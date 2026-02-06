Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon

Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek\'e dev operasyon
06.02.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek\'e dev operasyon
Haber Videosu

İstanbul'da devam eden uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı. Bebek'te yer alan ünlü mekanlardan 'ClubHouse'a operasyon düzenlendi. Narkotik Şube tarafından gerçekleştirilen operasyona 100 polis ile 5 adet K-9 arama köpeğinin katıldığı belirtilirken, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması devam ediyor.

ÜNLÜ MEKANA 100 POLİSLE BASKIN

Soruşturma kapsamında son olarak, Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtinde yer alan ve ünlülerin uğrak noktası olarak bilinen 'ClubHouse' isimli mekana narkotik polislerince baskın düzenlendi. Operasyona 100 polis ile 5 K-9 narkotik arama köpeğinin katıldığı öğrenildi.

ClubHouse Bebek'e narkotik operasyonu

Polis ekipleri tarafından içerde bulunanlara Genel Bilgi Taraması (GBT) sorguları yapıldı. Mekana giriş ve çıkışlar da bir süre yasaklandı. Operasyon düzenlenen sosyal kulüpte spor salonu ve restoran bulunuyor.

ClubHouse Bebek'e narkotik operasyonu

"BEBEK OTEL İLE AYNI ORTAKLARA AİT" İDDİASI

Öte yandan, söz konusu mekanın aynı soruşturma kapsamında daha önce operasyon düzenlenen ve mahkeme kararıyla mühürlenen ünlü Bebek Otel'in ortaklarına ait olduğu iddia edildi.

BEBEK OTEL SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gece kulüpleri ile Bebek Otel'de de arama yapılmıştı.

ClubHouse Bebek'e narkotik operasyonu

Ünlü isimlerin Bebek Otel'e farklı isimlerle kayıtlarının yapıldığı, gruplar halinde üst katlardaki VIP bölümlere çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giriş yapan müşterilerin üstünün aranmadığı, herhangi bir X-ray cihazının olmadığı da iddialar arasında yer almıştı.

Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın da aralarında olduğu 19 şüpheli daha önce yapılan operasyonda tutuklanırken, söz konusu operasyonda ise Can Yaman'ın yanı sıra 6 kişi daha gözaltına alınmıştı.

ClubHouse Bebek'e narkotik operasyonu

Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve ve Ceren Alper'in tutuklanmasına, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel'in ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verilmişti.

Bebek Otel, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Narkotik, Polis, Bebek, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Gürbüz Deniz Gürbüz:
    La bırakın milleti gidip daha millete faydalı işlerle uğraşın adaleti yeniden insanlara aşılayın adalet gerçekten var diyelim Akp yolunda gidiyorsunuz 10 19 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı Suriye'de düzenlenen silahlı saldırılarda 3 güvenlik görevlisi yaralandı
Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi Tribünden düşen Kocaelisporlu taraftardan acı haber geldi
Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti Eşiyle tartışıp yarı çıplak halde camdan atlayan 5 çocuk babası hayatını kaybetti
Tahliye olan Zeydan Karalar’dan ilk açıklama Tahliye olan Zeydan Karalar'dan ilk açıklama
Ronaldo duymasın Benzema ilk maçında destan yazdı Ronaldo duymasın! Benzema ilk maçında destan yazdı
Mert Günok’un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi Mert Günok'un 3 bin 905 günlük hasreti sona erdi
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor
Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı Domenico Tedesco, UEFA listesine eklemeyeceği iki ismi açıkladı
Bodrum’u sağanak vurdu Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı Bodrum'u sağanak vurdu! Yollar kapandı, araçlar mahsur kaldı
Sanchez’den Musk’a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar Sanchez'den Musk'a Don Kişot göndermesi: Bırak havlasınlar
Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı Survivor şampiyonu Nisa Bölükbaşı, uyuşturucu testi sonucunu paylaştı
Rodrigo Tabata’dan 45 yaşında sürpriz transfer Rodrigo Tabata'dan 45 yaşında sürpriz transfer
Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı Smaç bastı, hırsıyla potayı kırdı! Kafasına tam 6 dikiş atılmasına rağmen maça çıkıp yıldızlaştı
Forvet transferi olacak mı Tedesco’dan net cevap Forvet transferi olacak mı? Tedesco'dan net cevap

20:39
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
19:44
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
Ünlü rapçi Central Cee müslümanlığı seçti, takipçileri isim buldu
19:39
Eminönü’nde banka soygunu
Eminönü'nde banka soygunu
19:29
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı Çok sayıda yaralı var
Çocuk sürücünün kullandığı otomobil, 3 araca çarpıp takla attı! Çok sayıda yaralı var
19:10
Torreira’nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
Torreira'nın Hande Sarıoğlu takibi gündem oldu
18:41
Emekli polis dehşet saçtı Önce eşini sonra MHP’li başkanı öldürdü
Emekli polis dehşet saçtı! Önce eşini sonra MHP'li başkanı öldürdü
17:49
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi’nde bir binayı havaya uçurdu
İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı havaya uçurdu
17:31
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
Nehir taştı, tarımın kritik ovasını su bastı
17:23
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
Trafik kanunu sil baştan: Bunu yapan artık 5 bin lira ceza ödeyecek
16:40
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
ABD-İran müzakerelerinde ilk görüşme sona erdi
16:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bunların bitmez dediği evler burada
16:19
Erzincan depremi sonrası Naci Görür’den endişelendiren sözler
Erzincan depremi sonrası Naci Görür'den endişelendiren sözler
16:06
Eski kocasının sözleri Müge Anlı’yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
Eski kocasının sözleri Müge Anlı'yı küplere bindirdi: Yakamızdan düşün artık
15:39
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Aracını muayene götüren polis memurunu döverek öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 20:54:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ünlülerin toplandığı ClubHouse Bebek'e dev operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.