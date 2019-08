DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

43 MİLYONLUK DOLANDIRICILIK YAPAN ÖRGÜT JANDARMA OPERASYONUYLA ÇÖKERTİLDİ

-Jandarma'nın operasyon anları kameraya yansıdı.

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,-İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yasadışı çağrı merkezi kurarak, vatandaşların banka bilgilerini ele geçiren ve 43 milyon liralık vurgun yapan dolandırıcılık çetesi çökertildi. Operasyonda 48 bin kişiye ait kimlik, hesap ve kredi kartı bilgilerinin bulunduğu liste ile çok sayıda telefon, bilgisayar, sim kartları, taşınabilir modemler ve yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan çete lideri H.H.E.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişiden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüpheli kişilerin İstanbul genelinde illegal çağrı merkezi aramaları ve ulusal bankalara ait İnternet sitelerinin sahtesini yaparak, sosyal medya uygulamalarına yerleştirdikleri reklamlarla vatandaşları yaptıkları sahte banka sitelerine yönlendirdiklerini ve bu yöntemle vatandaşların banka hesap bilgilerine ulaşarak hesaplarındaki parayı farklı hesaplara transfer edildiği bilgisini aldı.

19 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Jandarma ekiplerinin aylar süren fiziki ve teknik takipleri sonucunda dolandırıcılık çetesi üyelerine ait 7 ayrı ilçede 19 farklı adres tespit edildi. Adreslerin tamamının güvenlikli siteler ile lüks rezidanslar olduğunu belirlendi. Operasyon için harekete geçen ekipler Sarıyer, Beşiktaş, Esenyurt, Ataşehir, Kartal, Pendik, Bahçelievler ve Maltepe ilçelerinde bulunan çete üyelerine ait adresler ile lüks rezidanslarda bulunan 4'ü illegal çağrı merkezi olmak üzere toplam 19 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

KAPI GİRİŞLERİNDEKİ ALARM KAPAKLARINA GÜVENLİK KAMERASI GİZLEMİŞLER

Çete üyelerinin Jandarmanın takibine yakalanmamak ve olası bir operasyonu önceden fark edip kaçabilmek maksadıyla, kapı girişlerinde bulunan alarm kapakları altına güvenlik kameraları gizledikleri belirlendi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Düzenlenen operasyonlarda çete lideri H.H.E. ile çete yöneticisi F.E.'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi yakalandı. Yakalanan çete üyelerinden Ö.E.'nin 6 yılda 45 farklı ilde karıştığı 361 farklı nitelikli dolandırıcılık suçundan arandığı ortaya çıktı. İllegal çağrı merkezlerinde ve şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 1 masaüstü bilgisayar, 40 dizüstü bilgisayar, 53 cep telefonu, 3 tablet, 167 SIM kart, 76 banka kartı, 16 taşınabilir modem cihazı, 1 pos cihazı, 48 bin vatandaşa ait kimlik, hesap ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu liste, 7 lüks otomobil ve suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda nakit para ele geçirildi.

EN AZ 43 MİLYONLUK VURGUN

Çökertilen organize suç örgütünün bugüne kadar toplamda 11 farklı ulusal bankaya ait internet sitesinin sahtesini yaparak mağdur vatandaşların hesap numaralarını ve internet bankacılığı şifrelerini ele geçirdikleri ve bu şekilde on binlerce vatandaşı yaklaşık 43 milyonluk zarara uğrattığı belirlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüphelinin 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OPERASYON ANI JANDARMA KAMERASINDA

Öte yandan Jandarma ekiplerinin çete üyelerine düzenlediği operasyonun görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde lüks sitelere ve evlere baskın yapan jandarma ekiplerinin yaptıkları aramalarda ele geçirilen malzemeler görülüyor.

Operasyonda ele geçirilen malzemeler ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Balmumcu kışlasında sergilendi.

Geçtiğimiz yıl aynı yöntemlerle vatandaşı dolandıran 39 kişilik bir organize suç örgütünü daha çökerten Jandarma ekipleri; dolandırıcıların sürekli taktik geliştirdiğini, vatandaşın sahte banka linklerine itimat etmemesi gerektiğini vurgulayarak, hiçbir bankanın vatandaştan şifre istemeyeceği konusunda vatandaşları uyardı.

Görüntü Dökümü:

(JANDARMA KAMERASI)

-Jandarma ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adreslere baskın yapması

-Baskında ele geçirilen malzemeler

-Vatandaşların numaralarının olduğu çağır listesi

-Jandarma ekiplerinin gözaltına alınan çete üyelerini araçlara götürmesi

-Araçların ayrılması

(AKTUEL)

-Operasyonda ele geçirilen malzemeler

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807064

2- İSTANBUL'DAKİ SAHTE İÇKİ OPERASYONLARI KAMERADA (1)

Haber-Kamera: Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL,

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, 20 Temmuz- 06 Ağustos tarihleri arasında kiraladıkları villaları sahte içki imalathanesine döndüren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonlarda bin 401 kaçak ve sahte içki, 10 bin 264 boş içki şişesi, 6 ton 670 litre metil alkol ele geçirilirken, 19 kişi gözaltına alındı.

Görüntü dökümü:

-Polis kamerası

-Yapılan operasyonlar

-Polislerin aramaları

-Ele geçirilen malzemeler

-Genel ve detaylar

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807054

3-CENEVİZLİLERDEN KALAN SON SUR KALINTILARI YOK OLMAK ÜZERE (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

Gökhan ÇELİK-Ersan SAN-İdris TİFTİKÇİ İSTANBUL,

Beyoğlu'nda bulunan Cenevizliler'den kalan son sur kalıntıları yok olmak üzere. 700 yıllık tarihi yapıda geçtiğimiz ocak ayında bir göçüğün olduğuna dikkat çeken Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, "Galata'nın Ceneviz Dönemi'nden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından biri olan bu yapının yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyorö dedi.

Ortaçağ'da bir Ceneviz yerleşimi halini alan Galata, 1304 yılından itibaren surlarla çevrilmeye başlandı. Zaman içinde doğal afetler ve yapılaşma ile Ceneviz surlarının önemli bir bölümü yok oldu. Geriye kalan az sayıdaki kalıntılar ise, adeta kaderine terk edildi. O az sayıdaki yerlerden biri olan ve bugün Beyoğlu Bereketzade Mahallesi Galata Kulesi Sokak'ta bulunan sur kalıntıları da yok olmak üzere. Yaklaşık 700 yıldır ayakta kalan bu kalıntıların temel seviyesinde ve ana kayada açılma ve boşalmalar görüldü. Bunun üzerine harekete geçen Arkeologlar Derneği İstanbul Şube yönetimi, resmi makamları uyararak acilen tedbirlerin alınmasını talep etti. Derneğin başvurusuna mart ayında yanıt veren İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, ilgili belediyenin acil önlem almasını istedi. Ancak aradan geçen sürede sur ve çevresinde hiçbir önlem alınmadı.

"AZ SAYIDA KALINTIDAN BİRİNİN YOK OLMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİR ALINMIYOR"

Yapılan başvuru hakkından Demirören Haber Ajansı'na konuşan Arkeologlar Derneği İstanbul Şube Başkanı Yiğit Özar, surların tarihçesinden bahsederek, "Temeldeki boşalmanın ocak ayında gerçekleştiği tespit edildi. Ocak ayından beri çeşitli bildirimler olmuş ancak bu tehlikeli boşalma ile ilgili bir tedbir alınmamış. Biz de mayıs ayında buradaki durumu yetkililere bildirdik. Bunun üzerine İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun bize verdiği yanıtta, gerekli tedbirlerin alınmasının ısrarla istendiği ortaya çıktı. Ancak ne yazık ki Ocak ayından beri, Galata Surları'ndan, Galata'nın Ceneviz döneminden günümüzde kalmış az sayıda kalıntısından birinin yok olmaması için gerekli tedbir alınmıyor" dedi.

"SUR AYNI ZAMANDA BİR İSTİNAT DUVARI VAZİFESİ GÖRDÜĞÜ İÇİN KİLİSE İÇİN DE BİR RİSK OLUŞTURUYOR"

Özar, sur temelindeki göçüğün neden olacağı sorunlara da dikkat çekerek, "Bir de şu açıdan riskli. Surun hemen üstünde Saint Pierre Katolik Kilisesi bulunuyor. Bu kilise için de sur aynı zamanda bir istinat duvarı vazifesi gördüğü için kilise için de bir risk oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

"KIŞ AYLARINDA BU TİP ÇALIŞMALARIN YÜRÜTÜLMESİ TEKNİK OLARAK ZOR GÖRÜNÜYOR"

Çalışmaların hızla yapılması gerektiğinin altını çizen Şube Başkanı Özar, "Kış gelmeden önce bu işlemlerin yapılması lazım. Çünkü, kışın hava şartların etkisi, yağışların etkisi ile risk oranı artacaktır. Aynı zamanda tedbir alınması için burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Kış şartlarında bu tip çalışmaların yürütülmesi teknik olarak da zor oluyor. O yüzden önümüzdeki bu ayların iyi değerlendirilmesi ve bu açılmanın giderilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE"

Sur temelinde meydana gelen göçük semt sakinlerini de tedirgin ediyor. O vatandaşlardan biri olan Bayram Kozak, "Aslında bu yer tarihi bir yer. Önlem alınsaydı şimdi bu yapı böyle olmayacaktı. Önlem alınmazsa her an bu göçük ilerleyebilir. Önlem alınmazsa her yer çöker. Etrafta iş merkezleri ve otel var. Her yer çöker. Burası bir tarihi yer. Bugüne kadar bakılmadı buraya. Artık önlem alınsın ve her an yıkılabilir burası dolayısı ile can güvenliğimiz de tehlikededir" dedi.

Görüntü dökümü:

-Surdan genel ve detaylar

-Göçüğün yaşandığı alan

-Muhabir anonsu

-Yiğit Özar ile röportaj

-Vatandaş röportajı

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807055

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807056

4-BABA OLMA HEYECANIYLA KUYUMCUDA UNUTTUĞU ALTINLARI ÇALINDI; O ANLAR KAMERADA

Emin YEŞİL/ İSTANBUL, 15 yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mazhar Kıbık, ailesine sürpriz yapmak için kuyumcuya gitti. 2 çeyrek altın alan Kıbık, telefonunu ve altınlarını tezgahın üzerinde unuttu. Tezgahtaki telefonu fark eden 1 kişi Kıbık'a telefonunu unuttuğunu söyleyerek, verdi. O esnada adamın yanında bulunan çocuk tezgahtaki çeyrek altınları cebine koydu. O anlar saniye saniye işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. 15 yıl sonra baba olmanın mutluluğunu yaşayan Mazhar Kıbık (40), eşine ve yeni doğan kız çocuğuna sürpriz yapmak için soluğu B Caddesi'nde bir kuyumcuda aldı. Kıbık, kuyumcudan eşi ve yeni doğan çocuğu için 2 çeyrek altın aldı. Daha sonra aynı işyeri içinde hizmet veren döviz bürosuna yönelen Kıbık, üzerindeki bir miktar Türk lirasını dövize çevirmek istedi. Aldığı 2 çeyrek altını ve telefonunu dövizcinin önündeki tezgahın üzerinde bıraktı. O esnada biri çocuk iki kişi de kuyumcudaki dövizciye geldi. İşlemlerini bitiren Kıbık, altınlarını ve telefonunu tezgahın üzerinde unutarak dışarı çıktı. İçeri giren iki kişiden biri unutulan telefonu fark ederek, Kıbık'a seslendi. Tezgahın üzerindeki telefonu alan şahıs, Kıbık'a verdi. Telefonunu veren şahsa teşekkür eden Kıbık, kuyumcu dükkanından ayrıldı. Şahsın yanındaki çocuk ise tezgah üzerindeki çeyrek altınları fark ederek, önce avuç içinde sakladı. Daha sonra cebine koydu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Mazhar Kıbık, kısa bir süre sonra ailesine sürpriz yapmak için aldığı çeyrek altınların yanında olmadığını fark etti. Kuyumcu dükkanına geri dönen Kıbık, güvenlik kamerası görüntülerini izlediğinde şok yaşadı. Telefonunu kendisine veren kişinin yanında bulunan çocuğun çeyrek altınları çaldığını gördü. Mazhar Kıbık, güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek, altınlarını çalan kişiden şikayetçi oldu.

"ÇEYREK ALTINLARIN ÜZERİMDE OLMADIĞINI FARK ETTİM"

Mazhar Kıbık, başından geçen olayı şu şekilde anlattı; "15 senedir çocuğum olmuyordu. Allah'a çok şükür bu sene çocuğum oldu. O sevinçle kuyumcuya gelip, iki tane çeyrek altın aldım. 'Kızıma armağan edeyim' diye. Kuyumcunun içerisinde döviz bürosu da bulunuyor. Döviz bürosundan döviz aldım.Tezgahın üzerinde iki çeyrek altınımı ve telefonumu unuttum. Yanımda baba oğul olduğunu tahmin ettiğim iki kişi vardı. Babası bana seslenerek, 'telefonunuzu unuttunuz' diyerek, telefonumu verdi. Ben de kendisine teşekkür ettim. Kuyumcudan ayrıldıktan yarım saat sonra çeyrek altınların üzerimde olmadığını fark ettim. Geri dönüp, kuyumcuya ait güvenlik kamerası görüntülerine baktığımda, adamın yanındaki, oğlu olduğunu düşündüğüm kişinin tezgahta bulunan çeyrek altınları cebine koyduğunu gördüm. Görüntülerle birlikte emniyete başvurdum. Kendisinden şikayetçiyim"

"BANA O HEVESİ YAŞATMADILAR"

Yeniden 2 çeyrek altın alan Kıbık,"Çocuğuma yapacağım sürpriz kursağımda kaldı. Sürprizimin yarım kalmasına üzüldüm. Ailemi memlekete göndermiştim. Eşimi görüntülü arayıp, 'kızım sana altın aldım' dedi. Ama o hevesi de bana yaşatmadılar. Babası olduğunu düşündüğüm kişinin tamamen bu olayın dışında olduğunu zannediyorum. Çünkü o telefonu bana veriyor. Diğeri 'Baba bu da mı bu abiye ait?' diyebilirdi. Ama demedi. Aldı cebine koydu" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------------

-Güvenlik kamerası

-Çocuk ve yanındaki adamın gelişi

-Adamın telefonu uzatması

-Çocuğun altınları alması

-Cebine koyması

-Olay yeri

-Detaylar

-Kıbık ile röp

-Genel ve detaylar

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807035

5-TUZLA'DA İŞ YERİNİN DEPOSUNDAKİ KABLOLARI BÖYLE ÇALDILAR

-Tuzla'da bir iş yerinin deposuna son iki ayda 3 kere giren şüpheliler piyasa değeri yaklaşık 240 bin lira olan bakır kabloları çaldı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,-TUZLA'da, bir firmaya ait depodan, 2 ay içerisinde benzer şekilde yapılan 3 ayrı hırsızlık olayında 240 bin liralık bakır kablo çalındı. Depo yetkilisi hırsızlık olayları nedeniyle bekçi tutmak zorunda kaldıklarını söylerken, hırsızlık anı deponun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tuzla'da bulunan bir depodan son 2 ayda 3 ayrı kablo hırsızlığı yapıldı. Benzer şekildeki hırsızlık olaylarının sonuncusu 31 Temmuz günü meydana geldi. 200 bin liralık kablonun çalındığı son olay iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yüzlerini kapatarak minibüsle gelen 4 kişiden 1'i, önce depo önünde duran kamyonetin lastiğini tornavidayla patlatıyor. Şüpheliler ardından, kapısını açarak girdikleri deponun içerisinde bulunan bakır kabloları, dışarı taşıyarak araçlarına yüklüyorlar. Araçlarını kabloları dolduran şüpheliler, deponun kapısını kapatarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Son olayda 200 bin, önceki iki hırsızlıkta 40 bin olmak üzere toplam 240 bin liralık kablo hırsızlığına ilişkin Tuzla Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirlemeye çalışıyor. Deponun yetkilisi Levent Yavuz, "2 ay içerisinde 3 sefer depomuz soyuldu. 2 ay önce yine şu gördüğünüz depodan 30-40 bin lira değerinde bakır kablomuz çalındı, makinelerin üzerinden. Daha sonra kabloları komple makinelerden söktük, içeriye aldık. Depomuzun içinden bu sefer 200 bin lira değerinde kablomuz çalındı. Kamera kayıtlarımız olmasına rağmen hırsızları bir türlü bulamadık. Polis araştırıyor. Bekçi kulübesi aldık, dışarıya koyduk. Bekçi tutmak zorunda kaldık. 24 saat bekçi gözetiminde depomuz şu anda." dedi.

Görüntü Dökümü:

-Güvenlik kamera görüntüleri

-Depodan detay görüntüler

-Depo yetkilisi ile röp.

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807029

6-AVCILAR'DAKİ MİNARE BAZ İSTASYONUNA DÖNDÜ

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, - AVCILAR'daki Kalkandelen Camii'nin minaresi GSM şirketleri tarafından baz istasyonuna döndü. Elleştiri ve tepkiler üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı ilgili şirketlere yazı gönderilerek bunların kaldırılmasını istedi.

Denizköşkler Mahallesi Turna Sokak'ta bulunan adını Kuzey Makedonya'nın kuzeybatısında bir şehirden alan Kalkandere Camii'nin minaresi zaman içerisinde GSM şirketleri tarafından mobil görüşmeler ve internet için baz istasyonuna çevrildi. Minarenin şerefesini çevreleyen baz istasyonları ve yere kadar uzanan kalın kablolar ve avludaki 3 büyük jeneratörden rahatsız olan mahalle sakinlerinin eleştirileri üzerine yerel gazeteci Engin Pınarbaşlı, "Buna dur denilmeli" çağrısı yaptı. Caminin hemen yakınlarında oturan Ali Burhan Simsar, Cuma namazlarını sürekli bu camide kıldığını, baz istasyonu sayısının son dönemde çok fazla arttığını, bunların insan sağlığına ciddi tehdit oluşturduğunu söyledi.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin, "Cami minaresindeki baz istasyonu cihazlarının minareden sökülmesi için ilgili firmalarla yazışmalar devam ediyor. Tamamının kaldırılması gerekiyor. Cami derneğine bizim gönderdiğimiz yazıların yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da tüm ilgili firmalara yazı gönderildi. Konuyu takip ediliyor. En kısa zamanda tahliye edilmesi için gerekli çalışmalar devam ediyor" dedi.

Görüntü Dökümü:

Cami ve minaresinden görüntüler

Mahalle sakinlerinin tepkisi (Röportajlar)

Cami avlusundaki jeneratörler

Genel görüntüler

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807059

7- BEYOĞLU'NDAKİ YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

Hakan KAYA-Şahin BOZKURT/İSTANBUL,

Beyoğlu'nda 6 katlı bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yanan binada mahsur kalanların 1'i camı kırarak dışarı çıkmayı başarırken, 3'ü ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Beyoğlu Şehit Muhtar Bey Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir binanın birinci katında saat 08.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binada bulunanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede bulunan 4 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalanlardan biri camı kırarak dışarı çıkmayı başarırken 3 kişiyi de itfaiye ekipleri kurtardı. Dumandan etkilenen 2 kişi de ambulansla hastaneye götürüldü.

Yanan binada mahsur kalanların olduğunu belirten İbrahim Kaygısız, "Dışarı çıktığımızda binadan dumanlar çıkıyordu. İçeride insanlar vardı. Bir kişi balkondan camı kırdı. Daha sonra da itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri 3-4 kişi içeriden çıkarttı" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Yangının olduğu binadan çıkmaya çalışan kişi (Cep telefonu görüntüsü)

-Yangın yerinden görüntü

-Dumandan etkilenen 2 kişinin ambulansta müdahale edilmesi

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807022

8-TUZLA'DA YÜKSEK GERİLİM HATTI DİREĞİNDE İNTİHAR GİRİŞİMİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Tuzla'da kamyonun elinden alındığını iddia eden bir kişi yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte kalan Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından aşağıya indirildi.

Olay saat 08.00 sıralarında Orhanlı Mahallesi, Nakliyeciler sitesi girişinde meydana geldi. Site girişinde bulunan yüksek gerilim hattı direğine çıkan bir kişiyi görenler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis çevredekileri uzaklaştırarak, güvenlik önlemi aldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amacıyla şişme yatak açtı. Müzakereci polis memuru itfaiyenin merdiven aracına çıkarak intihar girişiminde bulunan Zeki S.'yi (50) ikna etmeye çalıştı. Ancak Zeki S.'yi ikna edemedi. Yaklaşık 2 saat boyunca direkte duran Zeki S. itfaiye ve polis ekipleri tarafından direk üstünde yakalandı. Direnmemesi için direğe bağlanan Zeki S. itfaiyenin merdiven aracına alınarak 10 metreden aşağıya indirildi. Ambulansa alınarak, sağlık durumuna bakılan Zeki S. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Zeki S.'nin iddiaya göre elindeki kamyonun alındığı ve bu nedenle bunalıma girerek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Yüksel gerilim hattı direğine çıkan şahsın görüntüsü

-Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Müzakereci polis ikna çalışmaları

-Açılan şişme yastık

-Vatandaş ile röp

-Ekipler tarafından direkte şahsın yakalanması

-Merdiven aracıyla indirilmesi

-Ambulansa konması

-Genel ve detay görüntüler

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807052

9-ZEYTİNBURNU'NDA SPOR ALETLERİNE ASILI CESET BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL DHA

Zeytinburnu Sahili'nde elleri ve ayakları bağlı, boynundan iple asılı erkek cesedi bulundu. Üzerinden Farsça yazılı not çıkan ceset otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Zeytinburnu sahil yolunda sabah saatlerinde spor aletlerine boynundan iple asılı birini görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de asılı duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı çalışma yaptı. Elleri ve ayakları bağlı bulunan kişinin yabancı uyruklu olduğu değerlendirilirken, üzerinde Farsça yazılı not bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından asılı olan ceset, indirilerek otopsi işlemleri için Yenibosna'da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olayın meydana geldiği yer

-Asılı olan cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar

07.08.2019 - Haber Kodu : 190807018