Derya Çayırgan\'ın MASAK raporlarına giren lüks rezidansı görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Eski milli voleybolcu Derya Çayırgan, dün İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmış, savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından, sevk edildiği mahkemece hakkında, "konutu terk etmemek ve yurtdışına çıkış yasağı" adli tedbiri verilmişti.

HAVUZLU REZİDANS GÖRÜNTÜLENDİ

Çayırgan'ın ifadesinde bahsettiği "biriktirdiğim paralardı, ev aldım" dediği öğrenilmişti. Çayırgan'ın "biriktirip aldım diyerek aldığı Beylikdüzü'ndeki havuzlu lüks rezidans havadan görüntülendi.

DEĞERİ 7 MİLYON

Öte yandan, söz konusu lüks rezidans sitesinde dairelerin değerlerinin ikinci el piyasasında bugün ortalama 7 milyonu bulduğu öğrenildi.

MASAK RAPORUNA GİREN PARA HAREKETLİLİĞİ BÖYLE SAVUNMUŞTU

MASAK raporunda Çayırgan'ın Kameroğlu İnşaat'a ayrı ayrı 20 bin lira, 32 bin dolar ve 62 bin 570 lira ödediği bilgisi yer aldı. Bu para hareketiyle ilgili ifadesinde Çayırgan, "2021 yılından önce kazandığım paraları bankaya yatırmazken, 2021'den sonrasında biriktirdiğim paraların bir kısmını dövize çevirerek banka hesabıma yatırdım. Bankada farklı şekillerde bu paraları değerlendirdim. MASAK raporlarında bu gözükecektir. 16 Haziran 2023 tarihinde hesabıma elden yatırdığım 50 bin euro da bu birikimlerden kaynaklıdır. 15 Haziran 2023 tarihinde Kameroğlu İnşaata 20 bin TL, 16 Haziran 2023 tarihinde 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL ev almak için para gönderdim. 62 bin 570 TL'nin açıklamasına 'Kazanıyoruz' şeklinde açıklama tamamen voleybol milli takım süreci ile ilgilidir, sevinç ibaresiydi. Başka herhangi bir maksadım yoktu. Evi satın almak amacıyla Adem Kameroğlu ile indirim yapması için üç kere görüştüm. 19 Haziran 2023 tarihinde tapuyu devraldım. Hesabıma yatırmış olduğum 50 bin euroyu bu evi almak için yatırdım. Söz konusu para bahsettiğim gibi benim kendi paramdır. Bana başkaları tarafından verilmiş bir para değildir" dedi.

"DETAYLARI HATIRLAMIYORUM"

"Hesabınıza 16 Haziran 2023 tarihinde yatan 50 bin euroya karşılık Adem Kameroğlu'nun hesabına aynı tarihte 32 bin dolar ve 62 bin 570 TL para gönderdiğiniz tespit edilmiştir. İfadenizde söz konusu evi bu 50 bin euro ile aldığınızı beyan etmenize karşın söz konusu parayı neden dolar ve TL cinsi olarak gönderme ihtiyacı hissettiniz?" sorusuna ise Çayırgan; "O dönem neden böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum, bankacının yönlendirmesiyle böyle bir şey yapmış olabilirim. Belirttiğim üzere bu 50 bin euro benim birikimlerimdir. Dediğim gibi üzerinden vakit geçtiği için yapmış olduğum işlemdeki detayları hatırlamıyorum. Ben bana sormuş olduğunuz sorulara açıkça cevap verdim. Söz konusu 50 bin euroyu tam olarak nereden aldığımı hatırlamamakla beraber ailemle beraber birikimimizden o dönem oynadığım kulüpten elden almış olduğum para olabilir. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" şeklinde cevap verdi.