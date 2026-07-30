Cihangir İslam: Yeni Parti'nin temeli seçim döneminde atıldı - Son Dakika
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Cihangir İslam: Yeni Parti'nin temeli seçim döneminde atıldı

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CHP'de yaşanan son gelişmeleri ve muhalefetin yol haritasını değerlendiren 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Yeni Parti'nin kuruluş sürecinden kurultay tartışmalarına, tutuklamaların siyasi boyutundan parti içindeki söylemlere kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan İslam, dikkat çeken mesajlar verdi.

CHP'de yaşanan kurultay tartışmaları, Yeni Parti'nin kuruluş süreci ve son dönemdeki tutuklamalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunan 27. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, kamuoyunda konuşulan birçok başlığa açıklık getirdi. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir çatışma olmadığını savunan İslam, "Bir genel başkana 'hain' denilebilir mi?" sözleriyle parti içindeki tartışma dilini eleştirdi. Tutuklamaların siyasi boyutu bulunduğunu ifade eden İslam, Yeni Parti'nin ise seçim döneminde şekillenmeye başlayan bir sürecin ürünü olduğunu söyledi.

"KILIÇDAROĞLU İLE ÖZEL ARASINDA BİR ÇATIŞMA YOK"

Kamuoyunda oluşturulan algının gerçeği yansıtmadığını belirten Cihangir İslam, "Olay yanlış tanımlanıyor, Kılıçdaroğlu ve Özel çatışması ortada yok." ifadelerini kullandı.

"YENİ PARTİ'NİN TEMELİ SEÇİM DÖNEMİNDE ATILDI"

Yeni Parti'nin ani bir girişim olmadığını söyleyen İslam, "Yeni Parti'nin inşa süreci seçim dönemine dayanıyor." dedi. Kurultay sürecine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İslam, "Yeni bir delege sistemi inşa ederek kurultaya gitmenin yolları araştırılabilirdi." ifadelerini kullandı.

"BİR GENEL BAŞKANA 'HAİN' DENİLEBİLİR Mİ?"

Parti içindeki sert söylemlere tepki gösteren Cihangir İslam, "Bir genel başkana 'hain' denilebilir mi?" diyerek siyasi tartışmalarda kullanılan dilin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

"TUTUKLAMALARIN SİYASİ BOYUTU MUTLAKA VARDIR"

Son dönemde yaşanan tutuklamaları da değerlendiren İslam, bu sürecin yalnızca hukuki açıdan ele alınamayacağını belirtti. "Tutuklamaları görevden alma olarak görüyorum." diyen İslam, "Tutuklamaların siyasi boyutu mutlaka vardır." ifadelerini kullandı.

"SİYASET ALANI TERK EDİLEREK DÜNYA TEMİZLENMEZ"

Muhalefetin mücadele yöntemine ilişkin de konuşan Cihangir İslam, siyasetin demokratik zeminde sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "Siyaset alanı terk edilerek dünya temizlenmez." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Milletvekili, Özgür Özel, İstanbul, Cihangir, Son Dakika

Son Dakika CHP Cihangir İslam: Yeni Parti'nin temeli seçim döneminde atıldı - Son Dakika

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