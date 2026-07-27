CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı - Son Dakika
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CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

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Mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun üye katılım törenine, cast ajansından yüzlerce figüranın 950 lira karşılığında taşındığı haberi üzerine söz konusu ajans açıklama yaptı. Merss Prodüksiyon, Ömer İne imzalı açıklamada ajansın programa figüran gönderdiği doğrulandı. İne, "CHP'ye gönül veren bir birey olarak, ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim" dedi. İne CHP Genel Merkezi'nden hiçbir ücret almadığını söyledi.

İstinaf Mahkemesi'nin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı üye katılım törenine, 950 lira karşılığında cast ajansından figüran getirildiği iddialarına ilişkin söz konusu ajanstan açıklama geldi. 

"ÜCRET ALMADIK"

Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın TV100 ekranlarında kamuoyuyla paylaştığı, Merss Prodüksiyon yetkilisi Ömer İne imzalı açıklamada, ajansın törene destek verdiği kabul edildi. Ancak İne, bu organizasyon karşılığında CHP Genel Merkezi'nden hiçbir ücret almadıklarını iddia etti.

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

"DESTEK AMACIYLA TÜM İMKANLARI SEFERBER ETTİM"

İne, süreci siyasi ya da ticari bir pazarlık değil, kişisel bir destek olarak nitelendirdiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"25 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilen CHP üye katılım ve rozet takma törenine ilişkin olarak, sosyal mecralarda ve kamuoyunda yer alan asılsız iddialar nedeniyle bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur. CHP'ye gönül veren bir birey olarak, törende yakın dostum ve arkadaşım Samet Özkaş'a destek olmak amacıyla ajansımın tüm imkanlarını kendi irademle seferber ettim. Gerçekleştirilen bu organizasyon ve teknik destek karşılığında CHP Genel Merkezi'nden veya CHP İl Başkanlığı'ndan kesinlikle hiçbir maddi bedel ya da ücret alınmamıştır. Çalışmalarımız herhangi bir kurum, makam veya il başkanlığının talimatıyla değil, tamamen dostluk bağı ve gönüllülük esasıyla yürütülmüştür. Bizler talimatla değil, yürekten ve inançla iş yapan bir anlayışa sahibiz. Dostumuza ve arkadaşımıza verdiğimiz bu desteğin ticari ya da siyasi bir pazarlık gibi yansıtılma çabalarını üzülerek takip ediyor, gerçeği en yalın haliyle bilgilerinize sunuyoruz."

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, BirGün muhabiri Ebru Çelik'in bir cast ajansı aracılığıyla bizzat törene katılıp içeride yaşananları haberleştirmesiyle kamuoyunun gündemine gelmişti. Haberde, törende cast ajansından getirilen kişilerin yer aldığı ve bu kişilere tören öncesinde nasıl slogan atacaklarına dair pratik yaptırıldığı aktarılmıştı. Öte yandan Sözcü TV’ye konuşan bir katılımcı da törene ajans aracılığıyla 950 TL karşılığında katıldığını ve normalde Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemediğini belirtmişti.

CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı

İddiaların büyümesi üzerine CHP yönetimi haberlerin gerçeği yansıtmadığını savundu. Sürece ilişkin en sert tepki ise CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den geldi. Medya kuruluşlarını hedef alan Tekin, katıldığı bir canlı yayında BirGün muhabiri Çelik'e hakaret edilen bir ses kaydını dinletti ve suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın söz konusu 'figüran' haberlerine ve iddialara dair resmi soruşturma başlattığı bildirildi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin, Güncel, Gündem, Ajans, Son Dakika

Son Dakika Gündem CHP'deki figüran tartışmasında yeni perde! Cast ajansı doğruladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Sabri İnce Sabri İnce:
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