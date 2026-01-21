Çocuk Suçluluğu ve Dijital Etkiler Tartışıldı

(TBMM) - TBMM'de Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu'nda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin sunumlarıyla çocuk suçluluğunun değişen yapısı, dijital mecraların etkisi ve 15–18 yaş grubuna yönelik ceza infaz düzenlemeleri tartışıldı, rehabilitasyon, sosyal medya sorumluluğu ve mevcut önleme mekanizmalarının yetersizliği öne çıktı.

Çocukların yaşam düzeyinin arttırılması ile suça sürüklenen çocuklarla ilgili araştırma komisyonu toplantısında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri komisyon üyelerine sunum yaptı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut konuşmasına, geçtiğimiz 18 yaşından küçük bir fail tarafından öldürülen Atlas Çağlayan'ı anarak başladı. Durgut, şunları söyledi:

"Bizler çocukları korumaktan söz ederken Türkiye'de ve dünyada değişen çocuk suçlu profillerini, dijitalleşmeyle birlikte dönüşen suç türlerini ve bu alandaki güncel eğilimleri dikkate alan bir anlayışla hareket etmek zorundayız çünkü bugün çocuk suçluluğu bireysel, tesadüfi ya da yalnızca sosyoekonomik nedenlerle açıklanamayacak kadar örgütlü, dijital mecralarla iç içe ve giderek daha ağır suç tiplerine evrilen bir yapı göstermektedir. 'Suça sürüklenen çocuk' kavramına suçun mahiyetini yok sayan tek tip bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Vahşet içeren, organize, dijital mecralar üzerinden planlanan ve süreklilik arz eden suçlarla korumasızlık, ihmal ya da yönlendirilme sonucu ortaya çıkan fiilleri aynı hukuki kategoride değerlendirmek ne çocuğu ne de toplumu korur. Atlas Çağlayan'ın hayatını yitirdiği bu hadise, münferit bir vaka olarak değerlendirilemez. Yaşananlar, çocuk suçluluğunun değişen niteliğini, suçun oluşum süreçlerini ve mevcut önleme mekanizmalarının sahadaki karşılığını bütüncül biçimde ele alma gereğini açıkça ortaya koymaktadır."

"Türkiye'de ve dünyada en çok oynanan oyunlar şiddet içerikli"

İstanbul Ataşehir Emniyet Müdürü Abdülkadir Bilen, çocukların neredeyse bir yaşından itibaren teknoloji ile tanıştığını belirterek, dünyada ve Türkiye'de en çok oynanan oyunların şiddet içerikli olmasına dikkati çekti.

Oyunlar dışında Youtube, Twitch, TikTok gibi platformlara da değinen Bilen, "Bu platformlardan da çocuklar oyunların içeriği hakkında bilgi alıyorlar. Şiddet içerikli oyunlar çocuklarımızı olumsuz etkiliyor. 6-15 yaş arasında dijital oyun oynadığını söyleyen çocukların oranı yüzde 74 olarak belirlenmiş. Çocukların ortalama oyun oynama sürelerinin ise iki saat olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar da oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini göstermektedir. Bazı oyunlar çocuklar için faydalı olsa da bağımlılık, gerçek hayatta uygulama, sosyal izolasyon, sağlık sorunları, kadınlara yönelik olumsuz davranışlar, gerçeklikten kaçma eğilimi gibi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar" dedi.

Çözüm önerileri hakkında bilgi veren Bilen, "18 yaşından küçük çocukların özellikle siber alanda birçok yetişkinden daha becerikli olduğu için yargılama usulünün değiştirilmesi, belli bir süre internet erişiminin engellenmesi, özellikle 18 yaşından küçük çocukların kullandığı telefon numaraları ile ilgili tedbirler alınabilir" diye konuştu.

Milletvekilleri ise bu önerilerin çocuğu evden uzaklaştıracağını ancak suçun işlenmesi noktasında bir değişim yaratmayacağını belirttiler.

"Sanal ortamda yapılan bir tehdit tutuklama için yeterli olmamaktadır"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alperen Süer, çocuklar üzerinde en sık görülen dijital suçların çevrimiçi çoçuk müstechenliği, siber zorbalık, radikalleşme ve zararlı içeriklere yönelendirme olduğunu söyledi. Süer, bu suçların en sık işlendiği mecraların ise Instagram, TikTok, dijital oyunlar, Youtube, Twitch gibi platformlar olduğunu belirtti.

Suç örgütlerinin propoganda amacıyla sosyal medya mecralarını kullandıklarına dikkati çeken Süer, "İletişim olarak ilk temas genellikle ilgi çekici veya güzel görünen içeriklere yapılan yorumlar veya özel mesajlar aracılıyla payaşılıyor. TikTok, Instagram gibi uygulamalarla doğrudan çocukla iletişim kurabiliyorlar" uyarısını yaptı.

Sorunun kanunun kapsayıcılığından kaynaklanmadığını ifade eden Süer, "Suça aracılık ve şiddetle mücadelede sorun daha çok kanun yokluğundan değil; ispat, hız, yetki ve platform sorumluluğu ekseninde ortaya çıkmaktadır" dedi.

Atlas Çağlayan'ın ailesine yönelik tehditleri hatırlatan Süer, bu mesajların birbiriyle bağlantılı olmadığını belirterek, "Adli olarak işlem yapılması konusunda problem yaşamaktayız. Örgütlü olmadıkça sanal ortamda yapılan bir tehdit tutuklama için yeterli olmamaktadır" diye konuştu.

Süer, sosyal medya platformlarında 16 yaş altı bireylerin hesap açmasının kısıtlanması, hesap açmada yüz tanıma sistemlerinin kullanılması, sosyal medya hesaplarının oluşturulma aşamasında kimlik doğrulama şartının getirilmesi, oyun platformlarından talep edilen bilgilerin alınmasının sağlanması gerektiğini vurguladı.

"Özellikle 15-18 yaş arasında ceza infaz yasamızın yeniden değerlendirilebilir"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur da çocukların suça sürüklenme nedenlerine ilişkin, "Ekonomik yoksunluk, çocuğun suçun içine doğması, eğitim hayatındaki başarısızlıklar ve okul terki, çocuk üzerindeki sevgi, şevkat ve denetim eksikliği, çocukların hedeflerinin olmayışı, olumsuz arkadaş çevresi gibi faktörleri görüyoruz. Çocukların cezai yaptırımlar ve suçun sonuçları konusunda bilgi eksiklikleri olduğunu görüyoruz. Çocukların gözünden suç işleyen kişilerin saygı görülen kişiler olarak görülmesi de suça özendirme noktasında oldukça önemli" değerlendirmesini yaptı.

Organize suç örgütlerinin çocukları istismar ettiğini ve araç olarak kullandığını belirten Temur, "Bu durumda çocuklar suça sürükleniyor. Kasten öldürmeye kadar varan suçlar işleniyor. Özellikle 15- 18 yaş arasında bu suçlara karışmada arttığını görüyoruz. Bizim teklifimiz; özellikle 15-18 yaş arasında ceza infaz yasamızın yeniden değerlendirilmesi" dedi.

Bankoğlu ile Durgut arasında tartışma

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, "Bugün burada İstanbul sokaklarını da konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. 2024 yılında uyuşturucu nedeniyle emniyete getirilen çocuk sayısı bir önceki yıla göre yüzde yüz artmış durumda. Sokaktaki bu çeteleşme ve zehir ağı neden engellenemiyor? Bu çocukların sosyal medya haricinde sizin aldığınız ne önlemler var? Sosyal medyadaki teşvikler elbette önemli ama sosyal medyada ufacık bir eleştiri yaptı diye içeri atılan da yüzlerce genç var. Onlar çok hızlı ve kolay bir şekilde içeri atılabiliyor ama bu internetteki özencirici içerikler sonlandırılamıyor. Bunun nedeni ne? İstanbul'da uyuşturucu neden çocukların eline bu kadar kolay geçebiliyor, biz bunu neden engelleyemiyoruz? Neden siyasetçilere gösterilen engelleme hızı bu çetelere gösterilmiyor?" sorularını yöneltti.

Bankoğlu, komisyonun usulüne yönelik olarak Komisyon Başkanı Durgut'a da tepki gösterdi. Sunum yapmak için gelecek isimlerin iktidar tarafından belirlendiğini, muhalefet ile ortak bir çalışma yürütülmediğini belirten Bankoğlu, "Karşılıklı bir iletişim içinde olalım. Buraya gelecek olan kurumların iki hafalık çalışma takvimini bize bildirin" dedi. Başkan Durgut'un, "Meramınız anlaşıldı. Bakanları da davet edeceğimizi söyledik. Şu anda gereksiz yere tansiyon yükseltiyorsunuz" sözleri üzerine Bankoğlu, "Dördüncü kez söylüyorum reddediyorsunuz. Muhalefeti reddeden sandıkta da görür, ne diyeyim" ifadelerini kullandı. Bankoğlu, ardından komisyon salonunu terk etti.

"Çocuklar üç yılda rehabilite edilemiyorsa bunu tartışalım"

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, "Bu komisyon gerçek beka meselemizi konuştuğumuz bir yer. Dijitalleşme bizim çağımızın çok büyük bir handikapı. Avantajları var ama bu avantajlara gençlerimizi adapte etmeliyiz. Siber alanda oluşan suçla ilgili sorumluluğu sadece çocuğa ve aileye bırakılamayacak kadar büyük bir yük olarak görüyoruz. Sosyal medya şirketlerinin çok büyük sorumlulukları var ama devletin de regüle edici, denetleyici ve yaptırım gücünü gösterdiği alanlar olmalı" değrelendirmelerinde bulundu.

CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürü Özlem Temur'un konuşmalarına tepki göstererek, bu alanda farklı bir yaklaşım beklediğini söyledi. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Önerileriniz çocuk adalet sistemine uygun değil, çocuk odaklı olmayan önerileri görmek çözüm noktasında beni hayal kırıklığına uğratıyor. Suça sürüklenen çocukların empatik duyguyu geliştiremediğini söylediniz. Devletin kurum ve kuruluşlarıyla birlikte yapacağımız adımlar neler? 15-18 yaş için belli ki bir gruplaşma var burada bir ceza artışı düşünülüyor ama sizin bu konuda, alanda çalışmış biri olarak bu tercihlerde bulunmanız ilginç. Çocuk yargılaması olsa da tutuklu olarak iki üç yıl cezaevinde kalıyorlar. Burada rehabilitasyon süreci geçiriyorlar. Bunu tartışalım mesela. Üç yılda rehabilite edilemiyorsa bunu tartışalım. Keşke bununla ilgili bir öneri getirseydiniz."

Suiçmez, o sırada hiçbir AK Partili milletvekilinin de salonda yer almadığını Başkan Durgut'a söyleyerek, "Biz buraya daha istekli gelmek istiyoruz. Halkın bizden beklediği bir şey var bu konuda. Siz kendi kafanıza göre kronoloji çizmişsiniz" dedi. Başkan Durgut, kendisine yönelik eleştirileri kabul etmediğini belirtti.

Toplantının sonlarına doğru salonda sadece üç milletvekilinin kaldığı görüldü.