CHP Pm Toplantısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu.

CHP Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yerel seçim gündemi ile toplandı.



Torun, PM sonrası düzenlediği basın toplantısında bugün 102 il, ilçe ve belde belediye başkan adayının onaylandığını belirtirken, toplamda 630 adayı belirlediklerini bildirdi.





Tüm adayları yerel örgütler, milletvekilleri, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşları ve seçmenlerin görüşleri ile belirlediklerini ifade eden Torun, "Adaylarımız arasında, 4 büyükşehir ve 4 il var. Bursa'da Mustafa Bozbey, Kahramanmaraş'ta Ali Öztunç, Van'da Nurettin Beyaz, Mersin'de ise Vahap Seçer büyükşehir belediye başkan adayımız oldu." dedi.



Bayburt'ta Kağan Eraslan, Bitlis'te Burhan Küsem, Iğdır'da Sözer Sayan, Kütahya'da ise Eyüp Kahveci'nin belediye başkan adayları olduğunu aktaran Torun, şöyle devam etti:



"Biz, sarayın yaptığı gibi belediye başkan adaylıklarına istediğimiz zaman görevden alabileceğimiz memurlar atamıyoruz. Toplumun tüm kesimlerinin görüşüyle belirlediğimiz isimleri seçmenin karşısına çıkarıyoruz. Onları halka emanet ediyoruz. Gerektiğinde görevden alma yetkisinin de sadece seçmende olması gerektiğini düşünüyoruz. Kendimizi milletin yerine koymuyoruz, onun teveccühüne bırakıyoruz.



Adayların seçilmek üzere bir yarışa girdiklerine inanarak yapıyoruz bunu.



Seçim yarışının adil, demokratik ve eşit şartlarda geçmesi gerek. Adil ve eşit bir yarışı kazanamayacaklarının telaşıyla aday belirleme işlerinde siyasi ahlaksızlıktan hukuksuzluğa, kamu kaynaklarını kullanmadan medyayı baskı altına almaya kadar her yola başvuruyorlar.



Aynı anda hem meclis başkanlığı hem de belediye başkan adaylığını içine sindirebiliyorlar. Hepimizin Cumhurbaşkanı, hepimizin Meclis Başkanını toplumun bir kesiminin adına karşımıza çıkarıyor ve ikisi de aynı anda hem cumhurun başkanı hem partinin başkanı hem meclisin başkanı hem belediyenin başkanı olmaya çalışıyor. Çünkü seçimi kazanamayacaklarını anlayanlar, ellerindeki yetkiyi bırakmıyor, geri dönüş kapısını kapatmıyor."



AK Parti'nin "şehir müdürü adayı" belirlediğini ileri süren Torun, iktidarın, seçmenden kendisinin istediği zaman görevden alabileceği isimlere onay vermelerini istediğini savundu.



Bu durumun sadece adaya değil, seçmene de saygısızlık olduğunu iddia eden Seyit Torun, "AK Parti bir yandan da 16 yıldır iktidarda değilmiş gibi yıllardır şehirleri kendisi yönetmiyormuş gibi açıklamalarda bulunuyor. Örneğin Başkent Ankara'mızın adayı Özhaseki sanki bu kötü yönetimde sorumluluğu yokmuş gibi seçilirse daha iyi belediye başkanlığı yapacağını söyledi. Galiba Özhaseki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı olduğunu çoktan unutmuş." diye konuştu.



Torun, şöyle devam etti:



"Biz bu yarışı bir kavgaya çevirmeyeceğiz. Çünkü milletin büyük sorunları var. AK Parti kavga çıkararak, ortalığı karıştırarak, tozu dumana katarak gerçekleri saklamaya çalışıyor.



31 Mart seçimlerine giderken hakikatimiz şudur; millet hayat pahalılığı altında eziliyor. Devletin tüm kaynaklarını seçime seferber ediyorlar, cezaları siliyor, borçları erteliyorlar. Yine de hayat pahalılığını engelleyemiyorlar. Bebeklerin mamalarından, çocukların eğitimlerine, sağlıktan pazara her etiket el yakıyor. Millet yoksullaşıyor. İşsizlik kaygısı tavan yapmış durumda. Herkes seçimden sonra içine düşeceği büyük yıkımın korkusu içinde.



AK Parti bu hakikati saklıyor. Bunun için kavga çıkarıyor, gürültü çıkarıyor. Bizim sesimizi değil, milletin sesini bastırmaya çalışıyor. Duyulmasını istemediği ses bizim sesimiz değil, milletin sesi. Milletin refah isteyen sesi. Milletin adalet isteyen sesi. Milletin demokrasi isteyen sesi.



Biz, CHP olarak adaylarımızı demokratik yollarla çıkarıyoruz. Kararları ortak akıl ve istişare ile alıyoruz. Kimsenin kaderini kimsenin iki dudağı arasına terk etmiyoruz.



Adaylarımızı Ak Parti ile kavgaya hazırlamıyoruz. Kazandığımız şehirlerde hayatı ucuzlatacak projeler geliştirmeye teşvik ediyoruz."



Açıklamalarının ardından soruları yanıtlayan Torun, "İzmir Büyükşehir ve diğer adayları ne zaman açıklayacaksınız?" sorusu üzerine, "Ocak ortasında tekrar bir PM yapacağız. Bu PM'de de birçok şehrimizin yanı sıra İzmir ve İstanbul ilçeleri de olabilir." dedi.



Mersin'de daha önce Serdal Kuyucuoğlu'nun adının geçtiği hatırlatılarak, "Vahap Seçer sürpriz mi oldu?" sorusu üzerine ise Torun, "Sürpriz değil, biz değerlendirmelerimizi kente giden heyetlerin raporları, yapılan anketler, belli verilerin ışığında değerlendirdik. Aday ikiye indirgenmişti, sonuçta Vahap Seçer oldu." dedi.



CHP'nin açıkladığı 102 aday şöyle:



1- Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)



2- Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç (Milletvekili)



3- Mersin Büyükşehir Vahap Seçer



4- Van Büyükşehir Nurettin Beyaz



5- Bayburt merkez Kağan Eraslan



6- Bitlis merkez Burhan Küsem



7- Iğdır Merkez Sözer Sayan



8- Kütahya Merkez Eyüp Kahveci



9- Adana Ceyhan Kadir Aydar



10- Adana Pozantı Şenol Eroğlu



11- Adana Yumurtalık Erdinç Altıok



12- Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım



13- Adıyaman Besni/Kesmetepe Hasan Koca



14- Afyonkarahisar Sinanpaşa/Taşoluk Bayram Yavuz



15- Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan



16- Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner



17- Ağrı Diyadin Abidin Yenigün



18- Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız



19- Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat



20- Amasya Göynücek Nurten Erdem



21- Amasya merkez Ziyaret Mehmet Geçgel



22- Ardahan Göle Özel Özen



23- Artvin Hopa Taner Ekmekçi



24- Artvin Şavşat Nihat Acar



25- Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu



26- Bartın merkez Kozcağız Meliha Okutay



27- Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil



28- Bingöl Genç Serhat Nazlı



29- Bitlis merkez Yolalan Yunus İşik



30- Bursa Nilüfer Turgay Erdem



31- Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz (Mevcut)



32- Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan



33- Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz



34- Diyarbakır Lice Tarık Akdemir



35- Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş



36- Diyarbakır Dicle Nasır Aydın



37- Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç



38- Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar



39- Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu (Mevcut)



40- Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş



41- Edirne Enez Özkan Günenç



42- Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey



43- Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş



44- Eskişehir Alpu Gürbüz Güller



45- Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı



46- Eskişehir İnönü İsmail Karaköse



47- Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum



48- Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe



49- Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci



50- Gaziantep İslahiye Mustafa Köse



51- Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan



52- Karabük Safranbolu Elif Köse



53- Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu



54- Karaman Ayrancı Ramazan Delice



55- Karaman Başyayla Ahmet Alper



56- Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta (Mevcut)



57- Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan



58- Kastamonu İnebolu Faruk Öz



59- Kayseri Akkışla Mustafa Güner



60- Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz



61- Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca



62- Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı (Mevcut)



63- Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur



64- Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu



65- Kütahya Aslanapa Ali Kısa



66- Manisa Salihli Mazlum Nurlu



67- Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak



68- Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur



69- Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar



70- Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can



71- Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk



72- Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın



73- Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek



74- Sakarya Kaynarca Nalan Akçay



75- Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış



76- Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş



77- Siirt Pervari Şevket Baytekin



78- Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu



79- Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat



80- Sivas Kangal Gökhan Emen



81- Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek



82- Şırnak İdil Fikret Ağırman



83- Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu



84- Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir



85- Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete



86- Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük



87- Tekirdağ Şarköy Alpay Var



88- Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu (Mevcut)



89- Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe (Mevcut)



90- Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel (Mevcut)



91- Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat (Mevcut)



92- Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt (Mevcut)



93- Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan (Mevcut)



94- Tokat Almus Kınık Güven Arslan



95- Trabzon Sürmene Yaşar Emin



96- Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz



97- Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil



98- Van Erciş Ekrem Uçak



99- Van Edremit İdris Takva



100- Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul



101- Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş



102- Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban

