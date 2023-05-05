Babacan canlı yayında "Sayın FETÖ" dedi, tepkilerin ardından açıklama yaptı: Dil sürçmesidir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da Halk TV'de Şirin Payzın'ın konuğu oldu. Payzın, Babacan'a Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nın kendisine yönelik FETÖ iddialarını da sordu. Babacan, İnce'nin iddialarını yalanlarken, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için "Sayın FETÖ" ifadesini kullandı.

"İDDİASINI İSPAT EDEMEYEN MÜFTERİDİR"

Babacan, "Bu FETÖ iddiaları, bunlar tamamen yalan. Yıllardır bu işin içinde olan biri olarak. Ve bütün bu 6'lı masa ve Millet İttifakı sürecinde olan insanlar olarak Sayın FETÖ'nün, sayın İnce'nin aklına acaba FETÖ şimdi mi geliyor? Ki sosyal medyada kendisi ile ilgili dolaşan bir sürü videolar var. Yani sayın Gülen'le ilgili güzellemeler yaptığı bir sürü videolar var. 17 Aralık'tan sonra da videolar var. Şimdi FETÖ diye iftirada bulunuyor. İddiasını ispat edemeyene müfteri denir" diye konuştu.

"TAMAMEN DİL SÜRÇMESİ"

Babacan sözlerinin sosyal medyada tepki çekmesinin ardından programda "dil sürçmesi" açıklaması yaptı. Babacan, "Tamamen bir dil sürçmesi, bir terör örgütünün başıyla ilgili sayın ifadesini kullanmak mümkün değil. Sayın İnce yerine bu ifadeler tamamen dil sürçmesidir" dedi.

İNCE'DEN JET PAYLAŞIM

Babacan'ın "Sayın FETÖ" demesiyle ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan İnce, "Babacan, benim FETÖ'yü öven bir sürü videom olduğunu söylemiş. Çok şakacı bu arkadaş FETÖ'yü övdüğüm bir tane videomu paylaşabilir mi? Kendisinin geçmişteki Gülen'i vıcık vıcık öven videolarını paylaşmayacağım ama bugün neden 'Sayın Gülen' dediğini açıklasın. Ne demiştik dil kalbin esiridir" ifadelerini kullandı.

"LAF YARIŞIYLA VAKİT KAYBETMEYECEĞİZ"

Babacan'da olayla ilgili sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Babacan, "Bir dil sürçmesinden ekmek arayan arkadaşlar: Hemen arkasından düzeltme yaptığım halde böyle ucuz yollara tevessül edecek kadar durumlar kötü, anlıyorum. Ama biz laf yarışıyla vakit kaybetmeyeceğiz. Merak etmeyin, 14 Mayıs'tan sonra böyle ucuz işlere muhtaç kalmayacaksınız." dedi.