COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi

COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti

06.07.2022 14:47

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma ile bir araya geldi.

COP26 Başkanı Sharma, Emine Erdoğan'a teşekkür ziyaretinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Konukevi'ndeki görüşmeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı ve İklim Değişikliği Başmüzakerecisi Mehmet Emin Birpınar ile Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Marianne Young da katıldı.

Türkiye'nin Paris Anlaşması'nı imzalamış olmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti. Türkiye ziyareti kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesindeki Türkiye ve Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santralini ziyaret ettiğini ve tesisten çok etkilendiğini dile getiren Sharma, Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki çalışmalarını yakından takip ettiğini kaydetti. Sharma, bu alandaki çalışmalara tam destek verdiklerini kaydetti.

COP26 bünyesinde küresel okyanus ittifakı kurulduğunu belirten Sharma, Emine Erdoğan'ı bu kapsamdaki çalışmalara destek vermeye davet etti.

Emine Erdoğan da çevre sorunlarının küresel olduğunu ve çözüm için küresel iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Emine Erdoğan, uluslararası iş birliklerinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Görüşmede "sıfır atık" ve "sıfır atık mavi" projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü'nün temizlenmesi, Salda Gölü'nün korunması ve Ata Tohumu Projesi'yle ilgili de Sharma'ya bilgi veren Emine Erdoğan, "küresel okyanus ittifakı" çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan bir porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları'ndan çıkan "Türk Mutfağı" kitabını takdim etti.

YORUMLAR
500
Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu Bal-Göç Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan oldu Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik Sudan'da Bica Kabilesi Konseyi Başkanı Muhammed Ahmed el-Emin Tirik
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:44 Manchester United yıldızı Bruno Fernandes, Arda Güler'e videolu mesaj gönderdi: İyi şanslar diliyorum
15:43 İngiliz parlamentosu karıştı! Milletvekilleri "İşime devam ediyorum" diyen Boris Johnson'ı istifaya davet etti
15:34 Kocaları havai fişek patlatmak istemişti! Kabusu yaşadılar
15:22 Defne Samyeli, 50. yaş gününü ailesi ile kutladı! Paylaştığı fotoğrafta kardeşine ve kızına acımadı
15:04 Konya Şehir Hastanesi'nde dehşet anları! Doktoru silahla öldüren tıbbi sekreter aynı silahla intihar etti
15:03 Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a ayak basıyor! Jackson Muleka, bu akşam 19.15'te gelecek
14:54 Fenerbahçe'den yeni arma açıklaması! Medya kuruluşlarından 5 yıldızlı armanın kullanılması istendi
14:53 Yabancı diplomatlarla görüşmelerinin izne bağlanmasına "çürümüşlük" diyen İmamoğlu'na Bakan Soylu'dan sert tepki: Bu cehalettir
14:37 Ekrem İmamoğlu'na yönelik eleştirileriyle gündem olan Tevfik Göksu, İBB'den yardım istedi!
14:11 İşte doğanın mucizesi! Yapraklar arasında kamufle olan canlıyı hiç kimse fark edemiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2022 16:04:05. #1.11#
SON DAKİKA: COP26 Başkanı Sharma'dan Emine Erdoğan'a teşekkür ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement