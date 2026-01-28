Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi - Son Dakika
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi

28.01.2026 10:28
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında art arda itiraflar gelmeye devam ediyor. Firari Kasım Garipoğlu'nun doğum günü için verdiği ve 48 saat süren uyuşturucu partilerinin barmeni olan Atilla Aydın cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi. 20 ünlünün ismini paylaşan Aydın, bu kişilerin uyuşturucu ve grup cinsel ilişki partilerine katıldığını iddia etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması derinleşirken, gözaltına alınan çok sayıda ismin uyuşturucu testi de pozitif çıkmıştı.

Soruşturmaya devam eden savcılık itirafçı ifadeleri üzerinden yeni operasyonlara hazırlanırken, Boğaz'da kiraladığı yalıda uyuşturucu ve grup cinsel ilişki içerikli partiler verdiği ifade edilen ve firari olan Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği partilere yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

PARTİLERİN BARMENİ İFADE VERDİ

Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın aktardığına göre, Atilla Aydın isimli uyuşturucu partilerinin barmeni, cezaevinden kendi talebiyle savcılığa ifade verdi.

BOMBA İDDİA: 20 İSMİ TEK TEK SIRALADI

Şüpheli Aydın ifadesinde çok sayıda ünlü isim ve iş insanının partilere katıldığını iddia ederek şu isimleri saydı:

  • Merve Taşkın
  • Burak Ateş
  • Şevval Şahin
  • Buse İskenderoğlu
  • Lerna Elmas
  • Şeyma Subaşı
  • Eliz Sakuçoğlu
  • Özge Ertöz
  • İrem Aksaç
  • Mehmet Can Çelik
  • Mert Ayaydın
  • Murat Han Günal
  • Cengiz Can Atasoy
  • Yusuf Tekin
  • Süreyya Arioba
  • Asil Mert Çadırcı
  • Burak Altındağ
  • Ege Mutaf
  • Sandıra Alazoğlu
  • Suranaz Şahin

"TELEFONLAR KİLİTLİ DOLABA KOYULUYORDU"

Aydın, partilerde telefonların kilitli dolaplara konulduğunu ve katı kurallar bulunduğunu söyledi: "Parti başladığında telefonlarımızı kilitli dolaba koyardık. Kurallara uymayan çalışanlar bir daha etkinliğe çağrılmazdı."

"HER YERDE KOKAİN KALINTILARI VARDI"

Şüpheli Aydın, uyuşturucu kullanımına ilişkin çarpıcı detaylar paylaştı: "Yerlerde rulo paralar vardı. Odalarda uyuşturucu kullanan kişiler olurdu. Tuvaletlerde musluk kenarlarında kokain kalıntıları bulunurdu. Evin her yerinde uyuşturucu kullanan kişiler görürdük."

48 SAAT SÜREN PARTİLER

Şüpheliye göre eğlence organizasyonları yaklaşık 48 saat sürüyor, Kasım Garipoğlu'nun 26 Ekim 2025'teki doğum günü partisinin ise daha uzun sürdüğü belirtiliyor.

"Parti sonunda temizlik yaptığımızda tabak ve bardaklarda yoğun uyuşturucu kalıntıları vardı."

Aydın, yaklaşık 2 yıllık süreçte 20 kez bu partilerde görev aldığını belirterek, ortamda uyuşturucu kullanımının yaygın olduğunu ifade etti.

"UYUŞTURUCU KULLANDIĞIMI KABUL EDİYORUM"

Şüpheli Atilla Aydın ifadesinde şu beyanlarda bulundu: "Mesleğim barmenliktir. Evinde, otelinde parti ve organizasyon düzenleyen yerlere giderek geçimimi sağlarım. Uyuşturucu madde kullandığımı kabul ediyorum. Bu maddeyi Kasım Garipoğlu'nun evinde parti düzenlenirken kullandım."

Şüpheli, uyuşturucu kullanımına ilişkin pişmanlık belirtti: "Uyuşturucuyu bu partilerde ayakta kalabilmek için kullandım. Bundan dolayı derin pişmanlık içerisindeyim. Serbest bırakılmamı talep ediyorum."

