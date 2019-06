DHA YURT BÜLTENİ - 11

16 yaşındaki Mehmet'in minibüsle çarptığı motosikletli öldü

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü Emrah Gök (24), yaşamını yitirdi. Minibüsü kullanan Mehmet Ali M. (16) ise gözaltına alındı.

Kaza, İslahiye- Hassa yolunun 15'inci kilometresinde, Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Emrah Gök'ün kullandığı plakasız motosiklet ile Mehmet Ali M. yönetimindeki 80 EN 149 plakalı minibüs çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Emrah Gök'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazanın ardından kaçan Mehmet Ali M.'nin yakalanması için jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Minibüsün, Mehmet Ali M.'nin babası H.M.'ye ait olduğu belirlendi. İfadesine başvurulan H.M., jandarma ekiplerine, kaza anında aracı oğlunun kullandığını söyledi. Mehmet Ali M., jandarma tarafından gözaltına alındı.

Siverek kırsalında çekirgeler yine ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 mahalle çekirge istilasına uğradı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki Güldorgun, Ortaköy, Basyamca ve Bağlık mahallelerinin kırsal alanında görülen yüz binlerce çekirge korkuya neden oldu. Mahalle sakinleri çekirgelerin ekili tarlalara ulaşmaması için yardım bekliyor. Bazı mahalle sakinleri ise araziye çıkarak, çekirgelerin yönlerini değiştirmeye çalışıyor.

Çekirgelerin 2 yıldır bölgede görüldüğünü belirten mahalle sakinleri hayvan otlatma meralarında sürüler halinde uçuşan çekirgelerin bölgede ot bırakmadığını ve hayvanlarının aç kaldığını belirtti.

Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik Zonguldak merkezli İstanbul, Konya, Karaman, Ankara ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, doktor ve akademisyenler ile memur ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi CANKUR ekibi kurtardı

Adana'da 3 gün boyunca ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye ekibi kurtardı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Fatih Terim Sokak'ta bir kedinin çıktığı ağaçtan 3 gündür inemediğinin ihbar edilmesi üzerine Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü'ne bağlı CANKUR ekibi harekete geçti. CANKUR ekibi, ağacın en yüksek noktasına çıkan kediyi güvenli bir şekilde alıp aşağıya indirdi. CANKUR görevlileri, 3 gündür ağaçtan inemediği belirtilen kediyi bölge esnaflarından birine sahiplendirdi.

Edirne pazarına Yunan ve Bulgarlardan 'yazlık' akını

Edirne'de komşu ülke Yunanistan ve Bulgarsitan'dan gelen ziyaretçiler, yazlık alışverişlerini kentin 'Ulus Pazarı' olarak bilinen halk pazarından yapıyor. Sabah erken saatlerde şehre gelen turistler giyimden takıya tüm ihtiyaçlarını pazardan karşılıyor.

Edirne'de 'Ulus Pazarı' adıyla her Cuma günü kurulan kent pazarının müdavimlerinin büyük bölümünü Yunan ve Bulgar turistler oluşturuyor. Özellikle sıcaklıkların artarak yaz mevsimine geçildiği günlerde turistler de yazlık alışverişini bu pazardan yapıyor. Pazarın artık uluslararası bir özelliğe sahip olduğunu söyleyen Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, "Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor. Cuma günleri Edirne'de büyük bir yoğunluk oluyor. Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Esnaflar olarak bu ilgiden dolayı çok mutluyuz. Pazarda her bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiyatına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçilerin ilgisi de çok oluyor" dedi.

Pazar esnaflarından Salih Mızrak da, ürünlerinin kaliteli ve ucuz olduğu için turistlerin de tercihini Edirne'deki pazarlardan yana kullandığını söyledi. Mızrak, "Pazarımız yalnızca Edirne'deki vatandaşlara değil, çevre illere ve komşu ülkelerdeki vatandaşlara da hitap ediyor. Bunun en önemli sebebi ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatta olması. Komşularımız yazlık ürünleri Edirne'den alıyor" diye konuştu.

Liberya bayraklı sondaj gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Liberya bayraklı 'Noble Globetrotter II' adlı sondaj gemisi, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Karadeniz'de bir süre kaldıktan sonra 18 Haziran'da geldiği Gemlik Limanı'ndan Malta'nın Valetta Limanı'na gitmek üzere yola çıkan 189 metre uzunluğundaki 'Noble Globetrotter II' adlı sondaj gemisi, Kilitbahir Köyü'nde, dağda bulunan 'Dur yolcu' yazısı ve ardından da Kilitbahir Kalesi önünden geçerek Ege Denizi'ne açılmak üzere yol aldı.

Doğu Akdeniz'de petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden Türkiye'nin son teknoloji ile donatılmış 229,6 metre uzunluğunda 'Yavuz' adlı sondaj gemisinin de bu akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçmesi planlanıyor.

Suriyeli çocuğun yağmur sevinci sosyal medyada ilgi gördü

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde sokakta biriken yağmur suyunda yüzmeye çalışan Suriyeli çocuğun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

İlçede dün etkili olan sağanak sonrası Kale Mahallesi'nde beton zeminde toplanan suya uzanan ve Suriye uyruklu olduğu öğrenilen bir çocuk yüzmeye çalıştı. Suyla oynarken sevinçten çığlık atan çocuğu görenler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaşınca görüntüler kısa sürede binlerce kişiye ulaştı.

