti maalesef felakete çevirdi. Hala yüzlerce canımız kayıp, yüzlerce canımız aranıyor. CHP olarak bu konuda bir komisyon kurduk ve çalışmalarımızı yapıyoruz. Ailelerle görüştük, valiliklerle ve Cumhuriyet başsavcılıklarıyla görüştük" dedi.

"HASTANEDE YAKININI ARADIĞINDA YAKININI BULAMADI"

Hakverdi, "İlerleyen süreçte canlardan umut kesildiğinde maalesef iktidar bedenlerden de vazgeçti. Bir an önce özensiz bir şekilde molozlar kaldırılmaya başlandı. Geride kalanlar, yakınlarını bedenlerinin yerine enkazdan aldıkları molozları canın yerine defnettiler. Maalesef çok acı şeyler yaşadık. Enkazlardan yakınını çıkartıp ambulansa verip hastaneye sevk edenler diğer yakınlarını çıkarmak için enkazda çalışmaya devam edip sonra dönüp hastaneye yakınını aradığında yakınını bulamadı ya da günlerce enkaz başında kalanlar, yakınlarını arayanlar enkazdan yakınlarını çıkaramadıktan sonra savcılıklara gittiler, DNA testleri, fotoğraflar verdiler. Şehir şehir dolaşıp hastane hastane gezdiler, orada da bulamadıktan sonra bakanlıklara gittiler ve bakanlıklarda da maalesef sağlıklı bilgi alamadılar" diye konuştu.

"ADI, SANI, SOYADI, YAŞI VE MEMLEKETİ BELLİ OLAN ÇOCUKLARIN KAYIP İLANLARI YAYINLANIYOR"

İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, "Yüzlerce vatandaşımız kayıp durumdadır. Bu süreçte özellikle ailelerini kaybeden çocuklarımızın ne olacağını bütün vatandaşlarımız gibi biz de takip etmekteyiz. Kayıp çocukların cemaat, tarikat ve vakıflara teslim edildiği yönündeki bilgiler basın aracılığıyla kamuoyuna açıklanmaktadır. Hatta adı, sanı, soyadı, yaşı ve memleketi belli olan çocukların kayıp ilanları yayınlanmakta ve bize ulaşarak çocukların bulunmasını istemektedirler" dedi.

"NASIL OLUYOR DA SİZ 9 ÇOCUĞU İSMAİLAĞA CEMAATİ'NE YAKIN BİR KURAN KURSUNA TESLİM EDİYORSUNUZ"

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, "Şu anda binlerce ile ifade edilen yurttaşımızın akıbetinin ne olduğu belli değil. Pazarcık, Tetirlik Köyü. Benim de memleketim. Köye gittim. Köyde Veli Bıçkıcı… Annesini bir gün önce Maraş MedikalPark Hastanesi'ne götürüyor. Depremin üzerinden bir ayı aşkın süre geçti Veli Bıçkıcı annesinden hala bir haber almış değil. Devreye girdik, sorduk. Hastanede bir yıkım yok. Hasar var ama çökme yok. Ama Fatma Bıçkıcı, o tarihten bu tarihe akıbeti belli değil. Böyle bir şey olabilir mi? Binlerce çocuğumuzun akıbeti belli değil. Devletin koruması altında olan çocukların devlet yetkisini cemaatlere, tarikatlara devrediyor. Nasıl oluyor da siz 9 çocuğu İsmailağa Cemaati'ne yakın bir Kur'an kursuna teslim ediyorsunuz" sözleriyle iktidarın politikalarını eleştirdi.

"ÇOCUKLARIN BULUNDUĞU BİNA NUMARASI, YER, FOTOĞRAF GİBİ TÜM BİLGİLER EKSİKSİZ OLARAK KAYDEDİLMEKTEDİR"

AKP Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, " AFAD, Adalet, İçişleri, Sağlık, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Eğitim Bakanlığımız henüz ailelerine ulaşılamayan kimliksiz veya kendini ifade edemeyen çocuklar için yürütülecek süreçlere ilişkin koordineli olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Kurtarılan veya bulunan vatandaşların, çocukların bulunduğu bina numarası, yer, fotoğraf gibi tüm bilgiler eksiksiz olarak kaydedilmektedir" dedi.

CHP'nin önerisi AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi.

Kaynak: ANKA
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CHP'nin 'Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi CHP'nin 'Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi Çiftçilerin Ekemediği Tarım Arazilerinin Bakanlık Tarafından Kiralanmasına Muhalefet Tepki Gösterdi. Çiftçilerin Ekemediği Tarım Arazilerinin Bakanlık Tarafından Kiralanmasına Muhalefet Tepki Gösterdi.

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Son Dakika Güncel CHP'nin 'Depremde Kaybolan İnsanlar ve Refakatsiz Kalan Çocukların Sorunlarının Araştırılması' Önerisi, AKP ve MHP'li Vekillerin Oylarıyla Reddedildi - Son Dakika

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