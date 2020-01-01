DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Yılın ilk gününde İstanbul 'da trafik yoğunluğu İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre %11'lere kadar düştü.

İstanbul'da 2020'nin ilk günü yollar boş kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'nin trafik yoğunluk haritası verilerine göre saat 09.00 sıralarında yoğunluk yüzde 11'e kadar düştü. Sabah saatlerinde İstanbul trafiğinin en yoğun olduğu yerlerden Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy 'de araçların rahat bir şekilde ilerledi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de araç sürücüleri rahatlıkla ilerledi.

Metrobüs duraklarının da boş kaldığı görüldü.

EK GÖRÜNTÜ

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Akan trafik

Görüntü Dökümü:

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-HALİÇ KÖPRÜSÜ

-Araçlardan görüntü

-Yoldan detaylar

-MECİDİYEKÖY metrobüs durağından detay

-Yürüyen vatandaşlar

-Araçlardan görüntü

-Yollar

-KADIKÖY

-Yoldan detaylar

-Genel ve detaylar

01.01.2020 - 09.04 Haber Kodu : 200101119

01.01.2020 - 09.20 Haber Kodu : 200101123

01.01.2020 - 09.32 Haber Kodu : 200101126_

01.01.2020 - 10.01 Haber Kodu : 200101128

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5- ESENLER'DE METRO İSTASYONUNDAKİ BIÇAKLI KAVGADA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/ ESENLER metro istasyonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Esenler metro istasyonunda saat 03.00 sıralarında iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada yaralanan Musa Anter Ö. ve Beytullah Ö. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, diğer gruptan 3 kişi olay yerinden kaçtı. Metro içindeki güvenlik kameralarını inceleyen ve yaralıların arkadaşı Yusuf B.'nin ifadesini alan Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ellerinde bıçak olan iki grubun kavga ettiğini ve her iki gruptan yaralananların olduğunu belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, hafif yaralı halde olay yerinden kaçan Hüseyin A., Enes S. ve Muharrem S.'yi tedavi için gittikleri hastanede yakalayarak gözaltına aldı . Hastanedeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete getirilen 6 şüpheli, buradaki işlemlerin ardından Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Olayla ilgili çekilen görüntüler

01.01.2020 - 16.23 Haber Kodu : 200101224

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6- KARTAL'DA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ KALAN BÖLÜMÜNE KUM DESTEĞİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/ İstanbul DHA

Kartal 'da dün sabah saatlerinde çöken istinat duvarının kalan bölümünün yıkılma ihtimaline karşı, duvarın önüne yaklaşık 30 kamyon kum dökülerek güçlendirme çalışması yapıldı. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Düzey Sokak'ta dün sabah saatlerinde bir binanın otoparkında istinat duvarı çökmüş, park halinde bulunan 3 araba yan binanın bahçesine düşmüştü. Yaşanan olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken arabalarda hasar meydana gelmişti. Toplam 63 daireden oluşan iki bina ise tedbir amaçlı boşaltıldı. Kartal Belediyesi ekipleri, istinat duvarının kalan bölümünün çökme ihtimaline karşı yaklaşık 30 kamyon kum getirerek duvara destek yaptı. 63 dairede yaşayanlardan bazıları belediye tarafından otellere yerleştirilirken, bazı vatandaşlar ise yakınlarının evine gitmeyi tercih etti. Duvarın önüne kum dökülerek yapılan çalışmanın ardından oluşan durum havadan da görüntülendi.

"ŞOK OLDUM GÖRÜNCE. NUTKUM TUTULDU"

Bir mahalle sakini, "Sabah 10.45 falandı. Bir gürültü yatak odasına geldi. Dedim ne oldu, tam gözümü açtım bir sesler geldi. Kadın arkadaşların sesleri. Cama doğru yürüdüm ki iniyor aşağıya. Şok oldum görünce. nutkum tutuldu birden bire. İstinat duvarı indi arabalarla birlikte. Çığlık çığlığa insanlar. Çok korktuk. Aynı sitenin A bloğundayız biz. Şu anda bizim bina boşaltılmadı. Ama yine de ölçümler falan bitsin tam kesin sonuç o zaman alınacak. B blok boşaltıldı ama." dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntüler

-Muhabir anons (Gamze ŞİMŞEK)

-Çöken istinat duvarı

-Vatandaşlar ile röp

-İstinat duvarına yapılan kum desteği

-Binaların havadan görüntüsü

-Binanın çevre duvarında oluşan çatlaklar

-Genel ve detay

01.01.2020 - 14.56 Haber Kodu : 200101191

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7- HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSERİ

İstanbul DHA- ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Levent'in paylaşımı

01.01.2020 - 12.10 Haber Kodu : 200101151

- İstanbul