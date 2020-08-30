DHA İSTANBUL GÜNDEMİ-1 - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE HAREKETLİ DAKİKALAR

-Etrafa ve bekçilere ateş açan kişi 4 saat sonra ikna edilerek gözaltına alındı

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU-Emin YEŞİL-Taylan ERGÜN-Ali ABLAY-Alper KORKMAZ/ İSTANBUL DHA

Başakşehir'de dün akşam saatlerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durması için ikazda bulundu. Bekçilerin ikazlarına aldırış etmeyen kişi yaya olarak kaçmaya başladı. Bir süre bekçilerden kaçan şüpheli belinden silahını çıkararak önce başına dayadı. "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyen şüpheli daha sonra da etrafa ve bekçilere doğru ateş açtı. Olay yerine Özel Harekat polisleri de dahil çok sayıda polis sevk edildi. Bina içine saklanan şüpheli müzakereci polislerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu silahını da bırakarak teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin 16 yıl kesinleşmiş cezası olan cezaevi firari Mehmet Bağ olduğu öğrenildi.

Olay Başakşehir, Kayabaşı Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazi Yaşargil Caddesi üzerinde devriye gezen gece bekçileri durumundan şüphelendikleri adının Mehmet Bağ (36) olduğu öğrenilen bir kişiyi durdurarak kimlik istedi. Durmayarak kaçmaya başlayan Bağ, kovalamacanın ardından belinden silahını çıkarak önce başına dayadı. Cadde üzerinde bir sitenin bahçesine giren Bağ, başına dayadığı silah ile bekçilere "Yaklaşırsanız kendimi öldürürüm" diyerek direndi.

ETRAFA VE BEKÇİLERİN ÜZERİNE ATEŞ AÇTI

Gece bekçileri telsizden hemen olay yerine takviye ekiplerin gelmesi yönünde anons geçti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bu sırada silahını başına dayayan Bağ, etrafa ve gece bekçilerinin üzerine rastgele ateş açtı. Bekçiler şüphelinin bacak kısmını hedef gözeterek silahla müdahale etti. Şüpheli Bağ, sol ayağından isabet almasına rağmen kaçmaya devam etti. Olay yerine gelen polisler Bağ'ın bulunduğu alan çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Çelik yeleklerini giyen polis ekipleri Bağ'ı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Bu sırada olay yerine Özel harekat polisleri de çağrıldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerinde sağlık ekipleri hazır beklerken, itfaiye ekipleri de geldi.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ BİNAYA GİRDİEtrafa rastgele ateş açan Bağ, bir süre yaya olarak ilerledikten sonra 28 katlı binaya girerek saklandı. Özel harekat polisleri de dahil polis ekipleri binanın etrafını sararak önlem aldı. Müzakereci polis ekipleri Bağ'ın bulunduğu yeri tespit etmek için binaya girdi. Özel harekat polisleri de şüphelinin olduğu düşünülen boş dairelerin kapısını kırarak içeri girdi. Yapılan araştırmada elinde silahla kaçan şüphelinin 13. katta bulunan bir daire de olduğu tespit edildi. Önce müzakereci polisler şüpheli ile temas kurdu. Bir süre Bağ ile konuşan polis ekipleri şüpheliyi ikna etti.

GÖZALTINA ALINDI, BİNA SAKİNLERİ ALKIŞ TUTTUPolis ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu şüpheli silahı ile birlikte teslim oldu. Özel harekat polislerinin eşliğinde binadan çıkarılan Bağ'ı ekip aracıyla sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Şüphelinin gözaltına alındığını gören site sakinleri pencerelerden polisi alkışladığı görüldü. Şüphelinin götürülmesiyle vatandaşların rahat bir nefes aldığı görüldü.

ŞÜPHELİ CEZAEVİ FİRARİSİÖte yandan Mehmet Bağ'ın cezaevi firarisi olduğu, 16 yıl kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra 6 farklı dosyadan da aranmasının bulunduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİNİN ARACI EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜŞüpheliye ait olduğu öğrenilen lüks bir otomobil ise çekici yardımıyla emniyet otoparkına çekildi. Polis ekipleri yaptıkları incelemede park halinde duran lüks aracın üzerinde takılı olan plakanın sahte olduğunu otomobilin de borç yüzünden yakalanmasının olduğu tespit etti.

ŞÜPHELİNİN VURULMA ANI CEP TELEFON KAMERASINDAAyrıca, gece bekçisi ile şüpheli arasında ki kovalama anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Bekçilerin şüpheliyi durdurmak için yere ateş açtığı ve şüphelinin de kaçtığı görülüyor. Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü: --------------(AKTÜEL)-Olayın meydana geldiği yer-Polis ile şüphelinin görüntüsü -Şüphelinin başına silah dayadığı anlar -Polisin şüpheli ile konuşması -Şüphelinin saklandığı bina-Polisin bina etrafında önlem alması-Özel harekat polisinin gelmesi-Özel harekatın içeri girmesi-Vatandaş ile röpitfaiye ve sağlık ekiplerinin görüntüsüŞüphelinin binadan çıkarılmasıBina sakinlerinin alkış tutmasıGenel ve detaylar

(CEP TELEFONU KAMERASI)-Şüphelinin etrafa ve gece bekçilerine ateş açarak kaçması-Gece bekçilerinin şüphelinin ayağına doğru ateş açması-İkna etmeye çalışmaları-Genel ve detaylar

30.08.2020 - 00.05 Haber Kodu : 20083000229.08.2020 - 22.20 Haber Kodu : 20082922329.08.2020 - 22.14 Haber Kodu : 20082922229.08.2020 - 21.48 Haber Kodu : 20082921929.08.2020 - 21.09 Haber Kodu : 200829217

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TEKNOLOJİ MERKEZİNİN AÇILIŞINI ROBOTLA YAPTI

Haber: Gülseli KENARLI - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Teknoloji ve Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Hamlesi ve 40 fabrika açılış törenine katıldı. Ataşehir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk katıldı.aErdoğan teknoloji merkezinin açılışını kendisine açılış butonuna basması için tablet bilgisayar getiren robotla yaptı.Erdoğan törende yaptığı konuşmasında, "Zaferler haftasında, 30 Ağustos Zafer Bayramının arifesinde böyle bir tören yapmak çok çok anlam taşıyor" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimizin tökezlemesi için ellerini ovuşturanlara inat üretmeye devam ediyoruz. Kovit-19 salgınında bir çok ülke ekonomik sarsıntı yaşarken Türkiye ekonomisi toparlanmaya devam ediyor. Normalleşme takvimiyle beraber mevcut yatırımlara yenilerini ekliyoruz. Firmalarımız rekabetçi fiyatları, hepsinden önemlisi güvenilirlikleriyle öne çıkıyor" diye konuştu.

"HER ALANDA KOVİD-19 SÜRECİNDEN ÜLKEMİZ GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"Erdoğan, "Salgın döneminde bir çok firmamız kısıtlı Pazar payısın olduğu ülkelere açılma fırsatı buldu. İnşallah dünya genelinde salgının etkileri azalıp taşlar yerli yerine oturdukça Türkiye'nin yakaladığı ivmenin hızı artacaktır. Her alanda kovid19 sürecinden ülkemiz güçlenerek çıkacaktır. Birileri istemese de biz 3 kıtanın merkezi olan Türkiye'yi teknolojinin üssü yapmakta kararlıyız" şeklinde konuştu.

"DİJİTAL OYUN ŞİRKETLERİMİZ KÜRESEL ÖLÇEKTE SES GETİRMEYE BAŞLADI"Erdoğan, "Milyar doların üzerinde değere ulaşan dijital oyun şirketlerimiz küresel ölçekte ses getirmeye başladı. Salgın döneminde sıkıntı çekmediysek, işle bu güçlü üretim altyapısından dolayı. Dünyanın en güçlü ülkelerinde sağlık personelinin bile maskeye ulaşamadığı dönemde biz solunum cihazını 2 haftada banttan indirmeyi başardık" dediErdoğan yarın Roketsan'ın yatırımının açılışını yapacağını, ertesi gün ise Giresun'u ziyaret edeceğini belirtti.

"BİRKAÇ MİLYAR DOLARLA EKONOMİSİ ÇÖKERTİLEN O ESKİ TÜRKİYE ARTIK TARİH OLMUŞTUR"Erdoğan, şöyle devam etti: "2002'de başlayan hizmet yolculuğumuz asla dikensiz bir gül bahçesi olmadı. Gazete manşetleriyle, siyaseti dizayn eden medya ile mücadele ettik. DEAŞ'ından PKK'sına DHKPC'sine kadar terör örgütleriyle mücadele ettik. Sokakları ateşe veren, esnafın dükkanını yağmalayan çapulcularla mücadele ettik. Devletin namuslarına emanet ettiği topu tankı millete karşı kullanan FETÖ'cü hainlerle mücadele ettik. Attığımız her adımı yargı yoluyla engellemeye çalışan çapsız muhalefetle mücadele ettik. İnsanımızın birlik, beraberliğine kast eden mezhepçi fanatiklerle mücadele ettik. Üretmeden, ter dökmeden servetine servet katmaya alışmış faiz lobileriyle mücadele ettik. 18 yıl boyunca ülkemiz, milletimiz ve işte bugün burada olduğu gibi Türkiye'nin refahı ve kalkınması için yatırım yapan siz iş adamlarımız için gayret gösterdik. 18 yıl evvel ekonomide IMF'siz adım dahi atamayan Türkiye, bugün satın alma paritesine göre dünyanın en büyük 13. ülkesidir. İnsansız hava araçlarına sahip dünyanın 4 ülkesi arasındayız. Birkaç milyar dolarla ekonomisi çökertilen o eski Türkiye artık tarih olmuştur. Tarımsal hasılada Avrupa'da lider durumdayız. 18 yılda elde ettiğimiz hiçbir kazanım bizlere altın tepside sunulmadı. Bahanelere sığınmadan, zorluklara aldırmadan, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmek için koşacak, koşturacak, var gücümüzle çalışacağız. Bir dönem krizlerle siyasi istikrarsızlıklarla konuşulan bir ülkenin bugün başarılarıyla Karadeniz'de yaptığı devasa doğal gaz keşifleriyle Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdiği sismik araştırmalarıyla gündeme gelmesi, hiç şüphesiz sabrın, gayretin ve inancın bir sonucudur"

"1 MİLYAR LİRA YATIRIM"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak sadece kısa vadeli hedefleri değil, orta ve uzun vadeli hedefleri de ele almamız lazım. Katma değeri yüksek ürünlere inovasyona yönelmemiz lazım. Yerlileşmeye ve kendi kendine yeter olmayı merkeze alarak küresel rekabette öne geçmeliyiz. Teknoloji odaklı sanayi hamlesi projemizde tarihi bir adım atıyoruz bu program kapsamında ülkemizin için kritik öneme sahip konuları tespit ettik. Programımızın ilk çağrısını yerli kabiliyetlerimizi hızla arttırmak için makine sektörüne yapmıştık. 10 projenin destek kararını tamamladık. Bu projeler için 1 milyar lira yatırım yapılacak" dedi.

10 PROJEYİ ANLATTICumhurbaşkanı Erdoğan, 10 projenin detaylarına da kısaca değinmek istediğini belirterek, "Atlas firmamız, bina ısıtmasında kullanılan motor, sürücü kartını ilk defa üretecek. Dirinler firmamız, rüzgar tribün malzemelerini üretecek ve 5 yılda 329 milyonluk katma değer oluşturacak. Durmazlar Makina, ultra hızlı lazerler ve eklemeli imalat makinalarında kullanılan tek kullanımlı lazerleri üretecek. Dualus firması, savunma sanayiinde kullanılan bilya üretecek. Bu bilyalar güdümlü mühimmatların olmazsa olmazlarıdır. Hamle programını ulaşım araçlarını, kimya, eczacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde gerçekleştireceğiz. Böylece yılda yaklaşık 30 milyar dolar cari açık verdiğimiz bir ürün grubunu yerlileştirmiş olacağız" dedi.

"BAY ROBOTLA GÖRÜŞTÜM SİNYALİ VERİYORUM, YA ALLAH, BİSMİLLAH"Erdoğan'ın konuşmasının ardından açılışı yapılan fabrikaların bulunduğu illere bağlantı yapıldı. Erdoğan kurdele kesiminde "Her makas sahibi makasına sahip çıksın" dedi.Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına robot geldi. Robot Erdoğan'a açılışı gerçekleştireceği tablet bilgisayarı getirdi. Erdoğan tabletin ekranında bulunan butona basarak, "Bay robotla görüştüm sinyali veriyorum, ya Allah, Bismillahö diyerek teknoloji merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

TEKNOLOJİ ÜSSÜ HAKKINDAMESS Teknoloji Merkezi. Merkez, tamamen yerli kaynaklarla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından kuruldu. Otomotiv, dayanıklı tüketim, demir-çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren 241 MESS üyesi şirket Türkiye ekonomisine yılda 30 milyar dolardan fazla katkı sağlıyor. MESS Teknoloji Merkezi, ülkemiz sanayisinin dönüşümüne yön verecek. Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına ve teknolojik gelişimine milli çözümler üretecek. Bir sanayi şirketinin dijital dönüşümünü gerçekleştirebilmesi için gereken bütün ihtiyaçları ve eğitimleri tek çatı altında karşılayacak bu merkez, metal sanayinde faaliyet gösteren işletmeler için tasarlandı. 200 Milyon TL'nin üzerinde yatırımla kurulan merkez, Model Fabrika ile eğitim, gelişim ve danışmanlığı aynı çatı altında harmanlayacak. Merkez; dünyada 17, Türkiye'de 28 ilk uygulama ve teknolojiyi içinde barındırıyor.MESS Teknoloji Merkezindeki dijital fabrika, talep tahmininden tedarik zincirine, üretim sistemlerinden kalite yönetimine kadar uçtan uca entegre bir altyapıya sahip Türkiye'deki ilk dijital üretim tesisi. Dijital fabrikada kesikli ve seri üretim hatları yer alıyor. Gerçek üretim tesislerinde kullanılan kontrol sistemi ile entegre edilmiş, dünyadaki ilk sanal demir-çelik tesisi MESS Teknoloji Merkezi'nde bulunuyor.Merkez, Türkiye'nin en kapsamlı 'Sanayide Dijital Dönüşüm Müfredatı'nı sunuyor. Eğitimler; yöneticiler, mühendisler, operatörler olmak üzere her seviyeden çalışanı kapsamasıyla benzer programlardan ayrışıyor. 5 yılda 250 bin kişiye, toplamda 2 milyon saatten fazla eğitim verilecek.İşletmelerin dijtal dönüşümde hangi aşamada olduklarının tespit edilmesi de verilen hizmetler arasında bulunuyor. İşletmelerin, dönüşüm sürecinde ilerlemesi için bir yol haritası da çıkarılıyor. Bu hizmet, dünyadaki en büyük 'sanayide dijital dönüşüm' çalışması olma özelliğini taşıyor.Türkiye, Ocak ayında, Dünya Ekonomik Forumu'na bağlı "Dördüncü Endüstri Devrimi Merkezleri Ağıöna üye oldu. Yarınların teknolojileri WEF ile birlikte geliştirilip; bu teknolojilerin, herkesin kullanımına eşit ve adil bir biçimde sunulması için gerekli politikalar beraber çalışılacak. MESS Teknoloji Merkezi bu işbirliğine ev sahipliği yapacak.

İkinci büyük yatırım, Kocaeli'nde son bir yılda yapımı tamamlanan 40 farklı fabrikanın toplu açılışı olacak. Bir bölümü Makine İhtisas OSB'de, diğer kısmı İMES OSB'de bulunan fabrikalar için toplamda 4 milyar TL'lik yatırım yapıldı. Fabrikaların 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor. Bu tesisler arasında; dünyanın en yeni döküm fabrikası, Avrupa'nın kendi alanında en büyük makine parkuruna sahip fabrikası, Avrupa'nın tek çatı altındaki en büyük entegre ve akıllı kompresör fabrikası, ülkemizin en büyük aydınlatma fabrikası; gibi dikkat çekici örnekler var. Yine bu fabrikalar içinde; otomotiv yan sanayinde ilk defa yerlileştirilecek ürünleri üretenler, paslanmaz çelik üretenler, yüzde 100 ihracata çalışanlar; var.