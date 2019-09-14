Dha yurt bülteni-11

Hakkari'de teröre tepki yürüyüşü

Hakkari'de sivil toplum kuruluşları (STK) öncülüğünde yapılan yürüyüşle terör örgütü PKK'nın güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik düzenlediği saldırılar protesto edildi.

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde orman işçilerini taşıyan kamyonetin geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 7 kişi ve çocukları dağa kaçırılan anneler için STK'lar tarafından Hakkari'de de, 'Teröre Lanet, Kardeşliğe Davet' mitingi düzenlendi. Şehir Stadyumu'nda toplanan kalabalık, Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Hakkari temsilcileri tarafından yapılan konuşmaların ardından, ellerinde Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Kalabalık, yürüyüş boyunca 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Türk- Kürt kardeştir, ayrım yapan kalleştir', 'PKK şaşırma, sabrımızı taşırma' sloganları attı.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Çukurca Kaymakamı Murat Öztürk, Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı ve kurum müdürlerinin de aralarında bulunduğu kalabalık, Şehir Stadyumu'ndan Hastane Caddesi'ne, buradan da Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Valiliği önüne kadar yürüdü.

Yürüyüşe 1995 yılında Hakkari'de teröristlerle girilen çatışmada şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman da katıldı. Babası adına bir kütüphane açan ve kendisi de İl Kültür Müdürlüğü'nde çalışan Adıyaman, terörü lanetlemek için bu mitinge katıldığını belirterek, "Kimse vatanımızı bölemez. Kürt, Türk kardeştir. Birlik ve beraberliğimizi bozmaya kimsenin gücü yetmez. Tek bayrak, tek millet olarak yaşamaya devam edeceğiz. Bu mitinge vatanım için katıldım" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Polis ekiplerinin güvenlik önlemi alması

- Yürüyüşe katılan vatandaşların teröre tepkisi

- Ellerinde Türk bayrakları ile Hakkari valiliği önüne gelmesi

- Şehit olan geçici köy korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyamanın konuşması

- Genel Detay

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Çankırı, 3 dakika arayla 4.7 ve 4.8'lik depremlerle sallandı (4)

ÇANKIRI'DA SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde sabah 3 dakika arayla meydana gelen 4.7 ve 4.8 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölge sallanmaya devam ediyor. Bu depremlerin ardından saat 14.46'ya kadar büyüklükleri; 1.9 ile 4.3 arasında değişen 6 deprem daha meydana geldi. 4,3 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilçede paniğe neden oldu.

ÇANKIRI -DHA

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Bursa'da yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale geldi

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan yediemin otoparkında çıkan yangında 24 araç kullanılamaz hale gelirken, bir geri dönüşüm deposu da büyük zarar gördü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Yangın, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan yediemin otoparkında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı, 300 araçlık yediemin otoparkında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, otoparkın yanında bulunan geri dönüşüm tesisine de sıçradı. Dumanlar, Bursa'nın bir çok bölgesinden izlenirken, araçlarda zaman zaman patlamalar meydana geldi. Olay yerine gelen 18 itfaiye aracı, 6 su tankeri ve 47 itfaiye eri, yangına su ve köpükle müdahale etti. Geri dönüşüm tesisi ve otoparkın idari kısmı da büyük zarar görürken, 24 otomobil, kamyon ve minibüs kullanılamaz hale geldi. Öte yandan otopark görevlileri ile vatandaşlar, bazı araçları otoparktan çıkarmak için büyük çaba sarfetti. 2 kişinin dumandan etkilendiği yangın, 2 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın ve zarar gören araçlar, drone ile havadan da görüntülendi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Yangından ve araçlardan görüntüler (DRONE)

-Alevlerden ve yangına müdahaleden görüntü

-Ekiplerden ve zarar gören bölgelerden detaylar

Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

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Antalya'daki orman yangınında 3 hektarlık alan zarar gördü

Antalya'da çıkan orman yangınında 3 hektar alan zarar gördü.

Konyaaltı ilçesi Hisarçandır mevkiindeki sarp ve kayalık arazide yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 4 helikopter ve 10 arazöz ile yangına müdahale edildi. Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında 3 hektar alanın zarar gördüğü kaydedildi.

KEMER'DE 3 YANGIN

Diğer yandan Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi'nin yaylalar kısmındaki ormanlık alanda 5 gün önce başlayan yangın 3 helikopterin havadan yaptığı söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Bu sabah erken saatlerde ise yağmurun ardından Kuzdere Mahallesi'ne bağlı ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına saat 06.30 sularında bir helikopterle müdahale edilirken, alevler büyümeden kontrol altına alındı. Son yangın ise Çakırlar bölgesindeki ormanlık alanda çıktı. Yangına helikopterlerle havandan müdahale edildi. Kemer Orman İşletme Şefliği ekipleri bölgedeki yangınlarda soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından helikopter görüntüsü

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA,

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Bingöl'de 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü



Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesiyle 7 sivilin kişinin şehit olduğu saldırı, Bingöl'de düzenlenen'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü ile kınandı.

Kentte binlerce kişi Saat Kulesi önünde bir araya geldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen kalabalık teröre lanet okuyarak, kardeşlik mesajı verdi. Yürüyüşün son bulduğu 15 Temmuz Meydanı'nda katılımcı sivil toplum kuruluşu temsilcileri adına açıklama yapan Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Naim Tan, terör örgütü PKK'nın Kürtleri savunmak gibi bir amacının olmadığını ifade ederek, "Geçmişten beri binlerce Kürt kökenli, Zaza kökenli sivil ve savunmasız vatandaşımızı katlettiler. Dağlarımızda yaptığınız katliamların izleri hala mevcuttur. Üstelik bunu yaparken de sözde Kürtleri, Zazaları savunma adına yaptınız. Bu yaptığınız katliamlar gösteriyor ki siz Kürt de değilsiniz Müslüman da değilsiniz. Bizim için bizim adımıza öldürmeyin diyoruz. İnsanları katleden bu PKK'nın da işbirlikçisi HDP'nin de Kürtleri ve Zazaları savunmak gibi bir dertleri yok. Bunlar yıllarca en büyük zararı bölge halkına verdiler. Ekmeğimizi elimizden aldılar, gelen hizmeti engellediler, çocuklarımızı zorla dağa götürdüler" dedi.



Görüntü Dökümü

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Saat Kulesi önüne bir araya gelenler

Yürüyüşten görüntü

Tan'ın açıklaması

Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Aziz ÖNAL/BİNGÖL,

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Fuhuş operasyonunda 3 şüpheli adliyede

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde fuhuş yaptırdıkları ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırmacı Mahallesi'ndeki bir sitede fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Evi takibe alan polis, fuhuş yapıldığını tespit ettikten sonra operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptığı iddia edilen A.Ü. ile fuhuşa aracılık ve ev temin ettiği öne sürülen F.I. (35), S.A. (30) ve Y.E.E. (23) gözaltına alındı. T.Ç.T. (32) ve V.S. (39) de bilgilerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan T.Ç.T., V.S. ve A.Ü. serbest bırakıldı. S.A. ve F.İ. isimli kadınlar ile Y.E.E. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-Şüphelilerin karakoldan çıkarılışı

-Ekip arabasına bindirilmeleri

-Emniyet Müdürlüğünden detay

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

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Kaldırım işgali yapan esnafları 'yazıyla' uyardı

Tokat'ta kaldırım işgaline dikkat çekmek isteyen Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, hazırladığı uyarı yazılarını ihlalde bulunan esnafların dükkanlarına astı.

Kent merkezinde yaşayan Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, kaldırım işgaline dikkat çekmek için ilginç bir yöntem seçti. Tuna, kaldırım işgali ile ilgili hazırladığı yazıları ihlali yapan esnafların dükkanına astı. Ara kaldırımları kullanan çocuklar bu işgaller nedeni ile zorlandığını, bu konuya dikkat çekmek için etkinliği gerçekleştirdiğini belirten Tuna, "Çocuklar okula gidiyorlar. Tokat'ta ve Türkiye'nin dört bir tarafında mevcut bir sorunumuz var, çözemiyoruz bir türlü. Kaldırım işgali. Esnaflar kaldırıma yaymış durumda malzemelerini. Özellikle bu ara kaldırımlarda daha fazla. Çocuklar okuluna giderken ara kaldırımlardan geçerek ana caddeye çıkmak için çok zorlanıyor. Biz büyükler yola geçebilir, kendimizi kurtarabiliriz ama çocukların oradan geçmesi çok zor. Tehlike arz ediyor ve ben bunun sonuna kadar karşısındayım. Bu konuda yetkililerden yardım bekliyorum. İçişleri Bakanımızdan da bu konuda yardım bekliyorum. 2019 yılı yaya öncelikli yıldı, 2020 yılını da kaldırımlarla ilgili bir proje yapabilir bizim için. Biz ve bütün halk bundan çok memnun oluruz" dedi.

Esnaf tarafından da olumlu karşılanan Tuna'nın astığı kağıtlarda, "Kaldırımlar çocukların okula gittiği, yayaların yürüdüğü yoldur. Dükkanın kasası, kahvehanenin masası, kaldırıma uzayan kepenkler kaldırım işgalidir" ifadeleri yer aldı.

Görüntü Dökümü:

-Kaldırımlardan görüntüler

-Turizm elçisinin dükkanlara yazı asması

-Konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT,