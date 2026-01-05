Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

Haberin Videosunu İzleyin
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
05.01.2026 11:29  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Haber Videosu

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan ile 7 yaşındaki kızını öldüren Zübeyir Canatan, ilk ifadesinde psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek "O an cinnet getirdim" dedi. Eşiyle tartıştığını belirten Canatan, olay sonrası Ankara'ya giderek teslim oldu ve savcılık talimatıyla hastanede tedaviye alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde eşi Songül Canatan (43) ile kızı Sena Canatan'ı (7) boğazlarını bıçakla keserek öldüren güvenlik görevlisi Zübeyir Canatan (45) ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim" dedi. Psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle iş yerinden 20 gün izin aldığı belirtilen Canatan, savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındı.

Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Serik ilçesi Orta Mahalle 30 Ağustos Caddesi'ndeki 3 katlı bir binanın 1'inci katındaki dairede meydana geldi. Bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan, eşi Songül ile kızı Sena Canatan'ı boğazlarını bıçakla keserek öldürdü. Sabah evden kimsenin çıkmadığını fark edip kapıyı çalan komşuları, açan olmayınca polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekibi de yanıt alamayınca kapıyı açarak eve girdi. Polis, odada anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Çağrılan sağlık ekibi, Songül Canatan ile kızı Sena'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından anne ile kızının cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Eşi ile kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Olay sonrası 2 valizle evden ayrıldığı belirlenen Zübeyir Canatan, gittiği Ankara'da polise teslim oldu. Gözaltına alınan Canatan'ın ilk ifadesinde, "Psikolojik sorunlarım vardı, o an cinnet getirdim. Eşimle tartışmıştım. Tartışma sonucunda eşimi ve kızımı öldürdüm" dediği öğrenildi. Şüphelinin savcılık talimatıyla Ankara'da bir hastanede tedaviye alındığı bildirildi.

Eşi ile kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim

20 GÜN İZNE AYRILMIŞ

Serik'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Zübeyir Canatan'ın, psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek 2 Ocak'ta iş yerinden 20 gün izne ayrıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Güvenlik, Cinayet, Antalya, Ankara, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim - Son Dakika

Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor Kahve yapma eğitimi alan genç girişimci 8 ülkeye ürün gönderiyor
Galatasaray’ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama Galatasaray'ın gündemindeki Noa Lang için resmi açıklama
Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe’den vazgeçtim Joey Veerman ilk kez açıkladı: Fenerbahçe'den vazgeçtim
Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: “Devam edecek“ Maduro'yu kaçıran ABD'nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu: "Devam edecek"
Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi Venezuela ordusu ülke çapında aktif hale getirildi
8 gündür aranan Elif Kumal’ın cansız bedenine ulaşıldı 8 gündür aranan Elif Kumal'ın cansız bedenine ulaşıldı
Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Şu anda oyuncularla görüşüldü, anlaşmalar sağlandı Beşiktaş Asbaşkanı Murat Kılıç: Şu anda oyuncularla görüşüldü, anlaşmalar sağlandı
Yunanistan’daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı Yunanistan'daki hava krizinin nedeni ortaya çıktı
Miami’de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest Miami'de Türk işletmeden evsiz vatandaşa duygulandıran jest
Galatasaray’ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı Yaban domuzunu yakaladı, sevdikten sonra tekrar bıraktı
Güllü’nün oğlunun sabrı tükenmiş ’’Bitti’’ diyerek saat verdi Güllü'nün oğlunun sabrı tükenmiş! ''Bitti'' diyerek saat verdi
’’Prensipte anlaştık’’ diyen Çağdaş Atan, Galatasaray’dan transfer edecekleri ismi açıkladı ''Prensipte anlaştık'' diyen Çağdaş Atan, Galatasaray'dan transfer edecekleri ismi açıkladı
904’te öne geçen Liverpool’a son saniyelerde büyük şok 90+4'te öne geçen Liverpool'a son saniyelerde büyük şok

15:23
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
Maduro, ABD mahkemesine götürüldü
15:23
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu İşte gözaltına alınanların isimleri
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri
15:09
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu
14:36
İstanbul’da hava bir anda değişecek Kar, fırtına ve sağanak geliyor
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor
13:50
Maduro sonrası harekete geçti İşte Hamaney’in Esad benzeri kaçış planı
Maduro sonrası harekete geçti! İşte Hamaney'in Esad benzeri kaçış planı
13:32
ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun oğlundan çok konuşulacak “ihanet“ çıkışı
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun oğlundan çok konuşulacak "ihanet" çıkışı
13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
12:59
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
12:51
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
12:23
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
12:17
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
11:29
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 16:12:55. #7.11#
SON DAKİKA: Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.