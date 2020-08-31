Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (1) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (1)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (1), System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Erdoğan, Giresun Limanı'nda 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonu'nun Açılış Töreni'nde konuştu.

Ülkenin dört bir yanındaki balıkçılara selam gönderen Erdoğan, bugün Giresun'a ve Giresunlulara yaşanan sel felaketi dolayısıyla "geçmiş olsun" demek için geldiklerini söyledi.

Afetten en fazla etkilenen Dereli'de hem zararın boyutlarını yerinde tespit ettiklerini hem de vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için alınan kararları paylaştıklarını hatırlatan Erdoğan, Doğankent'te de arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürüten birimlerle bir araya geldiklerini anlattı.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar dileyen Erdoğan, kayıp 5 kişinin bulunması için de arama kurtarma faaliyetlerini aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

AFAD başta olmak üzere devletin tüm kurumlarının felaketin ardından hemen harekete geçtiğini belirten Erdoğan, ilgili bakanların sahadaki çalışmaları koordine etmek, bu zor günlerinde Giresunluların yanında olmak üzere süratle bölgeye intikal ettiklerini dile getirdi.

Tirebolu'da da ailelerle bir araya geldiklerini, dertleriyle hemdert olmak istediklerini aktaran Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Felaketin büyüklüğüne rağmen hamdolsun vatandaşımıza 'devlet nerede' sorusunu sordurmadık. Temel ihtiyaçların karşılanmasından arama kurtarma çalışmalarına kadar insanımızı asla yalnız bırakmadık. Son Kabine toplantımızda Giresun'daki vergi mükelleflerimizin 30 Kasım 2020 tarihine dek mücbir sebep hali kapsamına alınmasını kararlaştırdık. Ayrıca diğer bakanlıklarımız Giresunlu kardeşlerimize destek mahiyetinde pek çok çalışma yaptı. Elimizdeki tüm imkanları seferber ederek en kısa sürede felaketin açtığı yaraları saracağız. Bunun yanında bir daha benzer acılar yaşamamak için alınması gereken tedbirleri belirleyecek, birilerini üzme pahasına da olsa gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğiz. Rabb'im ülkemizi görünür, görünmez her türlü afetten muhafaza buyursun."

Erdoğan, bir haftadır gecesini gündüzüne katarak fedakarca çalışan tüm arama kurtarma personeline, güvenlik güçlerine ve diğer kamu görevlilerine teşekkür etti.

"Ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum"

Ziyaret vesilesiyle 2020-2021 Su Ürünleri Avcılık Sezonu'nun açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyduğunu anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm balıkçılara bereketli ve başarılı bir sezon diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu geceden itibaren balıkçılarımız 'vira bismillah' diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını denizde arayacak. Denizde kısmetinizin peşinde geçireceğiniz günler, haftalar, aylar boyunca ağlarınızın hep dolu çıkmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bu yıl denizlerden müjdeli haberler beklediklerini dile getiren Erdoğan, "Karadeniz'de yaptığımız 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfi sularının sadece içinin değil altının da bereketli olduğunu göstermiştir. Bu keşif, etrafı enerji kaynaklarıyla çevrili ülkemizin gerçek potansiyelini ortaya koymuştur. Tespit ettiğimiz rezervin çok daha büyük bir kaynağın müjdecisi olduğuna inanıyoruz. Oruç Reis Gemimiz, Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor, inşallah en kısa sürede Akdeniz'den de Karadeniz'deki gibi güzel haberler almayı ümit ediyoruz." şeklinde konuştu.

"Türkiye olarak ne hak yeriz ne hakkımızı yediririz"

"Burada bir kez daha şu gerçeğin altını çizmek istiyorum, Türk milleti olarak biz ne hak yeriz ne de hakkımızı yediririz. Akdeniz ve Ege'de korsanlığa, haydutluğa asla 'eyvallah' etmeyiz. Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi kimse Antalya sahillerine hapsedemez. Milletimizin ve Kıbrıs Türklerinin denizlerdeki haklarını sonuna kadar savunmakta kararlıyız." diyen Erdoğan, bu meselede sadece rızkını denizden kazanan balıkçılarımızın değil 83 milyonun tüm fertlerinin yanlarında durduğuna dikkati çekti.

"Eski sömürgecilerin gazına gelerek Türkiye'ye karşı efelenenlere de yakın tarihlerini yeniden okumalarını tavsiye ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 3 tarafı denizlerle çevrili olan, iklim ve coğrafi olarak sayısız imkan bahşedilmiş bir ülke olduğunu anımsattı.

Erdoğan, "Ülkemizin Mavi Vatan'ı 23,2 milyon hektarlık bir büyüklüğe sahiptir. Denizlerimizde 550, iç sularımızda 380'e yakın balık türü yaşıyor. Ticari avcılık yapılabilen balık sayımız 100'ün üzerindedir. Su ürünleri sektöründe 18 binden fazla balıkçı gemisi, 2 bin 127 su ürünleri yetiştiricilik tesisi, 255 su ürünleri işleme tesisi faaliyet gösteriyor. Sektör doğrudan veya dolaylı olarak 250 bin vatandaşımıza iş ve istihdam imkanı sağlıyor." dedi.

Ülkede yıllık 600-700 bin ton civarında su ürünleri istihsal edildiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz avcılık döneminde üretimimiz önceki seneye göre yüzde 48, yetiştiricilik üretimimiz yüzde 19, toplamda yüzde 33 gibi rekor bir seviyede artış gösterdi. Böylece 2019 senesinde 837 bin ton üretim hacmine ulaştık. Balıkçılık filomuzun Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar açık sularda avcılık yapabilmeleri için 10 ülkeyle anlaşma imzaladık. Şu an Atlas Okyanusu'nda Moritanya başta olmak üzere birçok yerde 100'e yakın balıkçı gemimiz, 1500'ün üzerinde tayfa ile avcılık yapıyor. Balıkçılarımızın Doğu Akdeniz'de uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmalarını temin ettik. Ülkemizin orkinos kotasını 2010 senesindeki 419 ton seviyesinden 2 bin 305 tona, kılıç balığında 35 ton olan avcılık kotamızı ise 450 tona çıkardık."

Tarım ve Orman Bakanlığının 12 metre ve üzeri boylardaki 1650 balıkçı gemisinin avcılık faaliyetlerini uydu aracılığıyla anlık olarak izlediğini de aktaran Erdoğan, "Yeni sezonla birlikte denetimlerde insansız hava araçlarından da yararlanacağız. Böylece yasa dışı avcılık yapanlara göz açtırmayacağız." dedi.

(Sürecek)

Recep Tayyip Erdoğan, Akdeniz, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2020 21:27 - Kaynak: AA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan Su Ürünleri Av Sezonu'nun açılışında konuştu: (1) - Son Dakika


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