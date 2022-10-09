CÜNEYT ARKIN'IN ADI, ESKİŞEHİR'DEKİ HALK MERKEZİNE VERİLDİ - Son Dakika
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CÜNEYT ARKIN'IN ADI, ESKİŞEHİR'DEKİ HALK MERKEZİNE VERİLDİ

09.10.2022 18:18

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan halk merkezine, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın adı verildi.

ESKİŞEHİR'in Odunpazarı ilçesinde yapımı tamamlanan halk merkezine, Türk sinemasının usta ismi Cüneyt Arkın'ın adı verildi. Merkezin açılışında gözyaşlarını tutamayan Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, Cüneyt'i ölümsüz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun dedi.

Odunpazarı Belediyesi'nce Çankaya Mahallesi'nde açılan halk merkezine, Eskişehirli usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın adı verildi. Kadın ve çocukların kişisel gelişimleri için kursların yer alacağı merkezin açılışında Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un yanı sıra Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, Çankaya Mahalle muhtarı Cemil Öztürk, sinema sanatçısı Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır yer aldı. Nuri Alço, Cüneyt Arkın'ın yerinin hiçbir zaman dolmayacağını ifade ederek, Yeşilçam'ın usta isminin, ağabeyimizin adını yaşatılması çok anlamlı. Cüneyt Arkın ölmedi sadece sesini duyamıyoruz. İçimizde yaşıyor. Eskişehir'in yetiştirdiği çok büyük aktörlerden biri. Türk sinemasını o sevdirdi. Onun yeri hiçbir zaman dolmaz dedi. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise Cüneyt Arkın'ın dünya çapında bir sanatçı olduğunu belirterek, Burası gerçekten Cüneyt Arkın'ın 'Benim kahramanım halkımdır' dediği yer. Şu ana kadar halk merkezimize kurs için 400 kişi başvurmuş. 17 halk merkezimizin toplam kursiyer sayısı 6 bin 900 diye konuştu. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de liseden sıra arkadaşı olan Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait anılarını anlattı.

'CÜNEYT'İ ÖLÜMSÜZ YAPTINIZ'

Cüneyt Arkın'ın eşi Betül Cüreklibatır, oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, torunları Sarp ve Zeynep Cüreklibatır'a; kursiyerlerce yapılan kara kalem portresi hediye edildi. Gözyaşlarını tutamayan Betül Cüreklibatır, Cüneyt'i ölümsüz yaptınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun dedi. Eskişehir'de olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kaan Polat Cüreklibatır, şunları söyledi Halk merkezinin girişinde yazan 'halkın kahramanı? sözü; babamın neyi başardığının özetidir. Hemşehrilerinin ve tüm Türkiye'nin gözünde, bu mertebeye yükselebilmek ve bunu başarmak her sanatçıya nasip olmaz. Babama nasip oldu, ne mutlu ona. Az önce sesini duydum, çok duygulandım. Sayın Büyükerşen onu çok güzel anlattı. Babamdan bir parça bir şey duyabilmek için, sabaha kadar dinleyebilirim. Odunpazarı Belediye Başkanı'mız Kazım Kurt'a, bu güzel halk merkezimizi kazandırdığı için şükranlarımı sunuyorum. Babamın oynadığı filmler sadece bir film değildi. Babama bir gün, 'Filmlerde Türk halkının kahramanı oldunuz, bunu nasıl başardınız' diye sorulmuştu. Babam da 'Ben filmlerde kahramandım, asıl kahraman Türk halkı' dedi. Onu uğurladığımız anda, halk onu ayakta uğurladı. Şimdi de ölümsüz bir şekilde yaşatıyor. Herkese çok teşekkür ederim. Konuşmaların ardından Cüneyt Arkın Halk Merkezi'nin açılışı yapıldı. Cüneyt Arkın'ın yakınları ile yetkililer, merkezi gezerek kurslar hakkında bilgi aldı. (DHA)

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Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı Bölgesel flöre açık turnuvaları 4 ilde tamamlandı ESKİŞEHİR - 'Cüneyt Arkın Halk Merkezi' açıldı ESKİŞEHİR - 'Cüneyt Arkın Halk Merkezi' açıldı
Kaynak: DHA

Cüneyt Arkın, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CÜNEYT ARKIN'IN ADI, ESKİŞEHİR'DEKİ HALK MERKEZİNE VERİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: CÜNEYT ARKIN'IN ADI, ESKİŞEHİR'DEKİ HALK MERKEZİNE VERİLDİ - Son Dakika
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