DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede yaralıları ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'daki depremde yaralananları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem bölgesinde yaptığı incelemelerinin ardından depremde yaralananları ziyaret etti. Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yaralı vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarılarla bir süre sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bu arada enkaz altında kalan Azize Çelik ile yaptığı telefon konuşması ile gündeme gelen UMKE görevlisi Acil Tıp Teknisyeni Emine Kuştepe de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer aldı.

GÖRÜNTÜLER VE LAR GEÇİLDİ

ELAZIĞ,-

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Türkiye'nin konuştuğu Emine'nin babası: Helallik isteyip gitti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde görev alan ve enkaz altında kalan Azize Çelik ile konuşan Adıyaman UMKE ekibinde görevli Emine Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının helallik isteyerek göreve gittiğini söyledi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde, bölgede yapılacak arama kurtarma çalışmaları için Adıyaman Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü UMKE ekibi kente gitti. Ekipte görevli Emine Kuştepe'nin enkaz altında kalan Azize Çelik ile telefon görüşmesi ise medyada ve sosyal paylaşım sitelerinde yer aldı. Telefonda yaptığı kritik yönlendirmelerle Azize Çelik ve ailesinin kurtulmasını sağlayan UMKE görevlisi Kuştepe'nin babası Veysel Kuştepe, kızının 2 çocuğunu bırakıp helallik isteyerek Elazığ'daki depremzedelere destek olmak için gittiğini söyledi.

'ELAZIĞ'A GİDECEĞİM HAKKINI HELAL ET'

Kızı ile gurur duyduğunu söyleyen baba Kuştepe şöyle konuştu:

"Dün deprem olduğu zaman kızım bana telefon açtı. Kızım bana 'Baba hakkını helal et' dedi. 'Ben Elazığ'a gideceğim deprem oldu' dedi. Ben de 'Allah işini gücünü rast getirsin' dedim. Benim kızım işini severek yapıyor. Bu tür şeylerde işini gerçekten severek yapıyor. Takdir ediyorum dediğim gibi Allah bu tür şeyleri düşmanımın başına vermesin. Ben de televizyonda kızımı seyrettim. Baktım telefonla konuşuyor onların bir kurtarması. Bu Adıyaman'da da olabilir Antep'te olabilir Maraş'ta olabilir herkese geçmiş olsun"

'O YAVRULARI GÖRDÜĞÜMDE GÖZLERİM DOLDU'

Emine Kuştepe'nin işini severek yaptığını vurgulayan babası, "Görüntüleri izlediğimde onlar bizim kardeşlerimiz de olabilir çocuklarımız da olabilir onları izlerken saçlarım diken diken oldu. O yaralıları gördüğüm zaman, o yavruları gördüğüm zaman televizyonda ben de seyrettim bu tür şeyler kızımla gurur duydum. Kızım işini severek yapıyor ben o yüzden takdir ediyorum. Görüntüleri izledikten sonra kızımla görüştüm 'Kendine iyi bak fazla telefonu meşgul etmeyim' dedim. Annesi ise izlediğinde gözleri doldu. Adıyaman ekibi gerçekten güzeldir sürekli eğitime gidiyorlar ben bunu da takdir ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İşyeri

Veysel Kuştepe'nin kızının videosunu izlemesi

Veysel Kuştepe ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Sakarya'da ahşap palet fabrikasında yangın (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde ahşap palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2 işçiye 112 Acil ekipleri müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber: Sakarya

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İngiltere'den Mekke'ye İslamiyet'i tanıtmak için yürüyor

İSLAMİYET'in bir barış dini olduğunu göstermek için oturduğu İngiltere'nin Manchester şehrinden, Suudi Arabistan 'ın Mekke şehrine gitmek için yürüyerek yola çıkan Ferid Feyadi (40), Türkiye'ye ulaştı. Mekke'ye gidip, Hac vazifesini yerine getirmek isteyen ve toplam 6 bin 300 kilometreyi yürüyerek kat etmeyi planlayan Feyadi, "Buraya kadar 3 bin 800 kilometre yol yaptım. Önümde 2 bin 500 kilometre daha var" dedi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde moda tasarımcılığı yapan Ferid Feyadi, İslamiyet'in bir barış dini olduğunu göstermek için Suudi Arabistan'ın Mekke şehrine yürümeye karar verdi. 1 yıl önce Manchester'dan yola çıkan Feyadi, Türkiye'ye Yunanistan üzerinden gelip, İpsala Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı. Mekke şehrine gidip, burada hac vazifesini yerine getirmek isteyen Feyadi, yol boyunca tanıştığı kişilere İslamiyet'in bir barış dini olduğunu anlatıyor.

Küçük bir el arabası boyutundaki karavanla yola çıkan Feyadi, dinlenme ve uyku ihtiyacını ise bu karavanda giderdiğini söyledi. Ferid Feyadi, küçük karavanla ya da bisikletle Mekke'ye gidenlerden etkilenip, yola çıktığını belirterek, "Kasım ayında İngiltere'den Fransa'ya gemiyle geçtim. Daha sonra ise küçük karavanımla birlikte yürüyorum.Bugün önce İpsala'ya daha sonra da Keşan'a ulaştım. Amacım Mekke'ye ulaşmak. Bir nevi Hac ziyareti yapmak. Ama yürüyerek gitmeyi tercih ettim. Temmuz ayında Mekke'de olmayı planlıyorum. Buraya kadar 3 bin 800 kilometre yol yaptım. Önümde 2 bin 500 kilometre daha var" dedi.

'İSLAM'IN BİR BARIŞ DİNİ OLDUĞUNU VURGULAMAK İÇİN DE YOLA ÇIKTIM'

Hristiyanların hac için yürüyerek Vatikan 'a gittiğini ifade eden Feyadi, "Ben de bir Müslüman olarak yürüyerek hacca gitmeyi istedim. Bu Hristiyanlarda da bu var. Yürüyerek Vatikan'a gidiyorlar. Amacım batıdaki yanlış İslam inancını yıkmak. Batı'da herkes İslam hakkında çok kötü düşüncelere sahip. Batı medyası da İslam hakkında yanlış haberler yapıyor. İslam'ın bir barış dini olduğunu vurgulamak için de yola çıktım. Bizi tanımadan yargılıyorlar. Ben, İslamiyet'i tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Ferid Feyadi, Keşan'da, AK Parti İlçe Başkanlığı'nın misafiri olarak otele yerleştirildi. Feyadi'nin yarın yürüyüşüne devam edeceği bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Ferid Feyadi'nin karavanıyla yürümesi

-Ferid Feyadi'nin karavanını kurması

-Ferid Feyadi'nin Atatürk heykeli önündeki gör.

-Ferid Feyadi röp.

-AK Parti Keşan Gençlik Kolu üyesi röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),

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Ayvalıkta Dünya Gümrük Günü'nde turistlere çiçekli, çikolatalı karşılama

Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü kutlanmaya başladı. Gümrük İlçe Müdürü Mesut Koç ve personel, Lesvos Adası Midilli kentinden gelen turistleri çikolata ve çiçekle karşıladı.

Ayvalık Gümrük Müdürlüğü'nce 26 Ocak Dünya Gümrük Günü, dün başlatılan programla kutlanmaya başladı. İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç ve personelini, Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin ve Cumhuriyet Başsavcısı Kürşat Albayrak ziyaret etti. Gümrük Müdürlüğü personeli, Ege'nin karşı yakasından gelen konukları Deniz Hudut Kapısında karşıladı. İlçeye gelen turistlere çikolata ve kolonya ikramının yanı sıra karanfil hediye edildi.

A Sınıfı gümrük idaresi olarak Altınoluk'tan Altınova'ya kadar olan bölgenin yanı sıra Edremit Kocaseyit Havaalanında ve Ayvalık Deniz Hudut Kapısında 19 personel ile özveriyle göreve devam ettiklerini belirten İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç, bu yıl ki sloganlarının 'İnsanoğlu, refah ve gezenimizin sürdürülebilirliğinde gümrükler' olduğunu belirterek, "Ayvalık Gümrük Müdürlüğü olarak 2019 yılı içinde başarılı bir sezon geçirdik. Yolcu oranımız yüzde 10 arttı. Daha önceki sene 140 bin yolcu varken 2019 'de 160 bin yolcu ağırladık. Özverili çalışmalar ile işlemleri olabildiğince hızlı yürütmeye çalışıyoruz" dedi.

Dünya Gümrük Günü nedeniyle yarın sabah saat 09.30'da Cumhuriyet Meydanı 'nda İlçe Gümrük Müdürlüğü yönetim ve personelinin katılacağı törende Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni gerçekleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gümrüğe gelen turistlerden detay görüntü

-Ayvalık İlçe Gümrük Müdürü Mesut Koç röp

Haber-Kamera: Kadri KAYA/AYVALIK(Balıkesir), DHA)