Daha önce Davutoğlu'nun şimdi de Özdağ'ın işaret ettiği 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında ne oldu? - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün yaptığı basın toplantısında göçmen krizi, İçişleri Süleyman Soylu'nun sözleri ve iç karışıklık iddiaları üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ümit Özdağ, 7 Haziran - 1 Kasım 2015 tarihleri arasında Türkiye'de yaşanan çatışmaları ve terör olaylarını hatırlattı.

Özdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu işaret ederek Türkiye'nin iki seçim arasında yaşanan karışıklığa benzer yeni bir kaosa sürüklenmek istendiğini öne sürdü. Özdağ, " Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Korkmayın! Haziran ve Kasım ayı arasında ne oldu çıkın anlatın. Çünkü aynı tezgahı bu sefer Zafer Partisi üzerimizden yapacaklar" dedi.

Peki 7 Haziran-1 Kasım 2015 tarihleri arasında neler yaşanmıştı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen senelerde, "terör defterleri açılırsa" diyerek 7 Haziran 2015 ve 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçim tarihleri arasında Suruç'tan Dağlıca'ya, Ankara'dan, Diyarbakır'a kadar birçok kentteki terör olaylarını hatırlatmıştı.

AK Parti'nin tarihinde ilk kez tek başına iktidar olamadığı 7 Haziran seçiminden sonra çok sayıda terör olayı yaşanmıştı.

HDP MİTİNGİNE BOMBALI SALDIRIYLA BAŞLAYAN ZİNCİR

5 Haziran'da HDP'nin Diyarbakır mitinginde patlayan bombayla başlayan terör olayları aylarca devam etmişti. IŞİD'in gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıda, 400'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Seçimlerin ardından HDP'nin yüzde 13 oy oranına ulaşmasıyla AK Parti'nin Meclis'teki çoğunluğu kaybolmuştu. AK Parti, yüzde 40,8 oy aldı ve kurulduğu 3 Kasım 2002'den beri ilk kez Meclis çoğunluğunu kaybetmişti. AK Parti'nin iktidardan düşmesi için HDP'nin dışarıdan destekleyeceği CHP- MHP koalisyonu seçeneği konuşuluyordu.

SURUÇ'TA BOMBALI SALDIRI

İktidar krizinin yaşandığı günlerde ise 20 Temmuz'da, Suruç'ta, Kobani'deki çocuklara oyuncak taşıyan gençlere yönelik IŞİD tarafından canlı bomba saldırısı düzenlenmiş 34 kişi yaşamını yitirmişti.

22 Temmuz'da Ceylanpınar'da görevli iki polis, yaşadıkları evde, başlarından vurularak öldürülmüştü. Dönemin Başbakanı Davutoğlu imzasıyla 24 Temmuz'da PKK ve IŞİD'e yönelik operasyonlar başlatılmıştı. 29 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm sürecinin artık yürütülemeyeceğini açıklamıştı.

26 Ağustos'ta anayasa gereği yenileme seçimi yapılması kararı verilmiş, 7 Eylül'de Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker, bir gün sonra Iğdır'daki PKK saldırısında 13 polis şehit olmuştu. 8 Eylül'de ülke genelindeki HDP binalarına yönelik saldırılar gerçekleşmişti.

ANKARA 10 EKİM SALDIRISI

10 Ekim'de ise Ankara'daki barış mitingine IŞİD iki canlı bombayla saldırı düzenlemiş 102 kişi hayatını kaybetmişti. Davutoğlu, katliam için IŞİD ile birlikte PKK'yi de işaret etmişti. Davutoğlu ayrıca "AK Parti giderse beyaz Toroslar gelir" demişti.

Terör olayları ve bombalamaların ardından 1 Kasım'da yenilenen seçimde, AK Parti yüzde 49 oya çıkarak 317 milletvekili ile tekrar tek başına iktidar olmuştu.

KRONOLOJİK SIRA

7 Haziran'dan 1 Kasım'a kadar olan süreçte isegün gün yaşananlar:

11 Temmuz: KCK, ateşkesi sonlandırdı.

17 Temmuz: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Mutabakatı'nı tanımadığını söyledi.

20 Temmuz: Suruç'ta IŞİD'li canlı bomba, kendisini patlattı. 33 kişi hayatını kaybetti.

22 Temmuz: Ceylanpınar'da iki polis, evlerinde uyurken öldürüldü.

23 Temmuz: IŞİD, Kilis'te sınırdan ateş açtı bir astsubay öldü. Diyarbakır'da bir polis PKK tarafından öldürüldü.

24 Temmuz: TSK uçakları IŞİD hedeflerini ve Kandil'deki PKK kamplarını bombaladı. Polis de Türkiye genelinde IŞİD, PKK ve DHKP-C operasyonu yaptı.

11 Ağustos: Erdoğan, çözüm sürecinin kaldırıldığını açıkladı.

20 Ağustos: Lice'de 4 asker öldürüldü. Bir gün sonra Siirt'te yola döşenen patlayıcılar askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı, 8 asker hayatını kaybetti.

22 Ağustos: Şırnak'ta karakola düzenlenen saldırıda Yüzbaşı Ali Alkan hayatını kaybetti.

5 Eylül: Cizre'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 20'ye yakın sivil çatışmalarda öldü.

6 Eylül: Dağlıca'daki PKK saldırısında 16 asker öldü.

8-9 Eylül: Iğdır'da gümrük kapısını koruyan polislere yönelik saldırıda 13 hayatını kaybetti.

20 Ekim: Davutoğlu, Van'daki mitinginde "AKP iktidardan indirilirse buralarda terör çeteleri dolaşacak, beyaz Toroslar dolaşacak" dedi.

10 Ekim: Ankara'daki barış mitinginde iki ayrı bombanın patlaması sonucu 102 kişi hayatını kaybetti.