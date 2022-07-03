"Çorum olayları"nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika
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"Çorum olayları"nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı

03.07.2022 14:13

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum'da, 1980 yılında yaşanan olaylarda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından farklı sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Kadeş Barış Meydanı'nda düzenlenen törende, 42 yıl önceki olaylarda hayatını kaybeden 57 kişi anıldı.

Ellerinde "Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar, yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu.

Emekli-Sen Temsilcisi Hikmet Aydın, burada Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına yaptığı konuşmada, geçmişte yaşanan olayların unutulmaması ve tekrar yaşanmaması için anma etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

Çorum'da yaşananların unutulmaması için bir anıt yapılmasını talep ettiklerini aktaran Aydın, ayrıca olaylara ilişkin dosyaların yeniden açılıp suçluların tespit edilmesini ve yargılanmasını istediklerini belirtti.

Çorum olaylarının mezhep çatışması olmadığını ifade eden Aydın, "Fakat bu katliamı planlayanlar, bugün böyle algılanmasını istedi. Çünkü onlarca, yüzlerce, binlerce Alevi ve Sünni, bu ilde aynı sokakta, aynı mahallede yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle bu ayrım körüklendi ve kullanıldı." dedi.

Kahramanmaraş, Sivas ve Çorum'daki olayların planlı şekilde hayata geçirildiğini savunan Aydın, "Bunun nedenlerinden biri, ekonomik krizin yükünü halkın sırtına bindirmek. Toplumsal muhalefeti sindirmek ve bölmek için yapılmıştır. 12 Eylül askeri cuntasına giden yolların taşları bu katliamlarla döşenmiştir." diye konuştu.

Başbağlar Katliamı, Uludere olayı ve Ankara garı saldırısının failleri ve planlayanlarının ortaya çıkarılmadığını iddia eden Aydın, "Bütün bu katliamlar insanlık suçudur. Bu katliamlarla yüzleşmeden ileride olacak katliamların önü alınamaz." ifadesini kullandı.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Genel Başkanı Ercan Geçmez ise Anadolu'da bir daha bu tür olayların yaşanmaması ve birlikte yaşamayı savunmak üzere Çorum'da bulunduklarını dile getirdi.

Programa CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Mustafa Aslan, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Mat, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Cuma Erçe'nin yanı sıra yurt içi ve dışındaki çeşitli dernek ve konfederasyonların yöneticileri katıldı.

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Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı Sivas Olaylarının 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı Sivas Olayları'nın 29'uncu yılında hayatını kaybedenler anıldı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Çorum olayları'nın 42. yılında, hayatını kaybedenler anıldı - Son Dakika

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