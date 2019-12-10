Son Dakika Haberleri: Devlet Tiyatroları'nın yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı
Son Dakika Magazin Devlet Tiyatroları'nın yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı - Son Dakika Magazin

Devlet Tiyatroları'nın yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı

6 saat önce

Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan açıklamaya göre, başkentin farklı sahnelerinde 10-15 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunların bilet satışları 27 Kasım Çarşamba günü başladı.

Devlet Tiyatroları'nın yerli oyunlarında biletlerin yüzde 95'i satıldı, System.String[]

Devlet Tiyatroları'ndan (DT) yapılan açıklamaya göre, başkentin farklı sahnelerinde 10-15 Aralık tarihlerinde seyirciyle buluşacak oyunların bilet satışları 27 Kasım Çarşamba günü başladı. Türk yazarların eserlerinden derlenen 60 temsilin biletleri tükenmek üzere.


Diyarbakır, Ankara, Antalya, Bursa, Sivas, Erzurum, İzmir ve İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçılarını bir araya getiren ve sekiz ilin farklı uyarlamalarıyla sahnelenecek temsillerin genel bilet satış oranı yüzde 95 oldu.


Hafta süresince 20 bin kişinin tiyatroyla buluşması beklenirken, bugüne kadar 19 bin bilet satıldı.


Ömer F. Oyal'ın yazdığı "Uçmak Hezarfen Ahmed Çelebi", Haldun Dormen'in yazdığı "Kantocu", Haldun Taner'in yazdığı "Keşanlı Ali Destanı", Asiye Demet Köse'nin yazdığı "1919: Şafak", Gökçe Kurt Elitez'in derlediği "Bir Nefes Dede Korkut", Tuncer Cücenoğlu'nun yazdığı "Şapka" ve Ergun Sav'ın yazdığı "Vatan Yahut Namık Kemal" kapalı gişe perde açacak.


Cevat Fehmi Başkut'un yazdığı "Buzlar Çözülmeden", Filibeli Ahmed Hilmi'nin yazdığı "Amak-ı Hayal", Necip Fazıl Kısakürek'in yazdığı "Reis Bey", Ahmet Metin Önel'in yazdığı "Eyvah Nadir" ve Ayla Çınaroğlu'nun yazdığı çocuk oyunu "Yedi Kapılı Kent" oyunlarının ise doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı.


Tiyatroseverlerin yoğun ilgisinden dolayı etkinlik gününe kadar tüm oyunların dolması bekleniyor. Biletler internetten ve Devlet Tiyatroları gişelerinden satışa sunuluyor.

Devlet Tiyatroları, Çarşamba, Aralık, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:23 
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