Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te
Son Dakika Güncel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanahmet'te vatandaşlarla buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van'ın Erciş ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun için Sultanahmet Camisi'nde ikinde vakti düzenlenen cenaze töreninin ardından, Sultanahmet'teki Marmara Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret etti. Burada bir süre kalan Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşları selamladı.
Kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşların yanına giden Erdoğan, sohbet ettiği vatandaşların talep ve sorunlarını dinledi. Bazı vatandaşlar Erdoğan ile fotoğraf çektirdi.
Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıtırken, bir vatandaş da Erdoğan'a çiçek takdim etti.
Burada aralarında akademisyen, tarihçi ve yazarların bulunduğu bir grupla da sohbet eden Erdoğan'a TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş, Mahir Ünal ve Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Sultanahmet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 08:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB'den vatandaşlara su baskını uyarısı: 2 gün sürecek, dikkatli olun
İkinci el araç alanların Eylül ayından itibaren aracı aldığı gün sigorta yaptırması gerekecek İstanbul Valiliği, Erdoğan'ın korumaları ile birlikte avukat Sertuğ Sürenoğlu'nu döven polisler için kararını verdi Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.8.2019 21:35:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Sultanahmet'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]