Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika
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Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ameliyat sonrası evine dönen kadının kapısının önüne bıraktığı valiz ve içerisinde altın bulunan çanta, belediye ekipleri tarafından çöp sanılarak kamyona yüklendi. İhbar üzerine harekete geçen polis ve belediye ekipleri, çöp kamyonunu boşaltarak çantayı çöpler arasında buldu. Altınlarına kavuşan kadın, ekiplere teşekkür etti.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen bir kadının kapısının önüne bıraktığı valiz ve çanta, belediye ekipleri tarafından çöp sanılarak kamyona yüklendi. İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler arasında bulunarak sahibine teslim edildi.

ÇÖP SANILIP KAMYONA YÜKLENDİ

Olay, Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edilen Sevda S., valizi ile çantasını evinin önüne bıraktı.

Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Ameliyatlı olduğu öğrenilen kadın, evden bir eşya almak için kısa süreliğine çanta ve valizin yanından ayrıldı. Bu sırada bölgeden geçen Karadeniz Ereğli Belediyesi'ne ait çöp toplama ekibi, konteynerin yakınında bulunan valiz ve çantayı çöp sanarak kamyona yükledi.

ÇANTASININ PEŞİNE DÜŞTÜ

Kısa süre sonra dışarı çıkan Sevda S., eşyalarının yerinde olmadığını fark etti. Mahallede yaptığı araştırmadan sonuç alamayan kadın, çantasının çöp toplama ekibi tarafından alındığını öğrendi.

Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Çantasında altın, ev anahtarı ve kişisel eşyalarının bulunduğunu belirten Sevda S., Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek durumu bildirdi.

ÇÖPLERİN ARASINDA BULUNDU

İhbarın ardından polis ekipleri, Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile irtibata geçti. Çöp kamyonu uygun bir alana çekilerek boşaltıldı. Polis ve belediye ekiplerinin yaptığı aramada altınların bulunduğu çanta çöplerin arasından çıkarıldı ve sahibine teslim edildi.

Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı

Altınlarına kavuşan Sevda S., polis ve belediye ekiplerine teşekkür ederek yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı: "Başıma gelmeyen bir bu kalmıştı. Ameliyatlıydım, taşıyamadığım için valizi ve çantayı kapının yanına bıraktım. Evden bir şey almak için yukarı çıktım. Döndüğümde eşyalarım yoktu. Mahallede herkese sordum, kimse görmemişti. Çantanın içinde altınlarımın yanı sıra ev anahtarım ve kişisel eşyalarım vardı. Allah devletimizden, polisimizden ve belediyemizden razı olsun. Hiç aklıma gelmezdi böyle bir olay yaşayacağım."

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Ameliyat, Ereğli, Ereğli, Ereğli, Ereğli, Polis, Son Dakika

Son Dakika Altın Altın dolu çantasını yol kenarına bırakıp evine çıktı, döndüğünde hayatının şokunu yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Sade Amigdala ile yaşam sürdürenler toplumu olduk 0 0 Yanıtla
  • Memet Aydin Memet Aydin:
    NE KADAR ALTIN OLDUGUNU NERDEN ANLADIN 0 0 Yanıtla
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    O kadar altını nerden bulmuş araştırılsın... 0 0 Yanıtla
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