COVID-19 salgınında ilk G7 Zirvesi başlıyor - Son Dakika

- COVID-19 salgınında ilk G7 Zirvesi başlıyor

TOKYO - Dünyanın ekonomisi en gelişmiş 7 ülkesinin liderleri, Covid-19 salgının başlamasından bu yana ilk kez İngiltere'de bugün başlayan G7 zirvesinde bir araya gelecek. Covid-19 salgınından, bölgesel sorunlara, iklim değişikliğinden dünya ekonomisine kadar birçok küresel sorun Cornwall'daki Carbis Koyu'nda yapılan zirvede ele alınacak.

Dünyanın ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 47.'si İngiltere'nin ev sahipliğinde Cornwall'daki Carbis Koyu'nda bugün başlıyor. 13 Haziran'a dek dünya gündeminin masaya yatırılacağı zirvede, Covid-19 salgını, küresel ve bölgesel siyasi sorunlar, iklim değişikliği ve dünya ekonomisi gibi önemli başlıklar ele alınacak. Yoğun salgın tedbirleri altında İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın başkanlığını yapacağı zirve, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden, Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel'ı bir araya getirecek.

Biden ve Suga ilk, Merkel son kez katılıyor

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin de konuk ülke liderleri olarak davet edildiği zirveye Modi'nin, ülkesinde son dönemde artan Covid-19 vakaları nedeniyle 12 Haziran Cumartesi günü video konferans yoluyla katılması beklenirken, bu yılki toplantı ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın ilk kez, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in ise görevden ayrılmadan önce son kez katılacağı G7 toplantısı olması nedeniyle önem taşıyor.

Ayrıca Biden 13 Haziran Pazar günü, eşiyle birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe 2. Elizabeth tarafından kabul edilecek. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ise zirve kapsamında Covid-19 salgınının bir an önce sona erdirilmesi için G7 liderlerine iş birliği çağrısında bulunması öngörülüyor. Zirve sonunda liderlerin yayınlayacağı ortak bildiri ise dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor.

En gelişmiş ekonomileri temsil ediyor

Dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alan ABD, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada, Almanya ve İtalya'dan oluşan G7, küresel servetin yaklaşık yüzde 58'lik kısmını temsil ediyor. 1975'ten bu yana, ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak gerçekleştirilen zirvelerde liderler dünya gündemi ve izlenecek politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.