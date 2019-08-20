DHA YURT BÜLTENİ - 12

6 yıl kesinleşmiş cezası olan hırsız yakalandı

Kocaeli ve Kütahya'da yaptığı hırsızlıklardan dolayı 2013 yılından bu yana aranan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Sezer Y.(24) yakalandı.

İzmit'te 2013 yılında nitelikli yağma, 2015 yılında ise hırsızlık olaylarına, 2018 yılında ise Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir hırsızlık olayına karışan Sezer Y. hakkında 3 dosyadan toplam 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkemelerin kararlarını açıklamasının ardından cezasını çekmek için teslim olmayan Sezer Y. hakkında arama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ile Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Sezer Y.'nin İzmit'te bir özel halk otobüsünde olduğunu belirledi. Hızla harekete geçen ekipler, zanlının bulunduğu otobüsü Kozluk Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde durdurarak Sezer Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sezer Y., cezasını çekmek üzere Kandıra'da bulunan cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Zanlının asayişten çıkışı

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),

===================

Parkta yaşayan ailenin dramı yürekleri burkuyor(2)

PARKTA YAŞAYAN AİLE BİR EVE YERLEŞTİRİLDİ

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 2 aydır parkta yaşamak zorunda kalan 8 kişilik aile için harekete geçildi. Adnan Süvari Parkı'nda yaşam mücadelesi veren aile, Karabağlar sınırları içerisinde bir eve yerleştirildi. Karabağlar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara'dan İzmir'e çalışmak için gelen ancak kiralarını ödeyemedikleri gerekçesiyle ilçemiz sınırları içerisinde bulunan bir parkta yaşamaya başlayan Arslan ailesi için gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü meslek elemanları ailenin durumunu Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezine bildirmiş ve Şeref Arslan, eşi, 4 çocuğu, 2 torunu ile ilçemiz sınırları içerisinde bir eve yerleştirilmiştir. Arslan ailesine Karabağlar Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sosyo-ekonomik yardım verilmiş olup yine kendilerine belediyemizin girişimiyle Karabağlar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından kira, gönüllüler desteğiyle de eşya sağlanacaktır. Ayrıca Karabağlar Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Arslan ailesine her ay marketlerden gıda alabileceği sosyal destek kartı da verilecektir. Karabağlar Belediyesi olarak aileye bundan sonra da her türlü destek sağlanacaktır" denildi.

Hande NAYMAN/ İZMİR,

===============

Yollarının asfalt yapımı durdurulan Erganililer, atamadan memnun

Diyarbakır'ın Ergani ilçesi sakinleri, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı 30 kilometrelik yollarının asfaltlanmasını durduran HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınıp, yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanmasını memnuniyetle karşıladı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nce kayyum yönetimi döneminde ihalesi gerçekleştirilip, yapımına başlanan, 40 mahalle ve köyün ulaşımının sağlandığı Bereketli Mahallesi grup yolunun asfaltlama çalışmaları, 31 Mart seçiminden sonra yönetime gelen HDP'li Büyükşehir Belediyesi'nce ödenek yetersizliği iddiasıyla çalışma durduruldu. Yollarının asfalt çalışmaları durdurulun mahalle sakinleri, birçok kez Büyükşehir Belediyesi'ne başvurarak, tamamlanmasını talep etti. Yaptıkları birçok başvuruya rağmen mahalle sakinlerinin talebi yerine getirilmedi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkında terör soruşturması kapsamında dün görevden alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın yerine Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun atanması, mahallelilerce memnuniyetle karşılandı.

Bereketli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Talay, yol sorunundan dolayı mağduriyet yaşadıklarını belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na atanan Güzeloğlu'ndan HDP'li belediyenin durdurduğu asfaltlama çalışmasını tamamlamasını talep etti.

'RİCAMIZ, BİR AN ÖNCE YOLUMUZUN ASFALT ÇALIŞMASININ TAMAMLANMASI'

Bereketli Mahallesi'nin muhtarı Lamih Salar ise durdurulan asfalt çalışmasının tekrar başlatılması için 4 kez Büyükşehir Belediyesi'ne gittiğini söyledi. Salar, belediye yetkililerden, asfaltlamanın devam etmesini talep ettiğinde, 'Erdoğan sizin dayınız da olsa bu yıl bu yolunuz yapılmayacak. Çünkü müteahhit iflas etti, yolununuz 2020'de yapılacak' yanıtıyla karşılaştığını aktardı. Salar, "Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne görevlendirme yapıldı. Vali Güzeloğlu'ndan ricamız, bir an önce yolumuzun asfalt çalışmasını tamamlamasıdır" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Sıddık Karadaş da grup yolunun altyapı çalışmasının kayyum yönetimi tarafından tamamlandığını, HDP'li belediyenin göreve gelmesiyle asfaltlama çalışmasının durdurulduğunu aktardı. Karadaş, "Bu yolumuzun önceki kayyum tarafından altyapı çalışması tamamlandı. HDP'li belediye tarafından asfaltlama çalışması durduruldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na görevlendirilen Vali Hasan Basri Güzeloğlu'ndan rica ediyoruz; bu yola bir el atsın. Valimiz bu bölgenin insanı. Milletin sorunlarını bilen biridir. İnşallah en yakın zaman bu halkın sorunlarını, taleplerini yerine getirip, bu çileden kurtarır" dedi.

Görüntü Dökümü

----------

Köyün drone ile çekilmiş görüntüsü

Mehmet Talay'ın konuşması

Lamih Salar'ın konuşması

Seyithan Sarıkurt'un konuşması

Mehmet Sıddık Karadaş'ın konuşması

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 748 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

=======================

Aizheimer ve obeziteye karşı 'Mor Patates'

Bolu'da geçen Nisan ayında ekimi yapılan mor patatesler ilk kez toplandı. Mor renge sahip olan patatesler pasta ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabilirken, obezite ve aizheimer gibi hastalıklara karşı etkili olduğu öğrenildi.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından geçen Nisan ayında çiftçilere örnek olması amacıyla 'mor patates' ekimi yapıldı. Mor renge sahip olan ve içindeki pigmentler sayesinde bir çok hastalığa iyi gelen patatesler ilk kez topraktan çıkarıldı. Sarı patatesten farklı olarak obezite ve aizheimer gibi hastalıklarla mücadele konusunda önemli etkilere sahip olduğu öğrenilen mor patates ticari olarak da diğer patates türlerine göre verimli. Mor patates ayrıca, normal patatesten farklı olarak tatlı bir tada sahip olması nedeniyle pasta ve börek yapımında da kullanılabiliyor.

EKONOMİK DEĞERİ YÜKSEK

Bolu Belediye Başkan yardımcısı Rasim Özdemir, çiftçilere mor patates üretimi konusunda tavsiyelerde bulunacaklarını ifade ederek, "Bolu yöresi bilindiği gibi patates ile anılan, patates üretiminin çok olduğu bir yerdir. Sarı patatesimiz vardır dünyaca ünlü. Çok lezzetli bir patatestir. Bunun yanı sıra Park ve Bahçeler Müdürlüğü olarak ekonomik değeri yüksek ne yapabiliriz? diye düşünürken mor patates ekimi yaptık. Şimdi de bu patatesleri çıkarttık. Ekonomik değeri de çok yüksek. Biz bu konuyla ilgili ilk defa böyle bir çalışma yaptık. Çiftçilerimize eğer bunun üretimi uygun olursa onlara da önümüzdeki yıllarda tavsiye etme yöntemine gideceğiz." dedi.

LİF ORANI YÜKSEK, NİŞASTA ORANI DÜŞÜK

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Aylin Aydın da mor patatesin içerdiği vitaminlerle sağlık açısından çok faydalı olduğunu belirtti. Aydın, mor patatesin ayrıca pasta, çikolata ve börek gibi yiyeceklerin yapımında kullanılabileceğini aktararak şunları söyledi:

"B vitamini, A vitamini ve C vitamini açısından son derece kuvvetli bir besindir. Lif oranı çok yüksek. Nişasta oranı çok düşük. Çok iyi bir karbonhidrattır. Ayrıca mor rengine sahip olması nedeniyle doğal bir pigment olarak pastalarda, böreklerde, çikolatalarda ve birçok çeşitle sofralarımızda görebileceğimiz ticari değeri yüksek çok sağlıklı bir sebze. Tohum olarak biz bunun üretimine başladık. Tohum olarak bu sene çoğaltmayı düşünüyoruz. Zaten Bolu toprağı yumrulu bitkilere çok yatkın. Patatesimiz de zaten meşhur. Bu mor patatesin de üretimini de çok kolay yapmaktayız. Bunu da çiftçilerimize kazandırmayı amaçlıyoruz."

OBEZİTE VE AİZHEİMER'A KARŞI ETKİLİ

Aylin Aydın, mor patatesin Obezite ve Aizhemir hastalıklarına karşı da etkili bir besin olduğunu belirterek, "Normal patatesten tadı da farklı içindeki vitamin olarak da farklı. Antioksidan değeri çok yüksek. Obeziteye karşı etkili. Kalp hastalıklarına karşı koruyucu özelliği var. Ayrıca bunama ve unutkanlığı gideren bir özelliğe sahip. Mor besinlerin antioksidan değeri çok kuvvetli olduğu için hücre koruyucu özelliğine sahip." diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------

-Patatesin görüntüsü

-Rasim Özdemir ile röportaj

-Aylin Aydın ile röportaj

-Tarladan görüntüler

-Detaylar

Süre: 03.36-Boyut: 405 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,