Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "UNESCO, vefatının 700'üncü yılı olması münasebetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Bizim Yunus" Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Konuşmasına şehitlerin ruhları için Fatiha Suresi'ni okuyarak başlayan ve Yunus Emre'nin "Ben gelmedim dava için benim işim sevgi işi" şiirinden bir mısra okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vefatının 700'üncü seneyi devriyesinde Gönül Sultanımız Yunus Emre'yi rahmetle, minnetle yad ediyorum. Rabbim onu cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 2021 yılının Türk tarihi ve kültürü açısından birçok önemli yıldönümünü barındırdığına işaret ederek, "Bu sene İstiklal Marşı'mızın kabul edilişinin 100'üncü yılı olmasının yanı sıra Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin ebediyete irtihalinin de 750'nci seneyi devriyesidir. Yine 2021 senesi Yunus Emre'nin vefatının 700'üncü yıl dönümüne de tekabül ediyor. Bizim için böylesine mühim bir yıl olan 2021 senesini biz de manasına yakışır şekilde idrak etmek istedik. Bu amaçla 2021 yılını İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan ettik." diye konuştu.

UNESCO'nun 1991'i Yunus Emre Sevgi Yılı olarak belirlediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yunus'un insan sevgisini esas alan görüşleri, bütün dünyada barış sloganları haline dönüşmüştü. Bu defa UNESCO, vefatının 700'üncü yılı olması münasebetiyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adadı. Bu konudaki desteklerinden dolayı özellikle Azerbaycan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve Özbekistan'ın UNESCO'daki temsilcilerine teşekkürü bir borç biliyorum. Yunus Emre'yi anma yılının milletimizle beraber tüm insanlık için hayırlara getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum.

Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında 'Bizim Yunus ve Dünya Dili Türkçe' temalarıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde birçok etkinlik düzenleyeceğiz. Bu etkinliklerle Yunus Emre'yi bir kez daha yad etmenin yanında inşallah onun mesajlarını tüm insanlığa ulaştırmaya çalışacağız. Yunus'u, Mevlana'yı, Hacı Bektaş'ı, Pir Sultan'ı velhasıl 780 bin kilometrekare vatan toprağını, sevgiyle, aşkla, kardeşlikle yoğuran her bir gönül sultanımızı inşallah yüreklere nakış edeceğiz."

"Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese dergahlar olmuştur"

Erdoğan, 1071 Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından ecdadın bu topraklarda inşa ettiği camiler, medreseler, kütüphaneler, çeşmeler, köprüler, çarşılar, hanlar ve kervansarayların Anadolu'ya yepyeni bir kimlik kazandırdığını belirterek, "Bütün bu eserlerin yanı sıra Türk-İslam mührünü bu topraklara vuran asıl müessese dergahlar olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi'den aldıkları destur ile Türkistan'dan Anadolu'ya hicret eden dervişler bu yeni vatanın dört bir yanında dergahlar kurdular. İlerleyen zaman içinde Hacı Bayram, Veli Aziz Mahmut Hüdai, Şeyh Şaban-ı Veli gibi nice hak aşığını yetiştiren bu dergahlar sevgi, merhamet ve kardeşlik ikliminin bütün Anadolu'yu kuşatmasını sağladı." dedi.

Bir taraftan gaziler eliyle şehirleri fetheden ecdadın diğer taraftan ilim, irfan ve hikmet ehli bilgiler marifetiyle gönüller kazandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fütuhat ile fütüvvetin el ele kök saldığı bu geniş coğrafyada, dünya tarihinin akışını değiştiren büyük bir medeniyet atılımı gerçekleşti. Asırlardır dilden dile aktarılan şiirleriyle gönüllerimizde taht kuran Yunus Emre de bu dergahlardan birinde yetişmiş, 'Aşık Yunus' olmuştur. Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nden nefes almak, bu niyetle çıktığı yol onu Taptuk Emre Hazretleri'nin dergahına götürmüştür. Gönlündeki ilim, ahlak ve sevgi deryasından müritlerine bol bol ikramda bulunan Taptuk Emre, Yunus Emre'yi bir insanı kamil olarak yetiştirdi.

Yunus, Taptuk Emre'nin ocağında 40 yıl boyunca yavaş yavaş piştikten sonra ebediyeti kazanma, rızaya erme, teslimiyete varma, hayata ve mahlukata aşk nazarıyla bakma yolunun mihmandarı oldu. 'Allah güzeldir, güzelliği sever' Hadisi ile mütenasip şekilde Aşık Yunus da İslam'da tecelli eden bütün güzellikleri, aşk imbiğinden geçirerek şiirlere, ilahilere, kelimelere döktü."

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, Yunus Emre'nin "İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer" şiirini de okudu.

(Sürecek)