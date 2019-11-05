DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2

ATAŞEHİR'DE TEM'İ KAPATARAK 'DRİFT' YAPAN 5 SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA

Ataşehir TEM Otoyolu'nda düğün konvoyundayken trafiği keserek drift yapan 5 sürücü gözaltına alındı.

Ataşehir TEM Otoyolu Bakkalköy Sapağı Ankara istikametinde pazar günü öğle saatlerinde düğün konvoyundaki araç sürücüleri, yolu trafiğe kapatarak drift yaptı. Yaptıkları hareketlerle trafiği tehlikeye atan araç sürücüleri, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekiplerince araç plakalarından tek tek tespit edildi. 2'si dirft yapan 3'ü yolu kapatan olmak üzere 5 sürücü gözaltına alınarak Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Drift yapan 2 sürücüye 5 bin lira, yolu kapatan 3 sürücüye ise 108 lira para cezası verildi. Ayrıca drift yapan 2 sürücünün ehliyetleri 2 ay süreyle el konulurken, diğer 3 sürücünün de sağlık raporları alınana kadar ehliyetlerine el konuldu. E.A.T.'nin kullandığı 34 BUE 340 plakalı araç trafikten men edildi. Sürücüler, O.B, M.E.Y, İ.H.B, E.A.T ve B.Ş. adli işlem için Ataşehir Şehit Salih Sevgican Polis Merkezi'ne teslim edildi. Emniyetten çıkışta bir araç sürücüsü, damadı kastederek "Her şey Ömer için" dedi.

"TRAFİKTE RAHATSIZLIK VERDİĞİMİZ İÇİN İNSANLARDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Düğün konvoyundaki damat Sait Ömer Topaloğlu, "Biz düğün sahibiyiz, damadız. Bizim arkadaşlar, tabi benim için yaptılar. İster istemez trafiği kapattılar. Drift de yapmış olabilirler. Bunların cezasını devletimiz kesmiştir. Bunların bedelleri ödenmiştir. Trafikte rahatsızlık verdiğimiz için insanlardan özür dileriz. Haklarını helal etsinler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Muhabir anons

-Otoyolda drift yapan düğün konvoyu(cep telefonu kamerası)

-Emniyet otoparkına getirilen düğün konvoyundaki araçlar

-Damat ile röp

-Yakalanan sürücülerin emniyetten çıkışları

-Genel ve detay

05.11.2019 - 09.46 Haber Kodu : 191105016

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2-SULTANGAZİ'DE OTOMOBİLDE GASP DEHŞETİ KAMERADA

-Otomobiline aldığı biri arkadaşı 3 kişi tarafından gasp edilmek istendi.

-Otomobilde başlayan ve sokakta devam eden dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi 'de otomobile binen 3 kişi sürücüyü bıçak ve silah zoruyla gasp etmeye çalıştı. Saldırganlara direnen sürücü, önündeki 2 araca çarptı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde 12 Ekim günü meydana geldi. Ahmet Vurkun, arkadaşı Hüseyin Ö., ve beraberindeki iki kişi ile buluşmak için anlaştı. Buluşma yerine gelen Vurkun'un aracına arkadaşı Hüseyin Ö. ile birlikte isimlerinin Ekrem ve Mesut olan iki kişi bindi. Bir süre sohbet eden araçtakiler iddialara göre, daha sonra Ahmet Vurkun'u bıçak ve silahla tehdit ederek istedikleri yere sürmesini istedi. Bunu üzerine Vurkun, şüphelilere direndi. Otomobilin içinde yaşanan olay sırasında şüphelilerden biri araçtan kendini dışarı attı ve aracın peşinden gitti. Ahmet Vurkun, parmak ve sağ göğsüne aldığı bıçak darbeleriyle hafif şekilde yaralandı. Şüphelilere direnmeye devam eden Vurkun, aracıyla bir sokağa girdi. Önündeki iki araca çarptı. Araçtan inen Vurkun kaçmaya çalışırken, şüphelilerden biri de Vurkun'un peşinden koşmaya başladı. Araçtan inen diğer kişi ise koşarak olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ahmet Vurkun, polise olay hakkında bilgi verdi. Vurkun'un olay yerinde verdiği bilgileri çelişkili bulan polis, üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında Vurkun'un üzerinden bıçak çıktı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Vurkun, burada polise verdiği ifade de Hüseyin Ö. ve isimlerini bildiği ancak tanımadığı Ekrem ve Mesut isimli kişilerle buluşmaya geldiğini, şüphelilerin araca bindikten sonra silah ve bıçak zoruyla aracı istedikleri yere sürmesini, bunun üzerine direndiğini söyledi.

"DURAN İKİ ARACA ÇARPTI"

Olayın görgü tanıklarından mahalle sakini Mehmet Emin Erol, "Burada oturuyorduk biz. Ondan sonra siyah bir araç geldi. Duran iki araca çarptı. Biri de koşuyordu. Sonra içinden iki kişi çıktı. Kaçmaya başladılar. Ondan sonra bir kişi daha çıktı, yaralıydı. Yardım istedi 'Polis, ambulans' diye. Bizde polis ve ambulansı aradık. Polis ve ambulans geldi" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Gasp girişimi ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokağa giren otomobilin arkasından bir kişinin koştuğu görülüyor. Ahmet Vurkun'un kullandığı otomobil daha sonra park halinde olan iki araca çarpıyor. Çarptıktan sonra aracın peşinden koşan kişinin olay yerinden uzaklaşıyor. Görüntülerin devamında araçtan ilk olarak sürücü Ahmet Vurkun ve arkadaşı Hüseyin Ö., iniyor. Vurkun, kaçmaya çalışırken, Hüseyin Ö.'nün Vurkun'un peşinden gittiği görülüyor. Daha sonra araçtan bir kişi daha iniyor. Otomobilin kapılarını açarak bir şey arayan kişi, daha sonra koşarak olay yerinden uzaklaşıyor. Tüm yaşananlara tanık olan vatandaşların ise ilk olarak paniklediği ve kaçıştığı görülürken, daha sonra sürücünün yardımına koştukları kameraya yansıyor. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kaçan şüphelileri kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Sokağa giren otomobil

-Otomobilin peşinden koşan kişi

-Otomobilin önündeki araçlara çarpması

-Araçtan inenler

-Sokakta yaşanan hareketlilik

-Detaylar

(AKTÜEL)

-Olayın meydana geldiği sokak

-Yaralı Vurkun

-Polis ekipleri

-Sokakta toplananlar

-Görgü tanığı ile röp.

-Genel ve detaylar

05.11.2019 -11.25 Haber Kodu : 191105054

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3- İSTANBUL'DA DEPREMLERLE BATTI... VORDONİSİ ADASI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Serdal ALTINTEPE/ İSTANBUL, MALTEPE açıklarında yer alan ve İstanbul'un onuncu adası olarak bilinen, yaklaşık bin yıl önce yaşanan deprem sonrası sular altında kalan İstanbul'un pek bilinmeyen adası Vordonisi havadan fotoğraflandı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy adanın 6,5 büyüklüğündeki birkaç depremle batmış olabileceğini söyledi.

Vordonisi, Büyükada, Heybeliada , Burgazada, Kınalıada, Sedefadası, Sivriada, Yassıada, Kaşık Adası ve Tavşan Adası'ndan sonra İstanbul'un 10'uncu adası. Vordonisi'nin batma nedeni, yaklaşık 1000 yıl önce yaşanan büyük İstanbul depremi olarak biliniyor. İstanbul'da Dragos ile Küçükyalı arasında, Maltepe sahilinin yaklaşık 1 kilometre açığında bulunan ve birçok arkeolojik eser barındıran tarihi Vordonisi Adası, Manastır Kayalıkları, Bostancı Çöken Ada ve Höreke isimleriyle de biliniyor. İki adacıktan oluşan Vordonisi'nin Bizans döneminde manastır olarak kullanıldığı biliniyor.

HARİTALAR İNCELENDİĞİNDE ORTAYA ÇIKTI

Fener Rum Patrikhanesi'nin MS 500 tarihli İstanbul haritasının tekrar incelenmesi sonucunda yeniden fark edilen ada, 1000 yıl önce meydana gelen büyük İstanbul depremi sonrasında sular altında kalmadan önce Bizans döneminde sürgünlere ve din adamlarına ev sahipliği yapıyordu ve en önemli yapısı üzerinde bulunan manastırdı.

ÜŞEMEZSOY: BİRKAÇ DEPREMDE BATMIŞ OLMASI GEREKİR

Adanın nasıl ve neden battığıyla ilgili olarak Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, adanın tek bir depremde batmadığını ifade edereke şöyle konuştu:

"Bu adanın batışını anlamak için Marmara 'nın tektoniğini anlamak gerekir. Bu yapıyı kat eden faylar var. Bunlar 17 Ağustos'ta kırılan Kuzey Anadolu Fayı'nın ikinci kolları olarak karaya doğru giriyor. Bunun bir kolu Dragos'un doğu tarafında, bir kolu batı tarafında. Bunlar esas olarak yalıtımlı ve düşey faylar. Bu düşey faylar nedeniyle Dragos'un Bostancı'ya olan kesimi çöküyor Dragos yükseliyor ve sağlam bir zemin ortaya çıkıyor. Ama buna karşılık Dragos'un iki yanı da çamurdan oluşmuş, bu çökmeyle bağlantılı olarak kalın bir çamur tabakasının biriktiği bir alan var. Burada 20-30 metrelik bir sondajdan sonra derine iniyorsunuz. Bu ada da bu tip depremlerle batmış. Tek bir depremde değil birkaç depremde batmış olması gerekir. Bunlar 6,5'lik depremleri getirebilir. 30-40 kilometrelik bir fayın bir metre çökmesiyle oluşan deprem söz konusu. 5-10 depremle bin yıldan beri battığını düşünebiliriz."

Vordonisi Adası'na yapılan keşif dalışlarında yer alan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, su altında gördüklerini de anlattı. Keşif sırasında kilise duvarına rastlamadığını ifade eden Üşümezsoy, "Bu yapılar yalnızca Dragos ve çevresinde değil örneğin Kurfalı'da, Kartal 'da, Tuzla 'da ve hatta Avcılar 'da da var. Bunlar Kuzey Anadolu Fayı'nı kat eden ikincil faylar ama Adalar Fayı'nın kesinlikle Kuzey Anadolu Fayı olmadığını gösteriyor. Ben oraya daldığımda burada gördüğümüz 20-30 cm kalınlığında kuvarsit tabakaları batan kilisenin duvarları gibi yorumlamışlar ama aslında batan kiliseye ait bir veri göremedim. Çok yosunla kaplandığı için tabakalarla gerçek duvarı ayırmakta kazımakla mümkün olabilir." dedi. Prof. Dr. Üşümezsoy ayrıca İstanbul'un diğer adalarının da zemin olarak en sağlam olan adalar olduğunu kaydetti.

Bu arada Maltepe Belediyesi de Vordonisi Adası'nın kalıntıları için keşif çalışması yaparak yıllar boyunca ihmal edilen tarihi adanın, tüm özellikleriyle keşfedilerek, deniz turizmine açılmasını hedefliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Vordonisi adasının havadan görüntüsü

-Adaya yapılan keşif dalışından görüntü

-Prof. Dr. Şener Üşümezsoy röp

-Genel ve detaylar

05.11.2019 - 11.08 Haber Kodu : 191105043

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4- TAKSİM CAMİİ İNŞAATINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ersan SAN/İSTANBUL,

Taksim Camii inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. 2017 yılında temeli atılarak yapımına başlanan Taksim Camii'nin büyük bölümü tamamlandı. Caminin iskele kurulan minaresindeki çalışmalar ise havadan görüntülendi. İnce işçiliğine başlanan caminin yıl sonunda açılması planlanıyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

05.11.2019 - 09.49 Haber Kodu : 191105018

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5- ESENYURT'TA 'PARA ÜSTÜ' DOLANDIRICILIĞI

Çağatay KENARLI İSTANBUL,

Ev kiralama bahanesiyle depozito ve kiralama bedeli olarak sahte 500 Euro vererek para üstünü Türk lirası alıp dolandırıcılık yapan 2 kişi gözaltına alındı.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt 'ta ev kiralama bahanesiyle sahte euro verip para üstünü Türk lirası alarak dolandırıcılık yapan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevrede bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisler, şüphelilerin Halil S. (53) ve Gökhan E. olduğunu belirledi. Polis 1 Ekim'de, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi'nde Halil S. ve Gökhan E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gökhan E.'nin üzerinden Bilal Ö. adına düzenlenmiş sahte ehliyet ele geçirildi. Halil S.'nin üzerinden ise sahte bin 500 Euro ele geçirildi. Ekipler yaptığı detaylı incelemede Gökhan E.'nin 5 ayrı suçtan arandığı, Halil S.'nin ise 8 ayrı suçtan hakkında aranmasının bulunduğunu tespit etti. Şüphelilerin dolandırıcılık, parada sahtecilik, güveni kötüye kullanma suçlarından toplam 27 olaydan firari olarak arandıklarını tespit etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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6-JANDARMA'DAN SAHTE ALKOL VE KAÇAK SİGARA OPERASYONU

İstanbul DHA

İstanbul'da jandarma ekiplerinin Avcılar ve Silivri 'de 6 farklı adreste düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yüklü miktarda sahte alkol, dünyaca ünlü alkol firmalarına ait içki etiketleri ile kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

M.Y., Y.B. ve H.K isimli kişilerin Avcılar ve Silivri'de sahte alkol imal ederek, tekel bayilerinde satışa sunduğu bilgisi alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin sahte alkolleri imal ettiği adres ve satışa sundukları Tekel bayisine operasyon düzenledi. Avcılar ve Silivri'de belirlenen 6 adres ve 1 araca eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış bin 292 dolu içki şişesi, bin 190 litre sahte alkol, 100 adet sahte TAPDK bandrolü, 20 bin adet dünyaca ünlü alkol markalarına ait içki etiketleri, bir alkolmetre , 3 plastik tank, 650 boş içki şişesi, 4 makaron sigara sarma makinası, 210 gram kaçak tütün, bin 200 adet doldurulmuş makaron, 400 adet boş makaronla içki yapımında kullanılan esanslar ve gıda boyaları ele geçirildi.

PET SU ŞİŞESİNDE SAHTE RAKI

Jandarma ekiplerinin bir adresin mutfağında yaptıkları aramalarda çok miktarda pet su şişesine doldurulmuş sahte rakı ele geçirdi. Şüphelilerin sahte rakıları kamufle etmek için pet su şişelerine doldurduğu belirtildi. Ekiplerin, şüphelilerin kendilerine ait olan ve ruhsatsız olarak çalıştırdıkları tekel bayisine yaptığı baskında ise 4 makaron sarma makinesi ve çok sayıda kaçak sigara ile kaçak tütün ele geçirdi. Şüpheliler ifadelerinde; imal ettikleri sahte alkoller ve kaçak sigaraları, burada sattıklarını itiraf etti. Şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer iki şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

-Baskın yapılan adresler

-Ele geçirilen maddeler

-Detaylar

05.11.2019 - 09.36 Haber Kodu : 191105012

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7-SULTANGAZİ'DE ELİNE FIRÇA ALAN GENÇ, TEMİZLİK İŞÇİSİNE YARDIM ETTİ

Haber: Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Sultangazi'de, bir kişi eline aldığı fırçayla yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yardım etti. O anları ise bir arkadaşı görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Sultangazi'de trafiğin yoğun olduğu Atatürk Bulvarı 'nda, bir araçtan yola dökülen molozları temizleyen belediye işçisine yoldan geçen bir genç yardım etti. Çevrede bulunan bir iş yerinden fırça alan genç, temizlik işçisi ile birlikte yolu temizledi. Yoğun trafik akışı içerisinde temizlik işçisine yardım eden gencin bir arkadaşı da o anları görüntüleyerek, sosyal medya hesabından paylaştı. Gencin duyarlı davranışı kısa sürede yüzlerce beğeni aldı.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-İşçiye yardım eden kişi