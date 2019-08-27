Dha yurt bülteni - 13

Eşini sokak ortasında boğazı, göğsü ve koltuk altından bıçakladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Uğur K. (24), bir süredir ayrı yaşadığı eşi Hafize K.'yi (23) sokak ortasında boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçakla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Uğur K., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, İncilipınar Mahallesi 1203 Sokak'ta meydana geldi. Uğur K., bir süre önce, eşi Hafize K. ile aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle evden ayrıldı. Çift, ayrı yaşamaya başlarken, dün boşanma dilekçesini mahkemeye veren Hafize K., bugün bazı eşyalarıyla evden taşınmak için harekete geçti. Hafize K.'nin eşyalarını dışarı çıkardığı sırada, eve Uğur K. geldi. Çift arasında kısa sürede tartışma başladı. Bunun üzerine Uğur K., 2 çocuğunun annesi Hafize K.'yi boğazından, göğsünden ve koltuk altından bıçaklayıp, kaçtı. Ağır yaralanan Hafize K.'yi görenler, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekibi, Hafize K.'yi ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Hafize K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Uğur K. ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Sokaktan görüntü

Vatandaşlarla röp.

Hafize K.'nın fotoğrafı

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Deniz Tokat- Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Sınırın sıfır noktasında 2'nci devriye hazırlığı (2)

ASKERİ HELİKOPTERLER HAVALANDI

Öğle saatlerinde ilçe jandarma komutanlığına iniş yapan Amerikan ordusuna ait iki askeri helikopter, komutanlıkta 2 saat bekledikten sonra yeniden havalandı. Sivil bir minibüsle ilçe jandarma komutanlığına giriş yapan heyet, helikopterlere binerek Şanlıurfa yönüne doğru haraket etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

ŞANLIURFA,

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Su tankeri içinde 467 kilo esrar ele geçirildi

Adana'da polis, traktör arkasına bağlanan su tankeri içine gizlenmiş 467 kilo esrar ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sarıçam ilçesi Organize Sanayi bölgesinde takip ettikleri traktörü durdurdu. Hassas burunlu dedektör köpek 'Atak' ile yapılan aramada, traktörün arkasında bulunan su tankeri içine gizlenen 41 balya içinde 467 kilo esrar ele geçirildi. Traktör sürücüsü Ahmet Ç. (47) ve yanında bulunan Fesih Y. (53) gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularında esrarlardan haberlerinin olmadığını iddia etti.

2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Narkotik köpeği'nin arama çalışması

Polis ekiplerinin uyuşturucu maddeyi çıkarması

Emniyet müdürlüğünde sergilenen uyuşturucu maddeler

Genel ve detay görüntüler

Zanlıların adli tıp birimine girişi

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,

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Soygunculardan ilginç tepki: Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim

Antalya'da, beş gün arayla iki marketten 5 bin 600 liralık soygun yapan M.Ö., Ü.Ö. ve Ü.E.T. polis operasyonuyla yakalandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınları "Arkandayız oğlum" diye seslenirken, bir şüpheli ise görüntü çeken gazetecilere, "Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" diye seslendi.

Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi'ndeki bir market, 5 Temmuz'da silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. Bu olaydan 5 gün sonra 10 Temmuz'da ise Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki bir market yine silahlı ve kar maskeli 3 kişi tarafından soyuldu. İki markette toplam 5 bin 600 lira gasp edilirken, şikayetler üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma başlattı. İlçedeki 240 iş yeri ve MOBESE kameralarını inceleyen ekipler, iki olayda da kırmızı renkli bir motosiklet kullanıldığını tespit etti.

Şüphelilerin yüzlerinin kapalı olması nedeniyle polis, kullanılan motosikletin marka ve modeline yönelik 300 motosikleti inceledi. Motosikletin plakasından şüphelileri tespit eden ekipler baskın yaptı. Kepez'de bir adrese yapılan baskında M.Ö., Ü.Ö. ve Ü.E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada soygunda kullandıkları belirlenen kurusıkı tabanca, ruhsatsız tabanca, bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, soygun anında giydikleri kıyafetler, kask, kar maskesi ve eldivenler ele geçirildi.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından 'silahlı yağma' suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında bir yakınları, "Arkandayız oğlum" diye seslendi. Bir şüpheli ise görüntü alan gazetecilere, "Çekme, yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Asayiş dış plan

-Asayiş detaylar

-Zanlıların asayişten çıkış görüntüsü

-Zanlıların arabaya bindirmiş adliyeye sevk ediliş goruntusu

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Aslı DURAN/ANTALYA-DHA)

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Freni boşalan kamyonet, dükkana girdi

BİLECİK'te, freni boşalan kamyonet, beyaz eşya satılan iş yerine girdi. Kazada kamyonetin çarptığı 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak'ta meydana geldi. Ramazan Yılmaz yönetimindeki 11 AC 940 plakalı, evden eve nakliyat işlerinde kullanılan asansörün taşındığı kamyonet, geri manevrada freni boşalınca beyaz eşya dükkanına girdi. Bu sırada kaldırımda yürürken, kamyonetin çarptığı kişi, kolundan yaralandı. Yaralı, yoldan geçen sürücü tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Dükkanda hasar meydana gelirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kamyonetin dükkana girme anının güvenlik kamerası görüntüsü

-Yaralının otomobile bindirilmesi

-Olay yerinden detaylar

-Kamyonetin çekilmesi

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK-DHA

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Zeytinli Rock Festivali'nde 90 sanatçı sahneye çıkacak

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 28 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 6. Zeytinli Rock Festivali'nin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. 3 ayrı sahnenin kurulacağı festivalde aralarında Şebnem Ferah, Athena, Teoman ve Selda Bağcan'ın da bulunduğu 90 sanatçı konser verecek.

6. Zeytinli Rock Festivali, Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde, 2014 yılından bu yana her sene daha geniş bir katılımla düzenleniyor. Festivale bu yıl, günlük 35-40 bin civarında katılım bekleniyor. Yarın başlayacak ve 5 gün sürecek olan Rock Festivali'nin hazırlık çalışmaları da aralıksız olarak sürüyor. Çalışmalar ve festival hakkında bilgi veren festival organizatörlerinden sanatçı Umut Kuzey, geçen sene ilk kez başlatılan akustik sahne uygulamasının bu sene de süreceğini söyledi. Kuzey, "2014 yılında başladığımız Zeytinli Rock Festivali'ni, 2019 yılında da 6'ıncı kez düzenliyoruz. Artık bölge sınırlarını aşan, hatta Türkiye sınırlarını aşan, dünyanın farklı bölgelerinden de insanların katılım gösterdiği Türkiye'nin gözbebeği bir festival Zeytinli Rock Festivali. Bu yıl 20 bine yakın kampçı ve alanda yaklaşık 35-40 bine yakın insan bekliyoruz. Zeytinli Rock Festivali aynı zamanda Türk rock müziğinin geçit töreni olarak tarihe damgasını vurmuş bir festivaldirö dedi.

FESTİVALE 90 SANATÇI KATILACAK

Festivalde bu yıl 90 sanatçının yer alacağını söyleyen Kuzey, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Şebnem Ferah, Athena, Teoman, Selda Bağcan, MFÖ, Bülent Ortaçgil, Zuhal Olcay, Yaşar Kurt, Halil Sezai gibi isimlerinde bulunduğu birbirinden değerli 90 sanatçımız festivalde sahne alacak. Ülkeye mal olmuş, ülkemizin müziğine yön veren bu kadar sanatçının bir araya geldiği başka bir festival daha yok. Türkiye'nin 17 ilinde bu festivalleri düzenliyoruz, Milyon Yapım olarak. Fakat bizim göz bebeğimiz, ilk göz ağrımız ve Türkiye'nin en büyüğü Zeytinli Rock Festivali. Bunu yapmak bizim için ayrı bir gurur, ayrı bir şeref. Dolayısıyla türlü türlü zorluklara rağmen bu festivali Edremit'e, Balıkesir'e ve Türkiye'ye kazandırmak için çabalamaya devam ediyoruz. Bu sene Zeytinli Rock Festivali'nde 3 sahne var. 2 tanesi kırmızı ve siyah sahne. Bir tanesi de geçen sene ilk kez başlattığımız ve tadına doyamadığımız akustik sahne. O akustik sahnede Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur, Zuhal Olcay, Halil Sezai gibi akustik müziğinden de çok keyif alacağımız isimler yer alıyor. Buraya geldiği zaman ister metal dinleyicisi olsun, ister alternatif pop dinleyicisi olsun, ister rock dinleyicisi olsun kendi müzik keyfine uygun sanatçıyı bulacak insanlar. Müzikseverlerin, 'Hem Akçay'da denize girdim tatil yaptım hem de bu sanatçıyı keyifle dinledim' diyebilecekleri sanatçılar var. Bu açıdan da çok güzel.ö

Görüntü Dökümü

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-Festival alanından detay görüntüler

-Umut Kuzey röp

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir),

