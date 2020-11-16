Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyet, özel uçak "TUR" ile saat 00.10'da Esenboğa Havalimanı 'na geldi.

Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisindeki küvet sahnesi gündeme bomba gibi düştü

Koku kaybı, ateş ve öksürüğe göre daha ciddi bir koronavirüs belirtisi