DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Düğünü yapılması planlanan okul bahçesinde şehide cenaze töreni düzenlendi

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in (23) cenazesi, memleketi Karaman'ın Başyayla ilçesine bağlı Bozyaka köyünde son yolculuğuna uğurlandı. 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapacak olan şehit Demir'in, cenaze töreni ise düğünün yapılacağı okul bahçesinde düzenlendi.

2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine dün teröristlerce yapılan saldırıda şehit düşen 2 askerden Sözleşmeli Piyade Er Mustafa Ahmet Demir'in cenazesi bugün baba evi Bozyaka köyüne getirilip, helallik alındı. Annesi Şengül ve babası Mustafa Demir, oğullarının tabutunu görünce gözyaşlarını tutamadı. Şehidin bedensel engelli kardeşi Eyüp Can Demir (12) de ağabeyinin cenazesini tekerlekli sandalyeyle karşıladı.

DÜĞÜN TÖRENİ YERİNE CENAZE TÖRENİ YAPILDI

9 aydır sözleşmeli er olarak görev yapan ve nişanlı olan Demir'in, 5 gün sonra izne gelip, Kurban Bayramının 4'üncü gününde düğün yapmaya hazırlanıyordu. Şehit Demir için düzenlenen dini ve askeri tören ise düğünün yapılacağı Bozyaka İlkokulu bahçesinde gerçekleşti.

Törene Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, protokol üyeleri, askeri erkan, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

ACILI ANNE 'DÜĞÜN BİLE YAPAMADIM'

Şehit oğlunun fotoğrafını öpüp, ağlayan ve tabuta sarılan acılı anne Şengül Demir, "Düğün bile yapamadım. Damat bile yapamadım. Beni de bu tabutun içine koyun" dedi.

Şehit Demir'in cenazesi, kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehidin cenazesinin getirilmesi

Ailesinden detay

Annesinin tabuta sarılıp ağlaması

Törenden genel ve detay

Haber- kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KARAMAN

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Pınar'ı eski sevgili öldürmüş: Boğup, cesedini yakarak üzerine beton dökmüş

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 5 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı olarak gözaltına alınan bar işletmecisi eski erkek arkadaşı C.M.A. (32), genç kızı kıskançlık nedeniyle aralarında çıkan kavgada elleriyle boğup, öldürdüğünü, ormanlık alanda cesedini çöp varilinde yakıp, üzerine beton döktüğünü itiraf etti. Bölgede yapılan aramada, Gültekin'in, varil içerisinde üzerine beton dökülmüş yanmış cesedine ulaşıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü, yalnız yaşadığı Ula ilçesinin Akyaka Mahallesi'ndeki evinden çıktı. Ailesi İstanbul'da yaşayan Pınar'a, ablası Sibel Gültekin telefonla ulaşamayınca paniğe kapıldı. Sibel Gültekin ile annesi Şefika Gültekin, Muğla'ya gelerek, Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Harekete geçen jandarma ve polis ekipleri, Pınar'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Pınar Gültekin'in en son Akyaka Mezarlığı civarı ile Menteşe ilçe merkezindeki AVM'de görüldüğü saptandı. Bunun üzerine buralardaki tüm güvenlik kameraları mercek altına alındı.

ERKEK ARKADAŞI GÖZALTINA ALINDI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kurdukları özel ekiple çalışmalarını sürdürürken, genç kızın bar işletmecesi olan eski erkek arkadaşı C.M.A. teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından dün akşam harekete geçen özel ekip, C.M.A.'yı Menteşe ilçesindeki evinde gözaltına aldı.

DÖVEREK BAYILTMIŞ, BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞ

C.M.A., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, genç kızı aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada boğazını sıkarak öldürdüğünü itiraf etti. C.M.A., Gültekin ile konuşmak için otomobiliyle bağa evine gittiklerini, burada çıkan tartışmada, genç kızı dövdüğünü, bayılınca da boğazını sıkarak boğduğunu söyledi. C.M.A. daha sonra Gültekin'in cesedini ormanlık alana götürüp, çöp varilinde yakarak üzerine beton döktüğünü ifade etti. C.M.A.'nın ifadesinden yola çıkan jandarma ve polis ekipleri Menteşe ilçesinin kırsal Yerkesik Mahallesi'ndeki ormanlık alana gitti. Ekipler, saat 05.00 sıralarında bölgede bulunan çöp varilini kesip, Gültekin'in yanmış cesedine ulaştı.

Gültekin'in cansız bedeni, savcı ve güvenlik güçlerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

JANDARMADAKİ İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: KISKANÇLIK KRİZİNE GİRMİŞTİM

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'i bulmak için jandarma ve polislerden oluşan ekip, genç kızın son görüldüğü bölgede bulunan kafe, iş yeri ve benzinliklere ait 100'ün üzerinde güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Polis ve jandarma ekipleri, akaryakıt istasyonunda büyük bir pet şişeyle benzin alan zanlı C.M.A.'dan şüphelenerek takibe aldı.

Evinde gözaltına alınan zanlının jandarmada verdiği ifadede, "Kıskançlık krizine girmiştim. Tartıştık, bana saldırdı, kavga ederken öldü. Cesedini yok etmek istedim. Önce yakmaya çalıştım. Olmadı, başaramadım. Sonra varile soktum, üzerine beton döktüm, yakalanacağımı biliyordum. Onu çok sevmiştim, çaresiz kaldım. Kıskançlık krizine girmiştim. Çok pişmanım. Çiftliğe gittiğimizde öldürme niyetim yoktu. Barışıp, birlikte olmayı düşünüyordum" dediği öğrenildi.

Öte yandan Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde anne Şefika Gültekin, abla Sibel Gülteki n ve arkadaşları genç kızın cenazesini almak için bekleyişini sürdürüyor.

ACILI BABA VE AĞABEY KONUŞTU

Muğla'nın Ula İlçesinde öldürülen Pınar Gültekin'in cenazesini bekleyen acılı baba Sıddık Gültekin, "Şu anda çok sinirliyim, sinirli halimle konuşuyorum bütün Türkiye'den de özür diliyorum. Maalesef 6 senedir kızım burada okul okuyor. Bir tane canavarca, adice bir katil zanlısı vahşice öldürmüştür. Ben kızımın cenazesini almaya gelmişim. Sessiz sedasız kızımı götürmek istiyorum, şu anda doktor bey bana diyor ki 'DNA testi acaba kızınız mı değil mi? 15 gün sonra cenazeyi alırsınız.' Ne zaman çıkacağı belli değil. Bizim insanlar hepsi şu anda bekliyorlar, kabristanı bile açılmış. Muğla'da bir sene içinde üçüncü vaka oluyor. Jandarma ve emniyet ekiplerine teşekkür ederim. Ben 15 gün burada yaşayamam" dedi.

İstanbul'da tekstil işiyle uğraşan Pınar Gültekin'in ağabeyi Vedat Gültekin ise, şöyle konuştu: "Kız kardeşim burada üniversite okurken kendisiyle arkadaş olmak isteyen kişi kendisini bekar olarak tanıtıyor. Sonra kız kardeşim kendisinin evli olduğunu öğrenince bir daha aramamasını söylüyor. Adam bunu duyunca kız kardeşimi yaka paça vurarak, darbederek arabasına bindirerek, ormanlık alana götürüyor. Orada dövüyor. Bayıldığını görünce kızı boğarak öldürüyor. Ardından varilin içine koyup benzin döküp yakıyor. Daha sonra üzerine beton döküyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da zaten bizzat davaya müdahil olacaklarını söyledi. Bu olay yarın başkasının başına gelebilir. Şu an Adli Tıp Kurumu'nda vücudu deforme olduğu için DNA testi yapılacağı ve 15 güne kadar sürebileceğini söylediler. Bizim bu kadar bekleyecek vaktimiz yok. Cenaze için akrabalar yola çıkmış durumda. Mezarı bile Bitlis'in Hizan ilçesinin Kayber köyünde bu sabah kazılmıştır."

'KURBAN BAYRAMI'NDA EVİNDE OLACAKTI'

Kız kardeşinin karıncaya bile zarar vermediğini anlatan ağabey Vedat Gültekin, "Buraya üniversite okumaya gelmiş. Bu sene zaten son senesiydi. İki dersinden kalmıştı. Derslerini verip, bayramda evine gelecekti. Kimseye zararı olmayan kızdı yani. Özgecan Aslan gibi o da masum biriydi, erkek katliamına kurban gitti. Biz burada mağdur durumdayız, bir an önce cenazemizin verilip, memleketimize gömmeye gitmek istiyoruz" diye konuştu.

Pınar Gültekin'in ailesi ve yakınlarının Adli Tıp Kurumu Muğla Şube Müdürlüğü önündeki bekleyişi sürüyor.

CENAZESİ MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Muğla'da cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in Muğla Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakılarına teslim edilen cenazesi torağa verilmek üzere memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gönderildi. Genç kızın, tabutu cenaze aracına taşınırken, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Acılı baba Sıddık Gültekin, "Herkesten Allah razı olsun"diyerek, kızının cenazesini toprağa vermek için Bitlis'e gitmek üzere yola çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice öldüren bar işletmecisi Cemal Metin Avcı'nın (32) jandarmadaki işlemleri tamamlandı. İşlemlerin ardından Avcı, jandarma ve polis ekiplerince alınan yoğun güvenlik önlemleri altında yaklaşık 20 metrelik güvenlik koridorun geçirilerek adliyeye getirildi. Avcı, 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.

PINAR GÜLTEKİN'İN KATİLİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Muğla'da 5 gün önce ortadan kaybolan Pınar Gültekin'in cesedi, bu sabaha karşı ormanlık alanda bir varilin içerisinde yakılmış ve üzerine beton dökülmüş halde bulunmuştu. Olayla ilgili gözaltına alınan katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akaryakıt istasyonundaki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Avcı'nın, iki şişe benzin alarak akaryakıt istasyonundan ayrıldığı anlar yer aldı. Gültekin'in son olarak görüldüğü alışveriş merkezindeki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

PINAR'IN OYNADIĞI TANITIM FİLMİ ORTAYA ÇIKTI

Türkiye'nin konuştuğu korkunç bir cinayete kurban giden Pınar Gültekin'in bir süre önce oynadığı tanıtım filmi ortaya çıktı. Arkadaşı Batuhan Altun tarafından Marmaris Saklıgöl'de çekildiği belirlenen tanıtım filminde, bir turistik tesise gelen üç arkadaşın hikayesi işleniyor. Pınar Gültekin'in kahvaltı ettiği anlar ve görüntülerin sonundaki gülümsemesi ise izleyenlerin yüreklerini dağladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Baba ve ağabey ile röportaj

Genel ve detay görüntü

Muğla Adli Tıp Kurumu bahçesinde ailenin ve arkadaşlarının bekleyişi

-Akyaka Karakol Komutanlığı'nın bulunduğu yoldan görüntü

-Akyaka Karakol Komutanlığı'na girişi yapan jandarma aracından görüntü

-Pınar Gültekin'in fotoğrafları

-Pınar Gültekin'in cenazesinin götürülmesinden görüntü

-Baba Sıddık Gültekin'in kızının cenazesini toprağa vermek için Adli Tıp Kurum morgundan ayrılırken görüntüsü

-Gültekin'in cenazesi götürülürken ağlayan arkadaşlarından görüntü

-Adliye binasından görüntü

-Zanlının adliyeye sevk edilişi

-Pınar Gültekin'in son olarak görüldüğü AVM'deki görüntüleri

-Pınar'ı öldüren zanlının akaryakıt istasyonundaki görüntüleri

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-Pınar Gültekin'in oynadığı reklam filminin görüntüsü

Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK/MUĞLA,

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İşe giden kadının yolunu kesip, cinsel saldırıya kalkıştı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, sabah işe gitmek için yürüyen kadına, eli bıçaklı maskeli bir kişi, cinsel saldırıda bulunmak istedi. Olay yeri yakınındaki bir güvenlik görevlisinin kadının çığlıklarına koşması üzerine, amacına ulaşamadan kaçan saldırgan, güvenlik kameralarınca görüntülendi. Polis her yerde, üzerine siyah kot pantolon ve tişört bulunan saldırganı arıyor.

Olay, dün saat 07.10 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında meydana geldi. İddiaya göre, işe gitmek için pazar yeri yakınında yürüyen D.G.'nin yolu, kimliği belirsiz yüzü maskeli bir kişi tarafından kesildi. Elinde bıçak olan saldırgan kadını, kolundan çekip, pazar yerinin duvarına dayadı. Ardından cinsel saldırıda bulunmak istedi. Bu sırada kolundan yaralanan kadının çığlıklarını duyup, koşarak gelen güvenlik görevlisi E.Y.'yi gören saldırgan, hızla olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kolundan bıçak darbesi ile yaralanan D.G., sağlık ekiplerince tedavi edildi.

POLİS TEYAKKUZDA

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan polis ekipleri, 25-30 yaşlarında ve esmer olduğu, üzerine kot pantolon ile siyah tişört bulunduğu saptanan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarınca da görüntülenen saldırganın, görüntülerden oldukça rahat tavırlar sergilediği görüldü. Polis, kaçış anı da kameralarca kaydedilen saldırganı her yerde ararken ifadesine başvurulan güvenlik görevlisi E.Y., gece nöbetini devredeceği sırada yardım çığlıkları duyduğunu, dışarıya baktığında şüphelinin, D.G.'yi yere yatırıp cinsel saldırıya yeltendiğini gördüğünü, bağırması üzerine de kaçtığını anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Şüphelilinin olduğu güvenlik kamerası

Haber Halil İbrahim KARABIYIK-Tolga TAHÇI- Kamera Ahmet Turhan ALTAYİZMİR,

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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, bazı itfaiyeciler dumandan etkilendi

BURSA'daki bir tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı.

Yangın, Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi 2. Kervan Sokak'ta meydana geldi. 4 katlı tekstil fabrikasının en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Fabrikanın içerisinde bulunan kimyasal maddeler sebebiyle alevler kısa sürede büyüdü. Yangından çıkan dumanlar kentin dört bir yanından görüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Yangına müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Çalışmalara sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiyeciler fenalaştı. Soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedenini belirlemek üzere soruşturma başlatıldı.

YANAN FABRİKA DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bursa'da çıkan yangında kullanılamaz hale gelen tekstil fabrikası, drone ile havadan görüntülendi. Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada da yangına, 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edildiği, yangında ölü ve yaralı olmadığı bildirildi. Açıklamada şunlar ifade edildi:

'İlimiz Yıldırım ilçesi Kazım Karabekir Caddesi'nde bugün saat 15.20 sıralarında, 4 kat üzerine kurulu tekstil fabrikasının 4'ncü katında yangın çıkmıştır. Yangına 13 itfaiye aracı ve 50 personel ile müdahale edilmiş olup, yangın kontrol altına alınmış, soğutma çalışmalarına başlanılmıştır. Yangının çıkış nedeni hakkında araştırma devam etmektedir. Yangında ölüm ve yaralama olayı meydana gelmemiş, maddi zarar oluşmuştur.