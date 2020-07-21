Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı (7) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son iki yılda 23 millet bahçesini vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, "Halen 72 ilimizde, 208 millet bahçesi için yaklaşık 45 milyon metrekare alanda çalışmalarımız sürüyor. Hedefimiz 2023'e kadar tüm illerimizde en az bir adet millet bahçesi yaparak, 81 milyon metrekareye ulaşmaktır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi 2 Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, çevre ve şehirciliğin her dönemde en çok hizmet gerçekleştirdikleri alanlardan biri olduğunu belirterek son iki yılda 23 millet bahçesini hizmetine sunduklarını, halen 72 ilde, 208 millet bahçesi için yaklaşık 45 milyon metrekare alanda çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Hedeflerinin 2023'e kadar tüm illerde en az bir millet bahçesi yaparak 81 milyon metrekareye ulaşmak olduğunu belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Afet riski altındaki yapı ve alanların dönüşümü, hayati önemde gördüğümüz çalışmalarımızdan biridir. Tehlike düzeyi yüksek alanlara öncelik vererek 58 ilimizde, 259 adet riskli alan ile yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere 61 ilimizde rezerv yapı alanları belirledik. Can güvenliği tehlikesi olduğunu belirlediğimiz 1 milyon 394 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşımıza, dönüşüm çalışmaları için 14,7 milyar lira destek sağladık. Onun için vatandaşlarımıza diyorum ki bizi zora sokmayın, gelin Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bir yeri riskli alan olarak ilan ediyorsa bize yardımcı olun ve biz buralarda süratle inşaatlarımızı yapalım ve sizler de buralara yerleşme imkanını bulun. Ülkemiz genelinde 658 bin adet bağımsız bölüm, riskli yapı statüsünde şu anda yenileniyor. Sanayi alanlarının taşınması ve dönüşümü için de son iki yılda projelendirdiğimiz 10 bin iş yerinden 1420 adedini tamamladık, 3 bin 422 adedinin yapımı sürüyor."

"Elazığ ve Malatya'da depremzedelerin yaralarını sardık"

Geçen yıl 150 bin konutluk iki ayrı "Sosyal Konut Kampanyası" başlattıklarını ifade eden Erdoğan, mart ayında düzenlenen ilk kampanyayla birlikte 67 ildeki 140 projede, 50 bin sosyal konutun kura çekimlerinin tamamlandığını ve hak sahiplerinin belirlendiğini söyledi.

Bunlardan 45 bin konutun ihalesinin yapıldığını, 7 bin 679 konutun proje çalışmalarının devam ettiğini anlatan Erdoğan, "Aralık 2019 tarihinde başlattığımız ikinci kampanyayla 81 ilde ve 100 bin konutun yapılmasını planladık. Bu kampanyanın ihale ve proje çalışması sürüyor. Elazığ ve Malatya'da etkili olan 24 Ocak'taki depremin ardından süratle depremzedelerin yaralarını sardık, mağduriyetlerini giderdik. Deprem konutlarının bir kısmını tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalar hızla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl Trabzon- Araklı, Bolu ve Bursa ile bu yıl Rize ve Artvin'de meydana gelen sel felaketlerinin ardından da afetzedelerin yaralarını hızla sardıklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Doğal afetlere karşı etkin ve hızlı çözüm üretme konusunda hamdolsun ciddi mesafeler kat ettik. 2018 yılında uygulamaya aldığımız imar barışıyla, vatandaşlarımızı mülkiyet sıkıntısı yüzünden devletiyle davalı olmaktan kurtardık. Sıfır Atık Projesi kapsamında bugüne kadar 44 bin kurum ve kuruluş binasında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kurduk. Çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşeti ücretli hale getirdik. Bu uygulamanın ardından 2018 yılında yıllık 440 adet civarında olan kişi başı plastik poşet kullanımı, geçtiğimiz yıl kişi başı 110 adede geriledi. Türkiye genelinde 1107 atıksu arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 86,7'sine atıksu arıtma hizmeti verilirken, son iki yılda atıksu arıtma tesisi sayısını 1148'e, hizmet verilen nüfusu da yüzde 87,4'e ulaştırdık."

"Tarımsal hasılamızı yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkardık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarım ve ormancılıkta Türkiye'yi kendi kendine yeterli olmanın ötesinde çok önemli bir ihracatçı haline getirmek için çalıştıklarını anlatarak, son 2 yılda toplam bitkisel üretimin 8 milyon ton ilave artışla 123 milyon tona yükseldiğini söyledi.

Bu çerçevede hayata geçirdikleri projeler ve başlattıkları uygulamalar sayesinde tarımsal hasılanın yüzde 45 artışla 275 milyar liraya çıkarıldığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Tarımsal ihracatımızı son 2 yılda 1 milyar dolar ileriye taşıyarak 18 milyar dolara yükselttik. Çiftçimize verdiğimiz desteği son 2 yılda yüzde 52 artırarak 2018 yılında 14,5 milyar liraya, 2019 yılında 16,1 milyar liraya, 2020 yılında ise 22 milyar liraya çıkardık. Sözleşmeli tarımsal üretimde devrim niteliğinde bir proje olan Dijital Tarım Pazarı Projesi'ni hayata geçirdik. Coğrafi işaret tescili için başvuran 112 tarım ve gıda ürünümüzün daha belge almasını sağlayarak, bu kapsamdaki ürün sayımızı 387'ye ulaştırdık. Ekilmeyen hazine arazilerini üretime kazandırmak amacıyla, 24 ilimizde çiftçilerimize tohumun yüzde 75'ini hibe olarak verdik.

Sertifikalı tohum üretimini yüzde 7 artırmak suretiyle 1 milyon 134 bin tona ulaştırdık. Milli ve yerli tohumculukta 'Atadan Toruna Tohum Seferberliği'ni başlattık. Hayvancılık desteklerini yüzde 78 artışla 3,7 milyar liradan 6,6 milyar liraya çıkardık. Son iki yılda bu amaçla 13 milyar lira destek ödemesi yaptık. Böylece, büyükbaş hayvan varlığını yüzde 4 artırarak 17,9 milyona, küçükbaş hayvan varlığını yüzde 5 artırarak 48,5 milyona yükselttik. Süt üretimi yüzde 4 artışla 23 milyon tona, kırmızı et üretimi yüzde 7 artışla 1,2 milyon tona ulaştı. Su ürünleri üretimimizi artırmak ve balıkçılarımızın haklarını korumak için Su Ürünleri Kanunu'nda değişiklik yaparak, kaçak avcılığı engelledik. Üretimini yüzde 33 gibi rekor bir artışla 837 bin tona ulaştırdığımız su ürünlerinde, 2023 hedefi olan 1 milyar dolarlık ihracat rakamını, 2019'da yakaladık."

"Son 2 yılda 600 milyon fidanı toprakla buluşturduk"

Vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşması için gıda denetim sayısını yüzde 8 artırarak yıllık 1,2 milyonun üzerine çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, toplam 5 bin kırsal kalkınma projesine 1,6 milyar lira hibe verdiklerini, Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi proje sayısını 23'ten 41'e yükselttiklerini anlattı.

Türkiye'nin en büyük jeotermal kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş işlemlerini İzmir- Dikili'de tamamladıklarını kaydeden Erdoğan, son 2 yılda 404 bin hektar alanda 600 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını, sadece "Geleceğe Nefes" kampanyasında 13,8 milyon fidan dikilmesini temin ettiklerini belirtti.

Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin güçlendirildiğini anlatan Erdoğan, yangınları izleme amacıyla İHA kullanmaya başlanıldığını, bu yıl, üç kat daha fazla su taşıyan amfibik uçaklarının hizmete alındığını aktardı. Korunan alan kapsamına son iki yılda 47 yeni yeri dahil ettiklerinin bilgisini veren Erdoğan, "Yine son iki yılda 48 barajın, 45 gölet ve bendin, 52 hidroelektrik santralinin yapımını tamamladık. Depolama hacmi bakımından ülkemizin en büyük üçüncü barajı olan Prof. Dr. Veysel Eroğlu Ilısu Barajı Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretimine başladık." diye konuştu.

İnşa edilen tesislerle 159 bin hektar alanı sulamaya açtıklarını bildiren Erdoğan, "34 adet içme suyu, 3 adet atık su tesisi, 267 taşkın koruma tesisini hizmete aldık. Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri kapsamında 1,2 milyon hektar alanın tescilini bitirdik. Ülkemizde sulama yapılabilecek yeni tarım arazileri oluşturmak için çalışma başlattık." dedi

"Ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hazine ve maliyenin son yıllarda Türkiye'nin en çok mücadele verdiği alanların başında geldiğini vurgulayarak, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizin göreve başlamasının hemen ardından ekonomimiz, kur saldırılarının ve yaptırımların hedefi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bu saldırıların etkileri ile mücadele kapsamında, ekonominin bağışıklık sistemini küresel türbülanslara karşı güçlendirdiklerini ifade eden Erdoğan, "Spekülatif ve art niyetli finansal girişim konusunda önlemlerimizi alıyoruz. Katma değerli, istihdama ve ihracata dayalı üretimi önceleyen bir ekonomik işleyişi yerleştirmeye özellikle çalışıyoruz. Özel sektör için uzun vadeli, ucuz ve sürdürülebilir finansman modellerine sahip bir ekonomi hedefliyoruz. Orta Vadeli Programı, bütüncül bir yaklaşım ile 'Yeni Ekonomi Programı' olarak kurguladık. Bu programın ilk döneminde 'enflasyon-kur-faiz' sarmalına karşı tedbirleri geliştirdik." diye konuştu.

"Türk lirasına karşı art niyetli girişim kanallarını tıkadık"

Fiyatlama davranışlarındaki bozulmaya karşı tüm sektörlerden 2 bin 700'ün üzerinde firmanın en az yüzde 10 indirim taahhüdü ile "Enflasyonla Topyekun Mücadele" programını hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Swap piyasasında aldığımız önlemlerle, Türk lirasına karşı art niyetli girişim kanallarını tıkadık. BİST Swap Piyasası vasıtasıyla, Türk bankalarının kendi aralarındaki döviz işlemlerini, yabancı bankalara gerek kalmaksızın yapabilmelerine imkan sağladık. Türk lirasının faizinin yurt dışında değil, ülkemizde belirlenmesi için BİST çatısında Türk lirası referans faizi dönemini başlattık. Sektörlere sağladığımız finansman desteklerine ilaveten, tüketici maliyetlerini düşürmek için otomobil, mobilya, konut ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indirimleri yaptık. KOBİ'lerimizin alacaklarını Devlet Destekli Alacak Sigortası ile garanti altına aldık.

Özellikle kış aylarında sebze fiyatlarındaki dalgalanmanın önüne geçmek için Ziraat Bankamız aracılığı ile Sera Finansman Paketini devreye aldık. KDV iadelerini, 10 iş günü içinde yüzde 50'sini gerçekleştirecek kadar hızlandırdık. Katma değerli, ihracata ve istihdama dayalı üretim modeli hedefimiz kapsamında, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım alanlarını içeren 40 milyar liralık İVME Paketi'ni uygulamaya geçirdik. Kur saldırısı sonrası normalleşme dönemini, enflasyon ve faizle mücadelede eşine az rastlanır bir başarı ile kapattık. Bu dönemde yüzde 24'e kadar çıkan Merkez Bankası politika faizi 8.25 seviyesine indi. Yüzde 35'lere yükselen piyasa faizlerinde de yüzde 8 bandına kadar gerilemeyi sağladık. Aynı şekilde, iç borçlanma faizini yüzde 25'ten yüzde 9,72'ye ve dış borçlanma faizini yüzde 7,5'dan yüzde 4,45'e kadar gerilettik. Spekülatif ataklarla yüzde 25'in üzerine çıkan enflasyonu yeniden tek hanelere kadar indirdik."

"Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailemizi ev sahibi yaptık"

Vatandaşların tarihin en düşük maliyetli ve uzun vadeli finansmanıyla ev sahibi olabilmesini şu anda temin ettiklerinin altını çizen Erdoğan, vatandaşların ciddi manada düşük faiz nedeniyle gerek konut, gerek otomobile talep noktasında büyük talep gösterdiğini vurgulayarak, bu sayede Haziran ayında tarihi bir rekorla 200 binden fazla ailenin ev sahibi olmasına imkan sağladıklarını vurguladı.

Salgın sürecinde 12,2 milyon vatandaşa 43 milyar lira, yaklaşık 1,3 milyon esnafa 30 milyar lira, 207 bin 450 firmaya da 163 milyar lira finansman tahsisi yaptıklarının bilgisini veren Erdoğan, yerli sermayeli kredi derecelendirme şirketini faaliyete geçirdiklerini, yatırımları daha fazla desteklemek için Türkiye Yatırım ve Kalkınma Bankasını yeniden yapılandırdıklarını anlattı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için Dövizli Bireysel Emeklilik Sistemi uygulamasınının hayata geçirildiğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Vergi kayıp ve kaçağı ile kayıt dışıyla mücadele için Risk Analizi Genel Müdürlüğü kurduk. Mükelleflerin haklarına yönelik başvuruları değerlendirmek üzere de Mükellef Hakları Kurulu oluşturduk. Zor dönemde BİST'in vatandaşlarımıza verdiği güven ile borsadaki katılımcı sayısını yaklaşık 1,5 kat artırarak 1,5 milyonun üzerine çıkardık. 2018 yılında 85 milyar, 2019 yılında 60 milyar kredi kefalet desteğini hayata geçirdik. 2020 yılında kredi garanti kurumlarına aktarılabilecek kaynak tutarının üst sınırını 25 milyar liradan 50 milyar liraya çıkardık. Salgın sürecinde 29 milyar lira tutarında vergi ödemesi ile 40 milyar liralık SGK- Bağkur prim ödemesini erteledik, işverenlerimize nefes aldırdık."

(Sürecek)