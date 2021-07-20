Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar , Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersin Saner, Türkiye 'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KKTC'li bakan ve milletvekilleri ile askeri yetkililer törenle uğurladı.

Sahte hakimden akılalmaz bir skandal daha: Yargılama bile yapmış