DEM Parti, Irak ve Suriye'nin kuzeyine heyet gönderdi
Son Dakika Logo
Güncel

DEM Parti, Irak ve Suriye'nin kuzeyine heyet gönderdi

DEM Parti, Irak ve Suriye'nin kuzeyine heyet gönderdi
21.01.2026 17:25  Güncelleme: 18:09
Haber Videosu

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları başkanlık yaptığı ve milletvekilleri, baro ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde birtakım temaslarda bulundu. Heyet, daha sonra Suriye'nin kuzeyine geçti.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ile milletvekilleri, baro ve demokratik kitle örgütleri temsilcilerinin de yer aldığı heyet, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) birtakım temaslarda bulundu. Heyet, daha sonra Suriye'nin kuzeyine geçti.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

DEM Parti'den Tülay Hatimoğulları başkanlığındaki heyetin Suriye temaslarına ilişkin olarak yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Eş Genel Başkanımız Tülay Hatimoğulları, DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Van Milletvekilimiz ve Demokratik Birlik İnisiyatifi Sözcüsü Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mersin Milletvekilimiz Ali Bozan, İstanbul Milletvekilimiz ve SODAP Sözcüsü Kezban Konukçu, Demokratik Birlik İnisiyatifinden İmam Taşçıer, TJA Sözcüsü Çimen Fidan, ÖHD Yöneticisi Mehmet Ali Aslan, Mardin Barosu Başkanı Ahmet Duyan, Mardin Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Tahir Dündar, Diyarbakır Barosu Başkanı Abdulkadir Güleç, Diyarbakır Barosundan Baver Mızrak ve Eyyüp Aydeniz, Barış Annesi Asya Tay ile Demokratik İslam Kongresi Üyesi Ali Angay'ın yer aldığı heyet, Federe Kürdistan Bölgesi üzerinden Rojava'yı ziyaret etmek üzere yola çıktı.

Dem Parti Heyeti Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde Temaslarda Bulundu

Heyet, ziyaret kapsamında siyasi partiler başta olmak üzere bölgenin siyasi dinamiklerinin temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştiriyor. Zaho'da KDP Dış İlişkilerden Sorumlu Milletvekilleri Behçet Elî Îbrahîm ve Mihammed Remezan tarafından karşılanan heyet, yapılan kısa görüşmenin sonrasında Hizba Zehmetkêşan, Hizba Komunîst, Bizotneweyî Serbixwexwazanî Kurdistan ve Yekitî Zaxo yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet, Federe Kürdistan Bölgesinde yaptığı ziyaretlerin ardından Rojava'ya geçti."

Kaynak: ANKA

DEM Parti, Irak ve Suriye'nin kuzeyine heyet gönderdi

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.