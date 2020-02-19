DHA YURT BÜLTENİ - 11 - Son Dakika

Köprülü kavşaktan atladı, otomobilin üzerine düşüp ağır yaralandı

Bursa'da, intihar etmek için köprülü kavşağın korkuluklarından atlayan kimliği belirsiz kişi, yoldan geçen otomobilin üzerine düşerek, ağır yaralandı. Hastanede ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay, saat 14.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesindeki Gençosman Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. İntihar etmek için köprülü kavşağa gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kişi, kenardaki korkuluklara çıkıp, kendisini boşluğa bıraktı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten alt yola atlayan kişi, yoldan geçen E.G.'nin kullandığı 16 AGB 907 plakalı otomobilin üzerine düştü. Daha sonra savrularak, yola düşen kişi, ağır yaralandı. Sürücü E.G.'nin haber vermesiyle gelen sağlık görevlileri, yaralıyı olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ameliyata alınan kişinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü ifadesini almak üzere emniyete götürürken, köprülü kavşaktan atlayan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Polis ekiplerinden detaylar

-Köprülü kavşaktan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

===========================

Refüje çarpan otomobilin alev aldığı kaza kamerada

GİRESUN'un Bulancak ilçesinde kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobil alev aldı. Son anda otomobilden çıkmayı başaran sürücü K.S. yaralandı. Kaza anı MOBESE kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, Bulancak ilçesi Karadeniz Sahil Yolu Sanayi Sitesi mevkiinde dün gece saatlerinde meydana geldi. K.S. yönetimindeki 61 KK 328 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın motor kısmı alev aldı. Otomobilden çıkmayı başaran sürücü K.S. yaralandı. Çevredeki araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yaralı sürücü ilk müdahalesinin ardından Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı MOBESE kamerasına anbean yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Kaza anı

Haber: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

=================================

Karla mücadele ekiplerinin kurtardığı kadın ikiz doğurdu

VAN'ın Başkale İlçesi'nde doğum sancıları çeken ve karla mücadele ekiplerinin 5 saat süren yoğun çabaları sonucu hastaneye ulaştırılan Yadigar Koç(37), ikiz bebek dünya getirdi.

Başkale ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktaki Yurttepe Mahallesi Yüksel mezrasında gece saatlerinde sancıları başlayan Yadigar Koç'un yakınları 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kar ve tipi nedeniyle yolu kapalı olan mezraya ulaşamayan sağlık ekipleri, Yol Yapım Bakım Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede ambulansın bulunduğu alana yetişen ekipler, yer yer 2 metreyi bulan karı temizleyerek yolu ulaşıma açtı. Gece 24.30'da başlayan ekipler 5 saatlik zorlu bir çalışma ile sağlık ekiplerini hastaya ulaştırdı. İlk müdahalesi evinde yapılan 7 çocuk annesi, daha sonra Başkale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada doğum yapan kadın bir kız ve bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

İlk defa ikiz çocuk sahibi olan Koç ailesi Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haber: VAN,

===========================

Makas atan sürücü otomobilden böyle fırladı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte makas atarak ilerlerken yoldan çıkıp, direğe çarpan otomobilin açılan kapısından yola fırlayan sürücüsü Mercan Bahçeci, kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kaza anının bir minibüsün güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Kaza, Karaçulha Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda, bugün saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Mercan Bahçeci kullandığı 48 PJ 782 plakalı otomobil ile trafikte makas atarken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, savrulup, yol kenarındaki reklam direğine çarptı. Emniyet kemeri takılı olmayan otomobil sürücüsü Bahçeci, çarpmanın şiddetiyle açılan kapıdan yola fırladı. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan Bahçeci, hızla ayağa kalktı. O anların yoldan geçen bir minübüsün güvelik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Görüntülerde kazanın yanı sıra minibüs sürücüsünün "Aferin, yapacağın başka birşey yok senin zaten" diyerek, gösterdiği tepki yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Kaza anı güvenlik kamerası görüntüsü

Haber-Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

==================================

Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi serbest

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde 'emir' düzeyinde kamp sorumlusu olarak görev yaptığı öne sürülen İ.E.'nin faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan Osmaniye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan takip sonucu İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı operasyon kapsamında terör örgütünde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. de bulundukları adreste yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpeliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------

Zanlıların adliyeye götürülmesi

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

================================

Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 46'ncı gün

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 46'ncı günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için 4 gündür su altı dalışı yapılamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirildi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

SU ALTI ARAMA ÇALIŞMASI, 4 GÜNDÜR YAPILAMIYOR

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 46'ncı günde de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri, Diyarbakır Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK Timi ile Van Emniyet Müdürlüğü 'nden su altı arama- kurtarma ekipleri katıldı. JAK Timi ve polis su altı arama- kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü'nde görüş uzaklığı sıfır olduğu için 4 gündür su altı dalışı yapamazken, botlarla baraj gölü yüzeyinde ve kıyıda arama çalışması gerçekleştirdi. Bugünkü arama çalışmalarında da Gülistan Doku'dan ize rastlanılmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Arama çalışmaları

-Uzunçayır Baraj Gölü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

===========================

Gümbet Koyu'nda deniz dibi temizliği yapıldı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yürütülen deniz dibi temizliği, Gümbet Koyunda devam etti.

Bodrum Belediyesi'nin "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla bu yıl Yalıçiftlik Koyundan başlattığı deniz dibi temizliği, Gümbet Koyunda sürdü. Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde Hüseyin Boyacı İlkokulu öğrencileri de kıyı temizliği yaparak destek verdi. Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, yaklaşık 2 saat boyunca denizin dibinde birikmiş atıkları topladı. Denizden 84 kilo plastik, 30 kilo cam, 25 kilo metal, 32 kilo lastik ve diğer atıklar çıkarıldı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kıyıya çıkardıkları atıkları yerinde ölçüp ayrıştırarak geri dönüşüm için Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne nakletti.

Gümbet'ten sonra Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Gölköy, Bodrum Merkez, Torba ve Güvercinlik olmak üzere birçok noktada daha deniz dibi ve sahil temizliği gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Temizlik çalışması

Haber- Kamera: Kadir ÖZEN/ BODRUM (Muğla),

=============================

TÜBA Başkanı Şeker: Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı

TÜRKİYE Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız" dedi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi, TÜBA ve Afyonkarahisar Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (AFJET) tarafından Atatürk Kongre Merkezi'nde Jeotermal Enerji Teknolojileri Çalıştayı ve Paneli düzenlendi. Programa TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker ve Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile diğer protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Panelde konuşan TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, jeotermal konusunu konuşmak için özellikle Afyonkarahisar'ı seçtiklerini söyledi. Şehirde sağlıktan tarıma, sanayiden turizme kadar çok geniş bir yelpazede jeotermal kaynakların kullanıldığına dikkati çeken Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Türkiye'nin eskisi gibi enerji açığının söz konusu olmadığına işaret etti. Prof. Dr. Muzaffer Şeker, "Afyonkarahisar jeotermalde örnek gösterilen ve sistemi entegre olarak kurgulayıp geri dönüşümü ve çevreyi düşünerek hareket eden, ülkemize ve dünyaya örnek gösterilecek bir uygulama içerisinde. O yüzden jeotermal konusunu konuşmak için ülkemizdeki en güzel yer Afyonkarahisar olur" dedi.

ENERJİ AÇIĞI KALMADI

Afyonkarahisar'ın sağlıktan tarıma, sanayiden turizme, kadar çok geniş bir yelpazede lokomotif bir görev yürüten jeotermal kaynağının olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şeker, şunları kaydetti:

"Jeotermalden daha iyi, daha uzun süreli nasıl istifade edebiliriz? Sürdürülebilirlik anlamında neler yapabiliriz? Bunları konuşmuş olacağız. Türkiye'nin eskiden olduğu gibi enerji açığı pek kalmadı. 2023 vizyonu ve 2071 gibi hedeflerimiz varsa, sanayimizi ve insanımızı daha iyi seviyelere çekmek istiyorsak, enerjiyi hem uzun vadeli sürdürülebilir kılmak ve kesintisiz sağlamak, aynı zamanda bundan maksimum düzeyde istifade edebilmek için fiyatlandırmayı en alt düzeye çekmek durumundayız. Bunların her biri birbirini tetikleyen, birbirini destekleyen ve birbirini etkileyen unsurlar ki el birliğiyle bizler de stratejik planda yer alan, Türkiye'nin öncelikli Ar-Ge alanları içerisinde bulunan bu enerji paydasında çalışma grubumuzla rüzgardan nükleere, güneşten doğalgaza, jeotermalden kömüre kadar tüm kaynaklarımızı multidisipliner bakışla hibrit enerjiyle yeni bio-enerji kaynaklarıyla daha iyi, daha verimli ve daha ucuz nasıl yapabileceğimizin peşindeyiz."

'JEOTERMAL ENERJİYİ BOŞA HARCAMIYORUZ'

Vali Mustafa Tutulmaz da, Afyonkarahisar'da enerjinin boşa harcanmadığını ve verimli kullanıldığını vurguladı. Vali Tutulmaz, "Biz jeotermal sudan çıkmasıyla beraber elektrik enerjisi üretiyoruz. Merkez ve Sandıklı'da 40 bine yakın konut eşdeğeri yer ısıtıyoruz, 1200 dönümlük bir jeotermal sera ısıtıyoruz, otellerde ve turizmde kullanıyoruz ve yüzde 92'lik bölümünü de merkezde yeniden reenjeksiyon sistemiyle geri gönderiyoruz. Bu durum hem enerjimizin boşa harcanmamasını hem de bir kaynaktan birçok alanda verim elde etmemizi sağlıyor. Üniversite hastanemizde 150 yataklı jeotermal suyla fizik tedavi rehabilitasyon bölümü verimli şekilde çalışıyor ve 10 aylık zamana kadar hastalar için gün verilebiliyor. Önümüzdeki süreçte yapmayı planladığımız termal kentle birlikte inşallah Afyonkarahisar'ın jeotermalinin de sağlıkta çok verimli bir şekilde kullanıldığını hep beraber göreceğiz ve Türkiye'mizin gurur duyacağı önemli bir kazanımı da inşallah sağlık alanında gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------

Protokol üyelerinden görüntüler

Öğrencilerden görüntüler

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker'in açıklamaları

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın açıklamaları

HABER-KAMERA: Mustafa KILINÇ/AFYONKARAHİSAR,