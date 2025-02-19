Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Emlak

Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı

Geniş Video İzle

Türkiye'deki konut arzına yönelik aralıksız çalışmalarını sürdüren Emlak Konut yeni konut kampanyasını duyurdu. Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak.

19.02.2025 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu'nun düzenlediği Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda yeni konut kampanyası hazırladıklarını duyurmuştu. Emlak Konut GYO yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

Türkiye'nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı'nın başlattığı yeni projede 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanacak. Detaylara ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:

Kazançlı Yatırım Kampanyası'yla bir yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan olmak üzere peşinatsız ve azalan taksitli olacak. Kampanya 25 projede geçerli olacak.

PEŞİNATSIZ BAŞVURU YAPILABİLİYOR

Ev sahibi olmak için Kazançlı Yatırım Kampanyası ile hayallerinize kavuşun!

  • 1 yıl taksit ödemeleri Emlak Konut'tan!
  • Peşinatsız, azalan taksit seçenekleriyle kolay ödeme imkânı!
  • Sınırlı sürede, sınırlı sayıda avantajlı konutlar!

Her koşulda kazanan siz olun, hayalinizdeki eve kavuşun!

Detaylı bilgi için;https://emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir veya 444 36 55'i arayabilirsiniz.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, son başvuru tarihinin 23 Mart 2025 olduğu vurgulandı.

REKLAM FİLMİNDE DÖVİZ VE ALTIN MESAJI

Bakanlığın sosyal medya hesabında yayımlanan videoda altın ve döviz başta olmak üzere yatırımların bozdurulmadan konut alımına yönelim mesajı verildi.

EMLAK KONUTUN İNTERNET SİTESİNDE YOĞUNLUK

Projenin detaylarının açıklanmasının ardından Emlak Konut'un internet sitesinde yoğunluk yaşandı. Kullanıcılar uzun süre siteye erişmeye çalıştı.

Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz'ın açıklamaları şöyle:

Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Emlak Konut olarak ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu finansman modellerine yenilerini ekliyoruz. Bu kampanyamız, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsayan 3 farklı ödeme seçeneği sunuyor:

• Birinci modelde, peşinatsız azalan taksit seçeneği bulunuyor. Hayallerindeki eve kavuşmak isteyen vatandaşlarımız, peşinat ödemeden ev sahibi olabilir ve taksitleri her geçen ay azalarak devam eder. Aylık %0,99 vade farkı ile 60 aya kadar vade seçeneği sunuyoruz.

• İkinci modelde, ilk 12 ay boyunca taksit ödemeleri Emlak Konut tarafından karşılanıyor, böylece ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ilk yılı taksit ödemesi yapmadan geçirebiliyor. Bu sayede alıcılar, toplamda %12 oranında bir kazanç elde ediyor. Ayrıca, aylık %1,29 vade farkı ile 60 aya kadar taksit imkânı sunuluyor.

• Üçüncü modelimizde ise, Emlak Konut olarak, ev sahibi olmak isteyenlere leasing destekli finansman modeli sunuyoruz. Bu model, uzun vadeli ve esnek ödeme seçenekleriyle ev sahibi olmayı daha kolay ve erişilebilir hale getiriyor. Leasing destekli finansman modelimizde, peşinat ödemeden veya tercih ettiğiniz peşinat tutarıyla, evin satış bedelinin tamamı için Emlak Katılım Bankamız ile birlikte finansman imkânı sağlıyoruz. Bu sayede, ödeme planınızı bütçenize göre esnek bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Ayrıca 120 aya kadar vade imkanı da sunulmaktadır.

Bu kampanya kapsamında örnek olarak İstanbul'da 6 milyon lira değerinde bir eve, 60 ay vade ile ve aylık 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle hayalinizdeki eve sahip olabilirsiniz.

Sağladığımız tüm bu imkanlarla birlikte; kampanyamızdaki satışların sınırlı sürede ve sınırlı sayıda olduğunu hatırlatmak isterim. Ev almak isteyenler için son başvuru tarihimiz 23 Mart 2025. Bu yeni fırsatların büyük ilgi göreceğine ve sektöre hareketlilik kazandıracağına inanıyoruz.

Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı

Politika, Türkiye, Ekonomi, Finans, Emlak, Yaşam, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Emlak Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Chen Medya :
    abi ne evi gözünü sevim millet karnını doyuramıyor. dar gelirliyi düşünüyorsanız asgari ücret ile emekli maaşlarına el atın 66 9 Yanıtla
  • Can dostum:
    Hayat Sizlere Güzel Öyle Demekle Olmuyor 49 4 Yanıtla
  • Rasim b:
    61 nin lira yani yine memur kesim öğretmen kesim ev sahibi olacak o da karı koca memur ise ek gelirin var ise yoksa 61 bin oraya verip ne yer ne içersin qsgari ücretin 22 bin tl olduğundan emlak konutun haberi yok galiba bi haber salın kendilerine 47 1 Yanıtla
  • murat2069:
    byyy by kurum joker oyuncu millet aç sen konut ev şowu yapıyorsun 30 7 Yanıtla
  • mert çelik:
    emekli 15000 tl ıle kac yuzyılda odeyecek 34 2 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Kene gibi yapıştınız bu halka,depremde evlerini başlarına yıkan siz değilmisiniz.Ücretsiz verseniz size yaprağım oy var. 24 5 Yanıtla
  • Sefa Satır:
    sadece 61698 liracık ödeyerek ev sahibi olabilirsiniz. siz istediniz biz sizin için uygun ödemelerle yaptık. hemde sadece 60 ayda olmadı 120 ayda çok rahat ödersiniz. ev almak isteyen dar gelirli için mükemmel bir fırsat. sadece 61629lira ödeyerek hayalinizdeki eve kavuşun. ama asgari ücret 22 bin emekli maaşı 14 bin lirayla alacaksınız bunu. haberiniz olsun. evinizde 5 kişi çalısırsanız o kadar kolay alırsınız ki kendiniz bile şaşırırısınız. DEMİŞLER. Sizin ben yapacağınız kampanyanın taaaaa 15 0 Yanıtla
  • Firdevss null:
    emlak konut satamadığı evleri şimdi bu şekilde satacağını düşünüyor 10 1 Yanıtla
  • bülent C.:
    Buradakiler ayrı yazıyor , ama emlak konut sitesine giriş yapılamıyor kilit olmuş :(( 10 0 Yanıtla
  • Reyhan Gök:
    Devlet TOKİ verdi deprem zedelere millet TOKİ z ede oldu aydatları dudak uçuklattıyor annem tokiye taşındığında beri 650 den 800 bir buçuk oldu dahada artacak üç ayın içinde böyle devlet iyilik yaptığını soyleye dursun yani kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar iki yıl sonuna ertelenen TOKİ ödemeleri ni siz düşünün 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 13 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 13 ilde okullar tatil edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
09:24 Altın çifte rekor kırdı Altın çifte rekor kırdı
09:19 Virüslü domates alarmı Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı Virüslü domates alarmı! Tarımı bitiriyor ve insan sağlığına da zararlı
09:09 Survivor’da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi Survivor'da gergin anlar: Yusuf ve Senem birbirine girdi
08:51 Türkiye korkusu bunu da yaptırdı Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor Türkiye korkusu bunu da yaptırdı! Miçotakis ülkenin varını yoğunu harcıyor
08:48 Nereden nereye Galatasaray’da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı Nereden nereye! Galatasaray'da fırtınalar estiren futbolcunun yeni adresi şaşırttı
08:36 Hadise’nin konserinde korku dolu anlar Hayranı sahneye atladı Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı
08:27 Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi Adreslerden cephanelik çıktı Silah kaçakçılığı yapan organize suç örgütü çökertildi! Adreslerden cephanelik çıktı
08:09 Devrim Özkan ve Bige Önal’in bindiği uçağa yıldırım çarptı Devrim Özkan ve Bige Önal'in bindiği uçağa yıldırım çarptı
08:04 Dünya devi elendi İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Dünya devi elendi! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2025 21:48:02. #1.11#
SON DAKİKA: Peşinatsız yeni konut projesinin başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.