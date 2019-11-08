Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akbaşoğlu'nun annesinin cenazesine katıldı, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Eyüpsultan Camii'ne geldi. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun annesi Nevin Akbaşoğlu'nun cenazesine katıldı. Cenaze törenine Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze  töreninin ardından bir süre vatandaşlarla sohbet etti.


Muhammet Emin Akbaşoğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:37 Kaynak: DHA
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