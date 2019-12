Cumhurbaşkanı Erdoğan beğendiği liderleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Cumhuriyetin kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin önemi var. Körfez'de doğrusu ben mesela genç dinamik olması hasebiyle Şeyh Tamim'i beğenirim. Avrupa'da 'şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum. Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa açık net söyler. Saklısı gizlisi yok. Bana karşı da çok açık net söyler, ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok" dedi.



Bilkent Üniversitesinde "Dünya İnsan Hakları Günü" münasebetiyle düzenlenen "Her İnsan Bir Dünya" temalı programa katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yakın tarihinde ve dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir?" sorusuna verdiği cevap öğrencilerin alkışını topladı.



Amerika'dan Avrupa'ya kadar bugünkü batının geçmişinin en ağır insan hakları ihlalleri ile dolu olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemizin meşru terörle mücadele hakkını insan hakları başlığı altında eleştirenlerin geçmişinde soykırımdan sömürgeye kadar her türlü utanç verici leke mevcuttur. Tam tersine bizim geçmişte de, bugün de böyle bir ayıbımız yoktur. Dünyanın neresinde bir mazlum, mağdur, garip, hakkı hukuku ihlal edilen insan varsa tüm gücümüzle biz onların yanında yer aldık, alıyoruz ve alacağız. Suriye'den Filistin'e, Somali'den Arakan'a kadar her yerde bu onurlu duruşumuzla insanlığa örnek oluyoruz. Hükümetlerimiz döneminde sessiz devrim dediğimiz reformlarla vatandaşımızın her anlamda hayat düzeyini yükselttik. Eğitimden sağlığa, barınmadan enerjiye her alanda ülkemize çağ atlattık. Yasakları kaldırdık, özgürlük alanlarını genişlettik. Güvenliği ve adaleti tahkim ettik. Demokrasimizin üzerindeki vesayet gölgesine son verdik. Ülkemizdeki dini azınlıklara ait vakıfların mallarını iade ettik, tüm haklarını kullanabilmelerini sağladık. Yargı Reforma Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem planı ile insan hakları alanındaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dün açıklanan BM İnsani Gelişim Endeksinde Türkiye artık çok yüksek insani gelişme kategorisinde yer alıyor" diye konuştu.



"Hak, hukuk, adalet"



Açılış konuşmasından sonra gençlerin sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olma yolunda olmazsa olmaz nedir?" şeklindeki soruya şu ifadelerle cevap verdi:



"Hak, hukuk, adalet... Bu üç kavram bizim olmazsa olmazımızdır. Bir liderin veya bir cumhurbaşkanının da dikkat etmesi gereken, üzerinde durması gereken konu budur. Bu üç kavramda adeta insanlığın tüm meseleleri saklı. Bunları halletmemiz gerekiyor. Biz yola çıkarken, ülkemizin ayağa kalkışını dört temel unsur üzerinde sağlayacağız, bu da eğitim, sağlık, adalet, emniyet. İşte bunları hak, hukuk, adaletle birleştirdiğimiz zaman inanıyorum ki o cumhurbaşkanı da halkı ile olan bütünleşmesini başarılı bir şekilde sağlamış olacaktır. Göreve geldiğimizden bu yana tırmanışımızın arkasındaki en önemli sebepler bunlardır. İşin ekonomik boyutu da var. Bu ekonomik boyutta alınan mesafeler çok açık net ortada. Bunu ihracatından tutunuz da milli gelirine varıncaya kadar geldiğimiz mesafe ortada. Israrla hep söylediğimiz şudur, Türkiye'yi dünyada ilk 10 içine sokmak. Şuanda biz eğer hamdolsun G-20 zirvesinin üyesi ülkelerden birisi olmuşsak, dünyada 17. sıraya tırmanmış, Avrupa'da 6. sırada yer alır hale geldiysek bunlar da bu gayretle oldu. Şimdi hedef G-20'de 16-17'den bizim ilk 10'a girmemiz. Burada satın alma kalitesine baktığımızda rakam daha yükseklerde, 13. sırada bulunuyoruz ama bu bizim için yeterli değil, ilk 10'a girmemiz şart."



"Tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin yakın tarihinde ve dünya tarihinde beğendiğiniz liderler kimlerdir?" sorusuna cevap verdi. Erdoğan, "Zor bir soru sordun, bunun altından kalkmak kolay değil. Ama ben geçmişten bugüne bakmak gerekir. Her şeyden önce bizim için önder, rehber diye baktığımız zaman, geçmişten bu güne dediğimizde tek önderimiz, tek rehberimiz sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Hak, hukuk, adalet dediğimiz zaman her şey onda var. Adaletin timsali olarak 40. Müslüman Hazreti Ömer çok önemli. O da adaleti ile timsal olmuş. Çağımıza doğru yaklaştıkça Osmanlı'da, Selçuklu'da örnek liderlerimiz var. Cumhuriyetin kuruluşunda aynı şekilde Gazi'nin önemi var. Bunlar dönemlerin adeta inşasını temin etmişler, dönemlere damgalarını vurmuşlar, bu bakımdan büyük önem arz ediyor. Şuanda yaşayan liderler noktasına baktığımızda da, şuandaki liderlere bakıyorum, oturuyoruz, konuşuyoruz falan, biraz zora giriyoruz. Bölgesel olarak öyle liderler var ki, gerçekten gizli ajandası yok, öyle liderler de var ki gizli ajandaları var. Körfez'de doğrusu ben mesela genç dinamik olması hasebiyle Şeyh Tamim'i beğenirim. Çünkü özellikle nerede darda kalan, fakir, fukara bir ülke varsa, onların yanında. Avrupa'ya girdiğimiz zaman şuanda ciddi manada bir lider krizi, lider boşluğu var. Avrupa'da 'şu lider örnektir' diyebilecek cesareti bulamıyorum. Fakat Başbakanlığımın ilk dönemlerinde beğendiğim lider Almanya'nın Şansölyesi Schröder'dir. Sosyal demokrat bir lider olarak ben Schröder'den dürüstlüğünden çok şeyler aldım, Almanya için o aslında önemli bir liderdi. Onun ayrılması, reformları yapmıştır, reformların bütün verimliliğini Şansölye Merkel şuanda kullanmıştır. Üzerinde spekülasyonlar olmasına rağmen İtalya'da Berlusconi beğendiğim liderlerden bir tanesi olmuştur. Biz İtalyanlarla işbirliğini o dönemde çok başarılı götürdük. Şuandaki ATAK helikopterlerimizi onun sayesinde adımlarını attık. Şimdi İtalyanlarla ortak olarak yürüttüğümüz bu proje bizim için çok önemli bir projeydi. Afrika'ya doğru uzandığımızda da Afrika'da yine işbirliği yapabilme noktasında olduğumuz ve olabileceğimiz liderler var. Fakat Afrika hala bunun farkında değil. Son dönemde de seversiniz sevmezsiniz Sayın Trump bu noktada önemli bir isim. Gizli ajandası yok, ne biliyorsa açık net söyler. Saklısı gizlisi yok. Bana karşı da çok açık net söyler, ben de kendisine karşı çok açık söylerim. Bir diğer isim de Rusya Devlet Başkanı Putin'dir. Bu noktada aynı şekilde ikili görüşmelerimizde gizli ajandamız birbirimize karşı yok. Attığımız adımları, birbirimize karşı çok açık net oyunlarımızı oynuyoruz, adımlarımızı atıyoruz. Bölgede barışı inanıyorum ki beraber sağlayacağız" şeklinde konuştu. - ANKARA