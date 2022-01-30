Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)

"Onlar Şanlıurfa'ya gidiyor diyor ki 'Şanlıurfa Belediyesini önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz.' Ben de diyorum ki Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende, hadi ver bakalım Muğlalı çiftçimize elektriği bedava. Aydın Belediyesi sende, Aydınlı çiftçimize hadi ücretsiz olarak elektriği ver"

"Bırakın yapılanları takdir etmeyi, ülkenin başarılarına kulp takmak, sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar"

"10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bugüne kadar da bu hedeflerin kılavuzluğunda ülkemize nice büyük eserleri, hizmetleri kazandırdık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Onlar Şanlıurfa'ya gidiyor diyor ki 'Şanlıurfa Belediyesini önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz.' Ben de diyorum ki Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende, hadi ver bakalım Muğlalı çiftçimize elektriği bedava. Aydın Belediyesi sende, Aydınlı çiftçimize hadi ücretsiz olarak elektriği ver." dedi.

Erdoğan, 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen "Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü, Araklı Özgen Mahallesi Beşikdüzü ve Yomra Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 931 Konut-78 Dükkan-1 Ticaret Merkezi, Katı Atık Bertaraf ve Enerji Üretim Tesisi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin eğitim altyapısını, sınıflarıyla öğretmenleriyle ücretsiz ders kitaplarıyla okul kütüphaneleriyle bugünkü seviyesine getirdiklerini belirterek, muhalefetin tek parti faşizmi ve vesayet zihniyetiyle ellerinden gelse yeniden mesleki eğitim kurumları başta olmak üzere okulların çoğunun kapısına kilit vuracağını ifade etti.

Türkiye'nin sağlık altyapısını, şehir hastaneleriyle personeliyle ambulansıyla aşısıyla ilacıyla gelişmiş ülkelerin bile önüne geçirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Onlar çok daha ileri projeler teklif etmeliydi. Ama bakıyorsunuz daha bizim inşa ettiğimiz şehir hastanelerinin yolunu bile yapmaktan acizler. Mesela biz ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla metrolarla oto yollarla hızlı tren hatlarıyla hava limanlarıyla donattık. Onlar Şanlıurfa'ya gidiyor diyor ki 'Şanlıurfa Belediyesini önümüzdeki seçimde bize verin, biz elektriği bedava vereceğiz.' Ben de diyorum ki Bay Kemal, Muğla Belediyesi sende, hadi ver bakalım Muğlalı çiftçimize elektriği bedava. Aydın Belediyesi sende, Aydınlı çiftçimize hadi ücretsiz olarak elektriği ver. Antalya sende, hadi ver bakalım ücretsiz. Yalan söyleme, dürüst ol dürüst. Senin elini tutan mı var? Bir defa elektriğin kaynağı nerede, şartel nerede? Merkezi yönetimde, bizde. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı nerede? Bizde. Adam bunu dahi bilmiyor, bu denli cahil. Hayata geçirdiğimiz projelerin finansman modelini bile kavrayamadıkları için aradan geçen bunca yıla rağmen hala tamamlanan yatırımların hikmetini çözmekten acizler. Bize diyor ki 'Bu şehir hastanelerinin parasını nereden buluyorsunuz?' Ey zavallı, biz diyoruz ki yap-işlet-devretle bunları yaptık. Dolayısıyla biz bunları alternatif yatırım modelleri olarak yaptık ve şu anda hala yapmaya devam ediyoruz."

"Sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar"

Erdoğan, Türkiye'nin enerji ihtiyacının karşılanmasında yerli ve yenilenebilir kaynakların oranını sürekli yükselttiklerini belirterek, "Onlar ise çok daha verimli ve ekonomik yöntemleri gündeme getirmeliydi. 'Biz şunu şöyle yaparız' demeliydi. Ama bakıyorsunuz ya mevcut barajları ve tesisleri engellemenin ya da akıl, mantık işi olmayan birçok adımla hesaba, kitaba gelmeyen üfürüklerle milleti kandırmanın peşindeler." diye konuştu.

Türkiye'nin sanayisini üretim ve ihracat gücüyle dünyanın önde gelen alternatiflerinden biri haline getirdiklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onlar ise çok daha fazlasını hedeflemeliydi. Ama bakıyorsunuz, bırakın yapılanları takdir etmeyi ülkenin başarılarına kulp takmak, sebebi belli dalgalanmaları krize dönüştürmek için var güçleriyle çalışıyorlar. Allah epeyce bir zamandır ülkeyi ve milleti bunların eline bırakmadı. İnşallah bundan sonra da bırakmayacak. Biliyorsunuz biz 10 yıl önce milletimize 2023 hedeflerimizi açıkladık. Bugüne kadar da bu hedeflerin kılavuzluğunda ülkemize nice büyük eserleri, hizmetleri kazandırdık. Bununla kalmadık, bizden sonraki nesillere miras bırakmak üzere 2053 vizyonunu gündeme getirdik. Hatta yeşil kalkınma devrimi başta olmak üzere bu vizyonun ilk hedeflerini de oluşturmaya başladık."

Alandakilere, "Bugüne kadar siz CHP'den veya diğer muhalefet partilerinin herhangi birinden ülkenin gelişmesi, milletin refahının artması, gençlerimizin geleceğine güvenli bakabilmesi yönünde herhangi bir vizyon, hedef, proje duydunuz mu?" diye soran Erdoğan, "Hayır" yanıtı üzerine, şunları söyledi:

"Duyamazsınız, çünkü böyle bir dertleri yok. Çünkü onlara biçilen misyon bu değil. Tutturdular Z kuşağı, Y kuşağı. Biz de diyoruz ki Teknofest kuşağı. Bizim Sürmeneli uşaklar İHA'yı, SİHA'yı, Bayraktar'ı yaptı mı? Bir de bunu konuş. Bunu konuşmaz. Niye? Sürmeneli yaptı. Onlara biçilen misyon, Türkiye'nin 2023'ünü engellemeleri, 2053 vizyonunu unutturmalarıdır. Acı ama karşımızdaki gerçek budur. İşte bunun için hep birlikte 2023'e kadar çok çalışmalıyız."

"Kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmez"

Alandaki vatandaşlara, "2023'e kadar çok çalışmaya var mıyız?" diyen Erdoğan, "Evet" karşılığı üzerine Rabia işareti yaparak, vatandaşlarla "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

"Geçmişte ülkemizin defalarca düşürüldüğü tuzakların bir yenisini ayağımıza dolaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafaları başka yerde, gönülleri başka mecralarda olanlardan Türkiye'ye hayır gelmeyeceğini, siyaseti yalandan, stratejisi iftiradan, taktiği çarpıtmadan ibaret olanların millete hayrının olmadığını dile getirdi.

"Şeref sözü vermeye, çocuğa ciklet sözü vermek kadar değer atfetmeyenlerin hiçbir sözüne güven olmaz." diyen Erdoğan, bulunduğu yere kumpasla gelenlerden siyaseti de yönetimi de onurla yürütmesini beklemenin beyhude bir çaba olduğunu söyledi.

O kişilerin çocuklarının yüzüne bakabilmek için kendilerine çeki düzen vermesi gerektiğine işaret eden Erdoğan, 2023'ün bu bakımdan Türkiye için temizlenme, arınma, yenilenme vesilesi olacağını vurguladı.

Açılışı yapılan eser ve hizmetlerin hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, konuşmasının sonunda kendisine seslenen bir çocuğu kürsüye çağırdı. Erdoğan'ın mikrofonu verdiği çocuk, alandakilerden oylarını Erdoğan'a vermelerini istedi.

Notlar

Açılış törenine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Çiğdem Karaaslan katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

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