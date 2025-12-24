Destici'den asgari ücret yorumu: Kabul edilebilir bir rakam değil - Son Dakika
Destici'den asgari ücret yorumu: Kabul edilebilir bir rakam değil

24.12.2025 14:39  Güncelleme: 15:01
Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Açıklanan asgari ücret rakamı milyonlarca işçinin ve ailesinin gerçek geçim şartlarını karşılamaktan çok uzaktır. Asgari ücret bir lütuf değildir, çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Açıklanan rakam kabul edilebilir bir oran değildir, bir rakam değildir. Bizim talebimiz yüzde 50 artıştır" dedi.

Asgari ücrette üçüncü toplantının ardından 2026 yılında uygulanacak asgari ücret açıklandı. Bakan Işıkhan, 2026 yılının asgari ücretinin 28 bin 75 TL olduğunu resmen duyurdu.

İLK YORUM DESTİCİ'DEN GELDİ

Gelişme kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Cumhur İttifakı kanadından ilk yorum Büyük Birlik Partisi'nden geldi. Genel Başkan Mustafa Destici partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında açıklanan rakama tepki gösterdi.

"YÜZDE 50 ARTIŞ YAPILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Destici "2026 yılı asgari ücreti açıklandı. Açıklanan rakam yüzde 27'lik bir artışla 28 bin 75 TL olarak belirlendi. Biliyorsunuz biz bu hususla ilgili bu takvimde görüşümüzü yüzde 50 artış yapılması gerektiği noktasında açıklamıştık. Bunu da temellendirerek gerekçelendirerek söylemiştik. O da şu idi, 2024 yılı enflasyonu 2025 yılında asgari ücretliye verilmemişti. 45-46 enflasyon üstüne yüzde 3 değerlendirme oranı yaklaşık yüzde 50 oranda bir zam almaları gerekirken yüzde 30 almışlardı. Bu kaybın bu sene verilmesini çünkü ara zam da yapılmadı ve 2025 yılı enflasyonu da yüzde 31-32 aralığında bekleniyor. Dolayısıyla da yüzde 50'lik bir zammı biz adaletli olur, hakkaniyetli olur diyerek teklif etmiştik. Fakat böyle olmadı ve yüzde 27'lik bir zam açıklandı.

"ASGARİ ÜCRET BİR SADAKA DEĞİLDİR"

Bir kere açık yüreklilikle şunu ifade edeyim. Asgari ücret bir sadaka değildir. Asgari ücret bir alın teridir ve açıklanan rakam bu alın terinin karşılığı olmamıştır ve değildir. Açıklanan rakam kesinlikle asgari ücretlinin alın terinin karşılığı değildir. Açıklanan asgari ücret rakamı milyonlarca işçinin ve ailesinin gerçek geçim şartlarını karşılamaktan çok uzaktır. Büyük Birlik Partisi olarak en başından beri açıkça ifade ettik. Asgari ücret bir lütuf değildir. Bir yardım değildir. Çalışanın, işçinin, emekçinin alın terinin karşılığıdır. Ortaya konulan ve açıklanan bu rakam bu karşılığı asla vermemektedir. Burada vicdanları yaralayan bir haksızlık vardır. Dün açıklanan bu asgari ücret rakamı vicdanları yaralamıştır. Çünkü asgari ücret yalnızca bir kişinin maaşı değildir.

"AÇIKLANAN RAKAM KABUL EDİLEBİLİR DEĞİLDİR"

Asgari ücret bir hanenin, bir ailenin geçim rakamıdır. Bir babanın evine başı dik girebilmesidir. Bir annenin çocuğuna mahcup olmamasıdır. Bugün açıklanan rakam, ailelerin yaşadığı geçim sıkıntısını hafifletmemekte, aksine bu sıkıntıyı derinleştirecektir. Bu durum aile birliğini de çatırdatmaktadır. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz. Asgari ücret sadaka değildir, işçinin alın teridir. Açıklanan rakam kabul edilebilir bir oran değildir, bir rakam değildir. İşçinin, emekçinin hakkını verecek, aileyi ayakta tutacak bir ücret mutlaka sağlanmalıdır. Bizim talebimiz yüzde 50 artıştır, gerekçeleriyle söyledik. En azından bu bir nebze de olsa insanca yaşayabilmenin asgari bir şartıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

    Yorumlar (11)

  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    ittifakta sizin görüşlerinizin değeri var mı? sizi ciddiye alan var mı? 69 0 Yanıtla
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    bunun ne bok olduğunu çözemedi kimse zaten müslüman kuşu desen camiye sıçmaz hristiyan kuşu desek çana sıçmaz 7 0
  • 1234 1234:
    kolayi 3.4 maaş alanlari tek maaşa düşurmek 63 0 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    Kendini gündemde tutmaya çalışıyor 00,1 oya sahip sen git kuzu kestir 44 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Dayı dur şimdi zaten ortalık karışık, yanlışlıkla inanacak insanlar sana!! 28 0 Yanıtla
  • Erol Erol:
    Bu konuşan zat kızını tbmm'ye alan degilmi? İktidar ortagı olacaksın her türlü nimetlerinden yararlanacaksın sonrada Sanki muhaleffemiş gibi açıklama yapacaksın.kimse inamıyor.inansırıcı degilsin 23 0 Yanıtla
