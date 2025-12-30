Şehit polis Yasin Koçyiğit\'e yürek burkan veda, "kuzum" diyerek uğurladı

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit (49), memleketi Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde anne Hatice Koçyiğit, oğlunun tabutu başında "kuzum" diyerek gözyaşı döktü.

DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonda çıkan çatışmada şehitlik mertebesine ulaşan 3 polisten biri olan Yasin Koçyiğit'in cenazesi, Yalova'da düzenlenen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Evli ve 2 çocuk babası Koçyiğit için Şereflikoçhisar Tatbikat Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 4'üncü Kolordu ve Ankara Garnizon Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

Şehit polisin eşi Sultan Koçyiğit ile kızları Hatice ve Sıla törende güçlükle ayakta dururken, anne Hatice Koçyiğit cenaze namazı öncesi oğlunun fotoğrafına sarılarak gözyaşlarına hakim olamadı.

"BABAMLA GURUR DUYUYORUM"

Şehidin kızı İrem Koçyiğit ise tabutun başında, "Babamla gurur duyuyorum. O çok cesaretliydi, dünyanın en iyi insanıydı" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yasin Koçyiğit, kılınan cenaze namazının ardından Mezgit Köyü Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.