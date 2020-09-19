Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale- Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, sözlerine, Kuzey Marmara Otoyolu Gebze- İzmit kesiminin hayırlı olmasını dileyerek başladı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'un batıdaki en uç noktasından başlayıp, şehri baştan sona katederek Kocaeli ve Sakarya'ya kadar uzanan 400 kilometre uzunluğundaki büyük bir proje olduğunu aktaran Erdoğan, otoyolun inşaatı biten kesimlerini 2016'dan beri peyderpey hizmete açtıklarını söyledi.

Erdoğan, son olarak mart ayında Kınalı- Çatalca kesiminin açılış törenini gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, Gebze-İzmit arasının bağlantı yollarıyla birlikte 57 kilometreyi aşan uzunluğuyla bu projenin en önemli güzergahlarından biri olduğunu aktardı.

Bu bölümün dahi tek başına viyadükleri, tünelleri, köprüleri, kavşakları, üst ve alt geçitleriyle iftihar verici bir eser olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Mesela güzergah üzerindeki T2 Tüneli, 4 bin 200 metrelik mesafesiyle ülkemizin en uzun otoyol tüneli unvanına sahiptir. Bilindiği gibi Kuzey Marmara Otoyolu ülkemizin insan ve araç trafiğinin en yoğun olduğu bölgede inşa edildi. Boğaz trafiğinin rahatlatılmasında bu otoyolun bir parçası olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün önemli katkısı vardır. İstanbul- İzmir Otoyolu, Osmangazi Köprüsü ile birlikte bölgede hizmete sunduğumuz bir diğer önemli eserdir. Dikkat ederseniz yol 2 çarpı 4'tür, yani dört gidiş, dört geliştir. Her zaman söylüyorum, yol medeniyettir. Eğer bu şekilde yolları olmayan ülke durumundaysanız medeni olmaktan bahsedemezsiniz. Ama bu şekilde yollara, viyadüklere, tünellere sahipseniz işte o zaman medeniyet yarışında sizi kimse kolay kolay yakalayamaz. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde olduğu Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir projesini de tamamladığımızda Marmara'yı ve Batı Anadolu'yu otoyol ağıyla kuşatmış olacağız."

"Hizmete açılan bölüm TEM Otoyolu ve D100 Karayolundaki yükü de azaltacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün hizmete açtığımız Gebze-İzmit kesimi aynı zamanda TEM Otoyolu ve D100 Karayolundaki yükü de azaltacaktır. Tabii bu durum aynı zamanda İstanbul- Ankara güzergahının en sıkışık kesiminin rahatlaması anlamına geliyor. Sakarya'ya kadar olan bölüm de bittiğinde artık bu bölgedeki sıkıntı tamamen giderilmiş olacaktır. Böylece özellikle bayram, yaz tatili, ara tatil gibi dönemlerde onlarca kilometre uzunluğa ulaşan araç trafiği tarihe karışacaktır." diye konuştu.

Yine bu güzergahın ülkeye yıllık katkısının zamandan 270 milyon lira, akaryakıttan 317 milyon lira, emisyon salınımın azalmasından 8 milyon lira olmak üzere 595 milyon lirayı bulacağını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu eserin milletimize kazandırılmasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları, mühendisinden işçisine herkesi tebrik ediyorum. Ülkeye ve millete hizmet yolculuğu son durağı olmayan, mesafe katettikçe çıtayı yükseltmek gereken heyecanı ve enerjiyi hep artırmak icap eden bir davadır. Yol, elektrik, içme suyu, atıksu gibi altyapı hizmetleriyle mimari eserler aynı zamanda medeniyet göstergesidir. Eğitim, sağlık, kültür gibi medeniyet unsurları bu altyapı üzerinde yükselir."

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, TEM Otoyolu, Marmara, Kınalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 14:59 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 5. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu: (1) - Son Dakika


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