DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 4

- HEYBELİADA'DA YANGIN; YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Cem TURSUN - Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - Gamze ŞİMŞEK - İstanbul DHA

HEYBELİADA'da çıkan yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı.

Heybeliada'da saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangına helikopterle de müdahale edildi. Birkaç noktaya yayılan yangına müdahale için Kartal, Maltepe ve Pendik'ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Yangını söndürmek için ada sakinleri de çalışmalara katıldı. Yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bugün saat 15.00'de Adalar ilçemiz Çamlimanı mevkiinde henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangında 1 hektarlık alandaki kızılçam ormanı zarar görmüştür. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü Ekiplerinin karadan ve havadan müdahalesiyle saat 16.30'da kontrol altına alınmış, soğutma çalışmaları devam etmektedir. Söndürme çalışmalarına 2 adet yangın söndürme helikopteri 4 adet orman itfaiyesi ekibi müdahale etmiştir. Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatılmıştır."

Görüntü Dökümü:

---------

-Yangından görüntü

-Yangına müdahale

-Helikopterin su atması

-Çalışmalar

-Takviye ekiplerin gönderilmesi

-Yanan bölge

-Çalışmalardan detaylar

-Görgü tanıkları ile röp.

Erdem Gül'ün açıklaması

- TOPRAĞA VERDİĞİ ÇOCUĞUN KIZI OLMADIĞINI 18 GÜN SONRA ÖĞRENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'taki makas atan aracın neden olduğu kazada 18 gün sonra bir yanda mucize bir yanda da drama yaşandı. Kazada öldü diye toprağa verilen 9 yaşındaki Hiranur'un yaşadığı, toprağa verilenin ise yaşıyor denilen 9 yaşındaki Gülnür olduğu ortaya çıktı. Baba İlhan Özçelik "Beni tanıdı, 'baba' dedi çok zorluk çekti" diye konuştu.

Beşiktaş'ta 9 Haziran'da TEM Otoyolu Harp Akademileri Tüneli'nde "trafikte makas atma" nedeniyle yaşanan kazada 3'ü çocuk 4 kişi ölmüş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazada anne Seyhan Özçelik ile çocukları Hiranur (9) ve Musap'ın (8) öldüğü açıklandı. Diğer ölen kişi ise sürücü Nurullah Eray'ın oğlu 8 yaşındaki Yusuf Eray'dı . Cenazeler Muş ve Bitlis'te toprağa verildi. Gülnur Eray'da (9) kazada ağır yaralanmış ve hastaneye kaldırılımıştı. Kazada kurtulan Nurullah Eray, ağır yaralı olarak yoğun bakıma kaldırılan yüzü sargı bezleriyle sarılı kızı Gülnur'un (9) yoğun bakımdan çıkmasını bekledi. Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Gülnur'un yoğun bakımdan çıkarıldığı haberi geldi. Hastaneye koşan baba, küçük kızın yeğeni Hiranur olduğunu öğrendi.

Bunun üzerine kazada eşini ve oğlunu kaybeden baba İlhan Özçelik, toprağa verdiğini sandığı kızı Hiranur'un hayatta olduğunu öğrendi. Yaşadığını sandığı kızını aslında toprağa verdiğini öğrenen dayı Nurullah Eray ise büyük bir şok yaşadı.

"SADECE BURNUNU VE SAÇLARINI GÖRDÜM"

Toprağa verdiği çocuğun kızı olmadığını 18 gün sonra büyük bir şokla öğrenen baba İlhan Özçelik, "Kazadan sonra Hiranur'u ben teşhis ettim. Sadece burnunu ve saçlarını gördüm. Öldü diye toprağa verdim. Şimdi öğrendim ki Hiranur yaşıyor, hastanede. Meğer Gülnur'u kaybetmişiz. Şoka girdim. İkisi de benim kızım. Ne hissedeceğimi bilmiyorum. Bir yanım buruk, bir yanım sevinç. Kızımı gidip hastanede gördüm. Ne diyeceğimi bilemedim. Bu acılar, bu şoklar nasıl tarif edilir bilmiyorum. Kızımı gördüm, iyiye gidiyor. Beni tanıdı baba dedi çok zorluk çekti" diye konuştu.

O CANAVAR YUVALARI YIKTI

Amca Mehmet Özçelik ise, "O canavar zaten yuvaları yıktı. Neye sevinelim neye üzülelim. İki aileyi yaktı. Bir an önce yakalanıp en ağır cezayı almasını istiyorum" diye konuştu.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen kazada makas atarak ilerlediği önü sürülen otomobilin sürücüsü Yusuf Arıkboğa ve yanındaki arkadaşı Abdülsamet Topçi, arkadan gelen araçta bulunan baba Mehmet Topçi tarafından olay yerinden kaçırılmıştı. Baba ile oğlu yakalanmıştı. Ancak sabıkalı sürücü Yusuf Arıkboğa hala aranıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------

-Hiranur'un amcası Mehmet Şirin Özçelik ile röp

-Baba İlhan Özçelik ile röp

-Yakınlarından görüntü

-Hastaneden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

=======================

- İMAMOĞLU'NDAN İBB'DEKİ İSTİFALARLA İLGİLİ AÇIKLAMA

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili olarak, "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP, İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.



İBB'DEKİ İSTİFALAR

İmamoğlu yemek öncesi gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili sorulan soruya, "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıç için hep beraber süreci harekete geçireceğiz. Konuşacağız. Daha henüz bir araya bile gelemedik. Bugün 2. günümüz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz, düşüncelerini öğreneceğiz. Kimseye ön yargımız yok, bizim için verimlilik ve liyakat önemli. Tecrübelerini ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Şu anki görevi bırakmalarındaki statü beklentileri olabilir onun için Pazartesi davet ettik ve konuşacağız" yanıtını verdi.

'YAKIŞAN BENİ ZİYARET EDİP KAHVEMİ İÇMESİ'

İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın ortak yayında yaptığı çay davetiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, " 'Öncelikle Binali Beye teşekkür ederiz. Seçimden önce ben 4-5 gün kala sürekli davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz, bunda hiçbir sorun yok ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi, büyükşehir belediyesini ziyaret etmesi, televizyonlar üzerinden değil de gelip bizzat tebrik etmesi. Ben olsam öyle yapardım, açık söyleyeyim. Daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım; Pazar günkü yaptığımız yayından sonra seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim, sohbet edelim, sürecin harareti düşsün, topluma güzel mesajlar çıksın ki ben bunu meydanlarda da dile getirdim ama olmadı. Dolayısıyla bence şuanda hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bizi makamda, Saraçhane'de ziyaret etmesidir. Bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yılda hatırı olsun'" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-İmamoğlu'nun konuşması

-Detaylar

=====================

- D-8'İN 22. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜ TOPLANTISI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Güven USTA, İSTANBUL

D-8'in 22. kuruluş yıldönümü toplantısı Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti.

Toplantıya 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi(ESAM) Genel Başkanı Recai Kutan ve üye ülkelerden çok sayıda davetli katıldı.

Toplantıda konuşan Abdullah Gül, "Burada güzel bir şekilde ifade edilen adalet, işbirliği, uzlaşı. Tüm bunlar çok ulvi prensipler. Bunlar aslında tüm ilahi dinlerin insanlığa telkinleri. Evrensel değerler aynı zamanda. Bu değerlerin içi boş değil. Özüne gidersek, özünde bütün bu idari telkinlere gideriz. İnsanların mutlu olması ve refah içinde yaşamaları için bu ilkeler öne çıkartıldı. Önce tabi bu ilkeler, ülkelerin kendi için önemli, daha sonra beraber yaşadıkları bölgeler için ve sonra da çok daha geniş bir coğrafya için geçerli. Dolayısı ile bu bilinç içinde bakıldığında D-8 dar kalıplara değil, daha geniş bir şekilde anlam yüklenebilir ve uzun yıllar bu bilinci gerçekleştirmek için de hep uğraşılması gerekir" diye konuştu.

"İSLAM ÜLKELERİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI KURULMALIDIR"

Saadet Partisi Genel başkanı Temel Karamollaoğlu ise "Müslümanlar güçlerini birleştirdiği takdirde bu gidişe 'dur' diyebilir. İyinin, güzelin, doğrunun ve faydalının hakim olduğu bir dünyayı kurabilir. İslam Ülkeleri Birleşmiş Milletler Teşkilatı kurulmalıdır. İslam Ülkeleri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. İslam Ülkeleri kendi para birimleriyle ticari alışverişlerini yapmalıdır. İslam Ülkeleri Savunma Birliği Teşkilatı kurulmalıdır. Müslüman olsun ya da olmasın bütün insanların zulümden ve işgallerden kurtulmalarının yolu sağlanmalıdır. İslam Ülkeleri Bilim ve Kültür İşbirliği Teşkilatı kurulmalıdır. Bu teşkilat bilim ve teknoloji paylaşımına aracılık etmelidir. Yukarıda zikrettiğim hususlar hayata geçirildikten sonra İslam ülkeleri olarak; Eğitimde dünyaya rol model olacak maddi ve manevi kalkınmayı sağlayacak güçlü bir sistemi tesis etmeliyiz" İfadelerini kullandı.

"BU İDDİA GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

ESAM Genel Başkanı Recai Kutan da, "D-8 grubunun, resmen oluştuğu günü kutlamak, böylece 6 milyarlık insan alemi için, savaş değil, barışı; çatışma değil, diyalogu; çifte standart değil, adalet; üstünlüğü değil, eşitliği; sömürüyü değil, işbirliğini; Baskı ve tahakkümü değil, insan hakları ve hürriyeti hedef alan bu anlaşmanın önemini dünyaya tekrar hatırlatmak için her yıl bu toplantıyı düzenliyoruz. D-8, dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, böyle bir kuruluş, belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle, sadece üye ülkelerin tamamını değil, dünyadaki ezilen, sömürülen bütün ülkelerin kalkınmasında ve 'Yeni Bir Dünya' özleminin gerçekleşmesinde, büyük bir önem taşımaktadır. D-8 gurubunun kurulduğu dönemde, çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın, yayın organlarında, D-8'in, G-8'e karşı, hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. D-8, dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan bazı, kuvveti hak sebebi sayan güçlerin karşısına, biz de dünyanın parçasıyız geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim, dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajı ile çıkmıştır" diye konuştu. Ardından konuşan D-8 Genel Sekreteri Dato Ku Jaafar Ku Shaari de, ülkelerin birbirileriyle olan işbirliğine dikkat çekerek, bu işbirliğiiçinde Necmettin Erbakan'ın vizyonu ile hareket edilmesi gerektiğini söyledi.



Görüntü dökümü

-----------------------------

-Abdullah Gül'ün karşılanması

-Gül ve katılımcıların tokalaşması

-Genel ve detay görüntüler

-Temel Karamollaoğlu'nun konuşması

-Recai Kutan'ın konuşması

-Shaari'nin konuşması

-Abdullah Gül'ün konuşması

-Toplu fotoğraf verilmesi

-Genel ve detay



==================

- 'KUSURSUZ KULAK', FAZIL SAY'LA BULUŞTU

Elif YAVUZ- İstanbul DHA - KUSURSUZ kulak olarak da bilinen absolut kulak yeteneğine sahip 7 yaşındaki Bager Çalışcı, en büyük hayali olan ünlü piyanist Fazıl Say'la buluştu.

Muş'un Ağartı köyünde yaşayan Bager Çalışcı absolut kulak olarak da bilinen duyduğu sesleri notaya dökebilme yeteneğine sahip. Doğuştan görme engelli Çalışcı, müzik öğretmenin de desteğiyle, köyünde verdiği konser sonrası sosyal medyanın ilgi odağı olmuştu. Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) Sanat aracılığıyla Fazıl Say ile buluştu. Fazıl Say o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntülerde Bager ile birlikte 'Katibim' parçasını çalan Say, "Piyano eğitimi uzun bir yoldur, 10-15 yıl, merdivenlerden çıka çıka. Bager bu yolu katedecektir, yeteneğine inancımız sonsuz, çok emek ve çok çalışma ile. En iyi hocalar ile ilerlemesi için ben de yol göstericisi olacağım" şeklinde paylaşımda bulundu.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Say'ın paylaştığı görüntü

=======================



EYÜPSULTAN'DA SAMAN BALYALARI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Emin YEŞİL/ İSTANBUL,

Eyüpsultan'da saman balyalarının istiflendiği alanda yapılan kaynak çalışması sırasında yangın çıktı, çok sayıda saman balyası yandı.

Yangın, Eyüpsultan Pirinççi Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Saman balyalarının istifli olduğu alanda kaynak çalışması yapıldığı sırada sıçrayan bir kıvılcım saman balyalarını tutuşturdu. Çevredeki diğer balyaları uzaklaştırmaya çalışan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan balyalara müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın diğer saman balyalarına ve çevredeki ahırlara sıçramadan söndürüldü. Kimsenin yara almadığı olayda maddi zarar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Yanan balyalardan görüntü

-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Görgü tanıkları ile röportaj

-Diğer detaylar