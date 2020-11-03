Denizli'den İzmir'e yardım malzemeleri gönderildi - Son Dakika

Denizli'den merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem nedeniyle İzmir'e yardım malzemesi gönderildi.
Kentte, İzmir'deki depremzedelerin yaralarının sarılmasına katkı sunmak için yardımlarını sürdürüyor.
Çameli Belediyesinin hazırladığı 1 kamyon yardım malzemesini bölgeye göndermek üzere yola çıktı.
Kale Kaymakamlığında toplanan insani yardım kolileri ise İzmir'e ulaştırıldı.
Babadağ Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasıyla toplanacak malzemeler deprem bölgesine gönderileceği belirtildi.
Merkezefendi Belediyesi ise içinde süt, su, muhtelif gıda, maske, eldiven ve genel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 kamyoneti depremzedelere ulaştırdı.
Tavas Belediyesi tarafından mont, battaniye ve gıda yardımlarından oluşan yardım paketleri AFAD görevlilerine teslim edildi.
- Kaynak: AA
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