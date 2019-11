Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu:

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, "Bu önemli günde özellikle haksız, hukuksuz ve alçak bir işgal altında olan mahzun ve mağdur Karabağ'a ve evlatlarına en kalbi selamlarımı iletiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 9 Kasım Devlet Bayrağı Günü münasebetiyle Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen programa katıldı. Programda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Topçu, Karabağ'daki Ermeni işgalini hatırlatarak, "Bu önemli günde özellikle haksız, hukuksuz ve alçak bir işgal altında olan mahzun ve mağdur Karabağ'a ve evlatlarına en kalbi selamlarımı iletiyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler'in 14 Mart 2008 tarihinde 7 ret oyuna karşı 39 evet oyu ile kabul ettiği 'Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün desteklenmesi, Ermenilerin işgal ettikleri Azerbaycan topraklarından şartsız olarak çıkarılması' kararını hatırlatarak sözlerini sürdüren Yalçın Topçu, Birleşmiş Milletler kararının gereğinin halen ısrarla yerine getirilmediğini belirtti. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİK) Karabağ sorununun çözümü için Minsk Grubu'nu kurduğunu hatırlatan Topçu, "Dünyada hak ve hukukun üstün olmasını isteyen her dinden, her milletten bütün iyi insanlar inanıyor ve güveniyor ki AGİK'in kurduğu Minsk Grubu'na rağmen er ya da geç hak haklının olacak, üç renkli şanlı Azerbaycan bayrağı, Azerbaycan'ın öz kadim toprağı Karabağ'ın semalarında dalgalanacak. Şuşa'nın çocukları, Çıldır Ovası'nda harıbülbüller arasında yeniden koşup oynayacak ve Molla Penah Vakıf kabrinde huzur içinde uyuyacaktır" dedi.

Azerbaycan'ın dünya döndükçe hür ve müstakil olacağını belirten Topçu, üç renkli bayrağın mavi rengi ile Türklüğü, kırmızı rengi ile uygarlığı, yeşil rengi ile İslamiyet'i temsil ettiğini hatırlattı. Topçu, "Üç renkli şanlı bayrağın ebediyen Azerbaycan'ın özgür semalarında dalgalanmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. 9 Kasım Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Bayrağı Günü'nü kutluyorum. Üç renkli bayrağınla hep yaşa, mesut yaşa ey şanlı vatan, can Azerbaycan" şeklinde konuştu.

Azerbaycan Büyükelçisi Hazar İbrahim ise, Azerbaycan ve Türkiye'nin "tek millet iki devlet" kardeşliğinin bir göstergesi olduğunu belirtti. Büyükelçi İbrahim, "Türkiye ve Azerbaycan her zaman birbirinin yanında olmuştur. Bugün de vardır ve her zaman da olacaktır" dedi.

Etkinlikte Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlı ressamların eserlerinin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı. Sergiyi gezen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Azerbaycanlı 12 yaşındaki kızın resimlerini inceleyerek, küçük kızı çizdiği resimler sebebiyle tebrik etti.

Programa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu'nun yanı sıra Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, AK Parti 26. Dönem Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, yabancı misyon şefleri, sanat ve iş dünyası temsilcileri, akademisyenler, basın mensupları ve davetliler katıldı.

(İHA)