Dha Yurt Bülten-9

Bakan Selçuk
: Dershane ve temel liselerin kapatılmasına şaşırılmasına şaşırdım (3)
'ARA KATLARDA EĞİTİM İSTEMİYORUZ' Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Türkiye
Özel Okullar Derneği'nce bu yıl 18'incisi düzenlenen 'eğitim ve etik' temalı toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Temel liselerin kapatılmasına yönelik soru üzerine Bakan Selçuk, bazı temel liselerin binalarının eğitime uygun olmadığını belirterek, "Uygun olmayan binalarda, özellikle bir binanın ara katında eğitim olmasını istemiyoruz. Dolayısıyla bu, bir yandan da ihtiyaç olan bir dönemde ihtiyacı karşılamak için alınan bir tedbir" dedi.
TEMEL LİSELERİN ÖĞRETMENLERİ NE OLACAK?
Temel liselerin kapatılmasıyla öğretmenler için ne öngörüldüğü de sorulan Bakan Selçuk, "Türkiye'de temel liselerin büyük bir kısmı okula dönüştürüldüğünde, orada çalışırlar. Türkiye'de sürekli yeni okul açılıyor. Bu okulların öğretmen ihtiyacı var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yıl içerisinde sürekli öğretmen alımı var. Burada da çalışabilirler. Bu gibi birçok seçenek var" yanıtını verdi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk
, 2 bin 888 özel eğitim kursunun (dershane) kapatılacağını belirterek, temel liselerde ise yaklaşık 350 bin öğrenci bulunduğunu söyledi.
ANTALYA,(DHA
)
=============== Bodrum
'da rüzgar ve yağmur kenti olumsuz etkiliyor Muğla
'nın Bodrum ilçesinde bu sabahtan itibaren aralıklarla yağan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor.
Bodrum'da geçen cumartesi günü yağan sağanak yağmurda, Akarca
Deresi taştı, Milas
Kısırlar Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik ile nişanlısı elektrik teknisyeni Çağlar Bencik
, sel sularına kapılarak yaşamını yitirdi. Bu olayın üstünden bir hafta geçmeden kentte yine olumsuz hava koşulları yaşanmaya başladı. Sabahtan itibaren rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar ulaştı. Sağanak yağmurla şiddetli rüzgar birleşince günlük yaşam olumsuz etkilendi.
Şiddetli rüzgar ve sağanak yağmur, Bitez
Koyu'nda demirli, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki 'Ay Yıldız
' isimli motoryatın su alıp batmasına yol açtı. Ayrıca kentteki çok sayıda balıkçı sandalı da su alarak battı. Yarımadanın çeşitli yerlerinde zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Dolu yağışı sonrası cadde ve sokaklar beyaza büründü. Turgutreis
açıklarında, Ege Denizi
'ne çok sayıda yıldırım düştüğü ve denizde küçük çaplı su hortumları oluştuğu görüldü. Ani sağanak yağmur sonrası şehrin cadde ve sokaklarında da su birikintileri oluştu. Bazı cadde ve sokaklarda bulunan rögarlar taştı. Sürücülerle yayalar, yolda ilerlemekte zorluk çekti. Yarımadanın farklı noktalarında bazı tarım arazileri de sular altında kaldı. Bazı koylarda denizin renginin kahverengiye döndüğü gözlendi.
Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, ilçede bölgesel kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağışların yarın (perşembe) akşam saatlerine kadar azalarak devam etmesi bekleniyor.